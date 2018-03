Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL: Senatorul Iustin Talpoș: PSD-ALDE nu respecta Centenarul! Joaca de-a Centenarul a inceput inca de anul trecut cand Guvernul PSD condus de Mihai Tudose anunța ca Departamentul Centenar va trece din subordinea primului ministru in subordinea Ministerului Culturii și Identitații Naționale.…

- Muzeul Judetean Arges va inaugura la Venetia, pe 19 martie, expozitia temporara intitulata ''Memoria Marelui Razboi: Monumentele comemorative ale eroilor neamului in judetul Arges''. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Muzeul Judetean Arges, evenimentul este organizat…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a solicitat miercuri aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea ministerului in ce priveste lucrarea Cumintenia Pamantului, dar si a unor institutii din subordine, aflate in situatii juridice…

- Senatul a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea OUG 109/2017 privind infiintarea Centrului Cultural "Sala Palatului" ca institutie publica de spectacole si concerte, prin care sala trece din administrarea Regiei Autonome Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) in cea…

- RATBV S.A. isi continua seria de actiuni prin care recompenseaza fidelitatea utilizatorilor sistemului de transport public de calatori din municipiul Brasov si ofera 20 de bilete de intrare gratuite la doua spectacole de exceptie din cadrul Festivalului „Gloria Domini”. Tichetele de intrare sunt pentru…

- Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila (AMB) Brasov, sub patronajul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, organizeaza cea de-a doua editie a Festivalului International „Gloria Domini - Brasovul Pascal”, unicul eveniment de acest gen din Romania si din Regiunea de Sud - Est…

- Senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, anunța ca propunerea legislativa susținuta de el privind trecerea a 14.000 ha de fond forestier din grupa I funcționala – vegetație forestiera cu funcție speciala de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Padurii, Romsilva,…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) si Ministerul Culturii au stabilit infiintarea unui grup de lucru mixt pentru cultura si identitate nationala, in contextul sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire. O delegatie a CNMR, condusa de presedintele acesteia, Alexandru…

- Romania este in acest an invitata de onoare a Targului International de Carte de la Leipzig, cel mai important eveniment european de profil dedicat promovarii lecturii si unul dintre cele mai vechi targuri de acest gen din intreaga lume, care va debuta pe 15 martie. Potrivit unui comunicat…

- Castelul Peles din statiunea Sinaia nu beneficiaza, de peste o luna, de incalzire din cauza unei defectiuni a centralei termice, reprezentantii muzeului spunand ca patrimoniul acestuia risca sa fie afectat de temperaturile scazute. Reprezentantul Muzeului National Peles, Daniela Voitescu,…

- George Ivascu a participat, marti, la primul Comitet interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri, convocat de catre prim-ministrul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Cu acest prilej, ministrul Culturii a prezentat o analiza a stadiului actual al proiectelor si o evaluare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2017 referitoare la stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale cu privire la Centenar. Potrivit ordonantei, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale preia activitatile…

- Senatul a adoptat tacit luni o initiativa legislativa care propune ca unitatile medico-sociale infiintate prin hotarari ale consiliilor locale din orasele care au mai mult de 5.000 de locuitori sa treaca in responsabilitatea administrativa si financiara a consiliilor judetene. Actul normativ…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila a facut recent o numire controversata la Ministerul Culturii. Directorul Direcției Juridice din Ministerul Agriculturii și Dezvoltari Rurale, Rela Nicoleta Ștefanescu, a fost detașata, cu caracter temporar, sa exercite funcția de secretar general al Ministerului Culturii…

- Un proiect de Hotarare privind stabilirea masurilor necesare pentru restituirea donatiilor pentru sculptura "Cumintenia pamantului", de Constantin Brancusi, pana la 31 decembrie 2018 este in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.

- Sumele care au fost donate pentru achizitionarea sculpturii Cumintenia Pamantului vor fi returnate pana la finele acestui an, un proiect de hotarare de Guvern care prevede detaliile actiunii find supus consultarii publice, pe siteul Ministerului Culturii, pana la 10 martie. Sumele care…

- O delegatie a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale a venit la Arad pentru a vedea ce se intampla cu Monumentul Marii Uniri. A avut loc o intrevedere la Primaria Municipiului Arad si o discutie cu Prefectul judetului Arad, Florentina Horgea in cadrul careia s-au prezentat pasii ce urmeaza sa…

- Targujienii implicați in cheltuirea banului public. Ideea ii aparține liderului USR Gorj, Radu Miruța care propune autoritaților locale sa ia in calcul o bugetare participativa atunci cand stabilesc ce investiții vor realiza in urmatorii ani. Acest mod de cheltuire a banului public a fost deja aplicat…

- Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, s-a intalnit azi cu o delegație a Google prezenta in Romania, unde compania si-a exprimat intentia de a sustine inițiative ce vizeaza aniversarea Centenarului Marii Uniri. “Apreciem intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și Identitații…

- Conform deputatului liberal Danut Bica, biserica Bratienilor de la Vila Florica are un statut juridic neclar, aceasta neaflandu-se nici in proprietatea familiei, nici a Consiliului Local al Orașului Ștefanești, Consiliului Județean Argeș, Ministerului Culturii și Identitații Naționale sau Arhiepiscopiei…

- O delegatie a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale se va deplasa saptamana viitoare la Arad, impreuna cu sculptorul Florin Codre, autorul monumentului Marii Uniri, pentru a stabili impreuna cu autoritatile locale, amplasamentul definitiv al monumentului, informeaza prof univ dr Aurel Ardelean,…

- Organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) a fost supusa dezbaterii publice pana pe 23 februarie, potrivit site-ului cultura.ro. Hotararea Guvernului nr. 90/2010 va fi completata cu alineatul la articolul 9: „In contextul demersurilor de pregatire, organizare…

- PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII NR. 141/26.10.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTELOR PENTRU ADMINISTRAREA PARCARILOR, CU PLATA SI DE RESEDINTA, AMENAJATE IN MUNICIPIUL BISTRITA. ...

- Adrian Grigoriu, unul dintre protestatarii crestini care au intrerupt proiectia filmului „120 BPM” de la Muzeul Taranului Roman, a transmis conducerii acestuia si a Ministerului Culturii si Identitatii Nationale un text in care solicita anularea difuzarii filmului „Soldatii. Poveste din Ferentari”,…

- Deputatul PSD spune ca „riscul cel mare este chiar intampinarea Centenarului fara un monument unionist, amplasat in Arad si deprecierea morala a statutului de Capitala Politica a Marii Uniri, din cauza incompetentei administratiei Falca”. Redam integral declaratia politica. DECLARAȚIE POLITICA „Administrația…

- MEMORIU… Salariatii Bibliotecii Nationale „Stroe Belloescu” Barlad au inaintat un memoriu privind nemultumirile legate de salarizare, catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, Guvernului Romaniei. Prin acest memoriu se arata ca biblioteca din Barlad…

- Miercuri, in cadrul conferinței saptamanale de presa a Consiliului Județean Argeș a avut loc prezentarea proiectelor cu finanțare nerambursabila acordate prin POR 2014 – 2020. La conferința au participat, alaturi de conducerea CJ Argeș, echipele de proiect, primarii comunelor Recea, Popești și Buzoiești…

- Edilii din Targu Jiu sunt pusi in momentul de fata sa decida pentru ani buni ce se va intampla cu terenul din fata Complexului Rodna de langa Piata Centrala. Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local s-a aflat un proiect de Hotarare privind concesionarea terenului respective, insa acesta a fost…

- Este nevoie de o Hotarare de Guvern pentru aprobarea fondurilor necesare finalizarii lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu, a declarat ca a fost depusa toata documentatia necesara la Compania Nationala de Investitii, care, alaturi de Ministerul…

- Un intreg pavilion al unitații militare din Targu-Jiu, situata in zona Parcului Coloanei, a fost casat de catre fostul premier Mihai Tudose, pe ultima suta de metri a mandatului sau. Guvernul Tudose a adoptat, mai exact, pe 10 ianuarie, o Hotarare prin care scoate din functiune si caseaza o…

- Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Municipal Medgidia din data de 25 ianuarie 2018, ora 17.00, este urmatoarea: I . PROIECTE DE HOT RARI privind : Trecerea unor imobile din domeniul public al UAT Medgidia si administrarea Consiliului Local Medgidia in domeniul public al Judetului…

- Liviu Bratescu, coordonatorul Comisiei de Cultura a PNL, considera ca anul 2017 a fost unul complet ratat de conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. In acelasi timp, nu exista niciun motiv de optimism privind indreptarea activitatii in 2018, cu exceptia posibilei schimbari a titularului…

- Prezent astazi la Targu-Jiu, unde a participat la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei, ministrul Liviu Pop a incercat sa lamureasca problema sporului de calculator. Acesta a precizat ca acordarea sau nu a sporului de condiții vatamatoare personalului…

- Proiectul Regina Maria, ambasador irezistibil al istoriei și artei populare romanești este realizat de Asociația Forums impreuna cu Muzeul Județean de Istorie Brașov, fiind un proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, declarat caștigator in cadrul sesiunii…

- Avand in vedere prevederile art. 2, alin. 1 din Legea nr. 238 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a alocat suma de 250.000 lei pentru sprijinirea derularii proiectelor si actiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale,…

- Salariile a 85 dintre cei 212 angajati ai Filarmonicii "George Enescu" vor fi diminuate anul acesta, in urma modificarilor impuse de Guvernul Tudose. "Problema delicata" a fost transmisa Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Ministerului Culturii, a declarat marti directorul institutiei.…

- Autoitațile locale și județene vor demara programul de manifestari culturale dedicat Centenarului Marii Unirii de la 1918. Evenimente in acest sens sunt programate in data de 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Nationale. Gheorghe Nichifor, vicepresedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca…

- 12 proiecte pentru Ziua Culturii Nationale 2018 vor primi finantare din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale (MCIN), care a alocat pentru aceasta sesiune suma de 250.000 de lei.

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- 15 cupluri din diferite zone ale tarii vor veni in noaptea dintre ani in municipiul Targu Jiu pentru a-si uni destinele in fata Portii Sarutului, opera de arta a marelui sculptor Constantin Brancusi.

- De anul viitor, va creste taxa pentru trecerea Podului Giurgiu-Ruse Podul Giurgiu-Ruse. Foto: Arhiva Petruț Hîrțescu. De anul viitor, taxa pentru trecerea Podului Giurgiu-Ruse va creste de la 13 la 14 lei pentru autoturisme si de la 27 la 28 de lei pentru autoutilitare cu masa de pâna…

- Ministerul Culturii a capatat o noua identitate, in 2017. Pe cea nationala. Anul a fost marcat de schimbari la varf, doi ministri au ocupat portofoliul, dar si de proteste - in speta ale cineastilor si muzeografilor - si de pregatirea Centenarului Marii Uniri, mii de proiecte fiind aprobate spre…

- AJUTOR…Zece institutii din judetul Vaslui ar putea primi din partea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale bani pentru a organiza actiuni sau alte proiecte dedicate zilei de 15 ianuarie, Ziua Nationala a Culturii. Acestea trebuie sa faca o solicitare, iar valoarea maxima a sprijinului financiar…