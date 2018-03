Stiri pe aceeasi tema

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- Locuitorii care traiesc in localitatile prin care trecere drumul judetean 709 Arad-Siria, considerat ca fiind unul dintre cele mai degradate din judet, au protestat sambata, in zona localitatii Horia, nemultumiti de starea drumului, care este unul dintre cele mai importante din judet si leaga municipiul…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Ninsoarea da peste cap circulația de pe drumurile Moldovei. Zapada puternica din aceasta dimineața a adus mari batai de cap șoferilor. Un camion a derapat și a intrat intr-un parapet in apropierea orașului Hancești.

- ''Retelele sociale si platformele digitale trebuie sa garanteze practici transparente si o protectie totala a vietii private si a datelor personale ale cetatenilor'', se afirma in textul concluziilor, consultat de AFP. Documentul urmeaza sa fie formal aprobat de catre liderii celor 28 de tari din…

- La data de 20 martie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din Sebes, au identificat in trafic si indisponibilizat un autoturism, in valoare de aproximativ 20.000 de euro, dat in urmarire de autoritatile britanice.…

- Ieri, 20 martie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din Sebes, au identificat in trafic si indisponibilizat un autoturism, in valoare de aproximativ 20.000 de euro, dat in urmarire de autoritatile britanice.…

- Un autoturism, in valoare de 20.000 de euro, urmarit de autoritatile din Marea Britanie a fost indisponibilizat de politisti, la Sebes. La data de 20 martie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din Sebes,…

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- Autoritatile au inceput deszapezirea drumului asfaltat care inconjoara Lacul Bolboci din Muntii Bucegi. Aceasta este prima masura, din cele ce vor urma, in vederea redeschiderii muntelui pentru turistii Statiunii Padina - Pestera.

- Un barbat a fost arestat dupa ce a impușcat doua persoane, printre care o femeie insarcinata. Incidentul a avut loc in Sussex, Marea Britanie. Paramedicii au ajuns imediat la fața locului pentru a incerca sa salveze femeia insarcinata și pe copilul ei. Emma Nicholson se…

- Gigantul britanic Barclays, aflat in top 20 cele mai mari banci din lume, face o miscare neasteptata avand in vedere contextul actual privind reglementarile din zona criptomonedelor. Acestia au incheiat un parteneriat cu Coinbase, cea mai mare platforma de tranzactionare a monedelor digitale din…

- Autoritatile din Marea Britanie au refuzat in ultimele trei zile sa permita acces pe teritoriul sau unor activisti de extrema-dreapta, a declarat un oficial britanic, sub protectia anonimatului, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Autoritatile britanice discuta cu cele americane si cu aliatii europeni masurile de riposta la care s-ar putea recurge daca se dovedeste ca Rusia este in spatele atacului cu un agent neurotoxic impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia.

- Persoanele care s-au aflat in restaurantul si in pub-ul in care se crede ca au fost otraviti la sfarsitul saptamanii trecute fostul agent dublu rus Serghei Skripal si fiica sa Iulia au fost sfatuite sa-si curete bine hainele si obiectele personale, transmite duminica dpa. Anchetatorii au descoperit…

- Politia britanica a simulat sambata dimineata un atac terorist la aeroportul Stansted din Londra, al patrulea cel mai important aerodrom din Marea Britanie, in cadrul caruia agentii au verificat planurile de raspuns in fata unui atentat cu arme de foc, relateaza EFE. Sambata, intre miezul…

- In prezent, cumparaturile din Asia sunt considerate cele mai riscante. Autoritatile nu au cum sa recupereze banii clientilor si nici nu pot sa blocheze paginile de internet, gazduite pe servere din China. Prinsi in mirajul reducerilor, zeci de romani cad in plasa unor oameni fara scrupule, atunci…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Autoritatile de la Bruxelles a catalogat discursul prim-ministrului britanic Theresa May privind viitoarea relatie a Regatului Unit cu UE ca fiind unul vag si care nu poate fi pus in aplicare, scrie The Guardian. Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, a spus ca faptul ca Marea Britanie a confirmat…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- UPDATE 2 Se redeschide circulația pe DN22, Rm. Sarat – Balta Alba (limita cu județul Braila) pentru traficul local. UPDATE 1 Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul…

- Patru atacuri teroriste ale extremei-drepte au fost dejucate anul trecut in Regatul Unit, a dezvaluit seful contraterorismului britanic, potrivit AFP. Mark Rowley, comisar-adjunct al Scotland Yard, a calificat amenintarea terorista de extrema-dreapta ca fiind "organizata" si "semnificativa",…

- Operatorul american de cablu Comcast, proprietar al NBC și al studioului de filme Universal, a facut o oferta de 31 de miliarde de dolari pentru grupul britanic Sky, pe care mogulul de presa Rupert Murdoch a agreat deja la finele lui 2016 sa il cumpere, scrie Reuters . Numai ca autoritațile din Marea…

- Un barbat din Marea Britanie, care consumase alcool, a scapat in ultimul moment de la moarte, dupa ce s-a intins intre șinele de cale ferata. Imaginile cu Derek Acton, in varsta de 44 de ani, au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o gara. Barbatul se plimba pe peronul statiei…

- Camerele de supraveghere dintr-o gara din Marea Britanie au surprins imagini cu un barbat in stare de ebrietate care a reusit sa scape ca prin minune de un accident mortal de tren intinzandu-se intre sine, relateaza vineri Press Association. Derek Acton, in varsta de 44 de ani, a fost…

- Mai mulți romani au fost filmați in timp ce vandalizau o mașina. Au lovit automobilul cu crose de golf, iar potrivit unui vecin, romanii erau nervoși pentru ca șoferul mașinii parcase pe locul lor. Trei romani din Marea Britanie au fost filmați in timp ce vandalizau o mașina parcata in fața reședinței…

- Protest inedit pe pagina de socializare a unui gorjean suparat pe gropile de pe drumul care leaga Stanesti de Ursati. „Primaria sa ceara taxe si impozite dupa ce va merge la Consiliul judetean sa rezolve problemele cetatenilor, nu e suficient s...

- Autoritatile din Bistita-Nasaud vor sa monteze pe Drumul National 17, in mai multe localitati de pe Valea Bargaului, limitatoare de viteza in zona trecerilor de pietoni, ca urmare a accidentului care a avut loc in 5 ianuarie, in urma caruia au murit doi copii si alti patru au fost raniti, scrie Mediafax.…

- Autoritatile din Bistita-Nasaud vor sa monteze pe Drumul National 17, in mai multe localitati de pe Valea Bargaului, limitatoare de viteza in zona trecerilor de pietoni, ca urmare a accidentului care a avut loc in 5 ianuarie, in urma caruia au murit doi copii si alti patru au fost raniti. Decizia a…

- Alexandru Șovu, in varsta de 39 de ani, a fost arestat de autoritațile britanice și va ramane dupa gratii dupa ce a condus o grupare infracționala care producea echipamente de skimming. Aparatele erau vandute unor infractori din New York și Tailanda, spun autoritațile britanice. Alexandru Șovu, in varsta…

- Autoritațile din Cambridgeshire, Marea Britanie, au arestat un cuplu de romani suspectați de sclavie moderna și consituire de grup de crima organizata. Cei doi, barbatul in varsta de 30 de...

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre autoritatile din Marea Britanie, dupa ce romanul a fost acuzat ca a proiectat si distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare cand sunt introduse in bancomate. Autoritatile l-au condamnat in absenta…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre oficialii din Marea Britanie, dupa ce acesta a fost acuzat ca a proiectat si distribuit „skimmere” care pot fi potrivite la ATM-uri. Autoritatile l-au condamnat in absenta si banuiesc ca s-ar ascunte in Romania sau China, precizeaza Daily…

- Acest britanic s-a luat la bataie cu un rechin, dupa ce a fost mușcat. Un om de afaceri din Marea Britanie s-a luat la bataie cu rechin, dupa ce mamiferul i-a mușcat piciorul. Britanicul se lauda ca a pocnit pradatorul maritim in fața. Vezi galeria foto + 5 + 5 Potrivit The Sun Andrew Phipps Newman,…

- Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul romancei inchise pe nedrept in Marea Britanie , fiind notificata de autoritațile britanice cu privire la reținerea acesteia. Ambasada Romaniei la Londra are in atenție cazul cetațeanului roman arestat inca din octombrie 2017, data la care a fost notificata…

- Brooklyn-Marie Barker, o tanara din Liverpool, Marea Britanie, in varsta de 23 de ani, a facut stop cardiac in casa ei, dupa ce a luat un medicament antidiareic. Autoritațile au declarat ca moartea ei a fost un accident, insa medicii au dezvaluit ca aceasta a murit dupa ce a luat o cantitate mare de…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Doi utilizatori ai criptomonedei bitcoin au fost amenintati cu arme si jefuiti la domiciliul lor din zona rurala a Marii Britanii, fiind fortati sa faca transferuri de criptomonede catre wallet-urile atacatorilor, potrivit Business Insider. Danny Aston si prietena sa Amy Jay, care conduc…

- O tanara mireasa jihadista a fost arestata cand s-a intors in Marea Britanie cu copilul nascut intr-o tabara ISIS din Siria. Presa britanica spune ca aceasta este prima din ceea ce autoritațile se așteapta sa fie un aflux de jihadiști care se intorc in țara dupa infrangerea Statului Islamic. O femeie…

- O femeie gravida in varsta de 34 de ani din județul Tulcea a fost transportata la Spitalul Județean cu ajutorul elicopterului SMURD. Femeia a așteptat cateva ore pana cand sa fie preluata dupa ce autoritațile nu au reușit deblocarea caii de acces catre localitatea in care se afla gravida. Județul Tulcea…

- Zborurile de pe Aeroportul Schipol au fost anulate, din cauza vremii. Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, cel putin 260, au fost anulate joi, 18 ianuarie, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice,…

- Potrivit șefului birou ADP Cugir, Ioan Simu, s-a acționat cu utilajele din dotare (doua autoutilitare de tip unimog dotate cu raspanditor de material antiderapant, un buldoexcavator cu lama) pentru inlaturarea zapezii, de pe strazile principale și drumul județean Vinerea – Șibot. In cursul acestei…

- O mașina marca Fiat Punto care figura ca „bun pentru confiscare” in bazele de date a fost descoperita la frontiera Nadlac de pe autostrada in urma controlului. In autoturism se aflau un barbat in varsta de 39 de ani, domiciliat pe raza județului Galați – șoferul autovehiculului – și un tanar de 21…

- Au inceput lucrarile de montare a separatoarelor de sens, pe DN 11 Brasov – Harman. Date fiind lucrarile, circulatia se desfasoara pe cate o singura banda, pe fiecare sens. Decizia autoritaților de a monta separatoare din beton, pe mijlocul drumului a venit imediat dupa accidentul de luna trecuta, in…

- Imagini dezolante in prima zi a anului 2018 pe o strada din Chisinau. Zeci de brazi au fost abandonati, dupa ce comerciantii nu au reusit sa vinda pomii de Craciun si nu au vrut sa reduca din preturi nici macar in ajun de Revelion. Brazii inalti si stufosi au fost lasati alandala pe strada Ion Creanga…