Trecători loviți involuntar pe stradă la Brașov. Jandarmii, agresați și ei Reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov susține ca trei jandarmi ai gruparii de jandarmi mobile au fost agresați dupa ce au incercat sa aplaneze un conflict. Cinci persoane au agresat aseara, fara motiv, mai mulți trecatori de pe o strada din oraș, iar șase jandarmi au intervenit imediat. ”Este vorba despre un incident neplacut unde cinci persoane extrem de agresive loveau fara motiv trecatorii de pe strada. Colegii mei au fost direcționați la fața locului in urma unui apel la 112. In timpul incatușarii a trei dintre aceștia doi colegi au fost loviți de catre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

