- Sanatatea este foarte importanta si ar trebui sa avem mare grija la semnalele pe care corpul nostru ni le trimite ca semnal de alarma. In prezent, majoritatea oamenilor se confrunta cu rupturi ale oaselor sau cu probleme ale oaselor si articulatiilor, in general.

- Ficatul gras, cunoscut și sub denumirea de steatoza hepatica, este una dintre cele mai frecvente suferințe ale ficatului. Potrivit studiilor, in SUA, peste 90 de milioane de adulți și 17% dintre copii au steatoza hepatica non-alcoolica, scrie realitatea.net.

- Cei care consuma sfecla roșie beneficiaza de un important aport de vitamine. Ce se întâmpla în corpul tau daca manânci 100 de grame de sfecla rosie pe zi: Tine sub control tensiunea arteriala. Daca vei consuma des sfecla…

- Pesta porcina africana a reaparut pe raza judetului Satu Mare. Pesta porcina africana este o boala virala, cu evolutie rapida si mortalitate de 100%. Aceasta boala afecteaza speciile domestice si salbatice de porcine, avand o perioada de incubatie de 3-15 zile in mod obisnuit sau de 3-4 zile…

- Dormitul pe burta, incrucisarea picioarelor sau consumul unei cantitati mari de apa sunt doar cateva din obiceiurile care pot pune sanatatea in pericol. Specialistii recomanda grija sporita in ceea ce priveste obiceiurile cotidiene.

- S-au cunoscut, s-au indragostit de la prima vedere, in cateva luni s-au si casatorit, apoi au devenit parinti. Ziua in care fetita lor a venit pe lume a fost pentru Adrian, sotul Cristinei Manea, o zi pe care cu siguranta nu o va uita niciodata.

- Un profesor sud-coreean sustine ca descoperit ce probleme de sanatate are liderul nord-coreean Kim Jong-un, analizand discursul de Anul Nou. Potrivit cotidianului sud-coreean Chosun Ilbo, Cho Dong-wook, profesor la Universitatea din provincia Chungcheongbuk, a diagnosticat probleme cu rinichii…

- Monalisa Pandelea, in varsta de doar 26 de ani, a murit zilele trecute, fiind rapusa de o boala necrutatoare, care a evoluat foarte rapid. Tanara s-a stins din viata pe patul unui spital, potrivit apropiatilor sai. Ea fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer de piele si se pare ca boala…

- Sanatatea batranului in varsta de peste 80 de ani este, astfel, pusa in pericol. El trebuie, de saptamana viitoare, sa urmeze un tratament intr-o clinica de stat din Timișoara. Nu poate beneficia de acest drept legal din cauza ca medicul sau de familie din Hunedoara nu a semnat contractul…

- 1. Inaltimea si longevitatea: Oamenii de stiinta spun ca persoanele care au sub 1,57 m inaltime au sanse mai mari de a trai pana la 100 ani decat persoanele mai inalte. Pentru longevitate, sunt indicate exercitiile cardio, reducerea caloriilor (astfel metabolismul incetineste si celulele mor mai incet),…

- Medicul Monica Pop a sustinut faptul ca un coleg de la spitalul Matei Bals a fost afectat de rujeola. Monica Pop este revoltata de decizia anumitor persoane de a refuza vaccinul impotriva bolilor...

- Atentat la un centru cultural siit din Kabul, unde au murit cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite. UPDATE 16:00: Cel putin 41 de persoane au fost ucise, iar alte 84 ranite in atentatul la un centru cultural siit, joi, la Kabul, revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic,…

- Un fost executiv din cadrul companiei Facebook spune ca se simte „extrem de vinovat" din cauza muncii pe care a depus-o pentru „instrumentele care distrug bazele modului in care functioneaza societatea", alaturandu-se unui grup din ce in ce mai mare de fosti executivi ai Facebook si Google care critica…

- Programul "Fa-ți prieteni reali, nu doar virtuali, a fost lansat in 42 localitați pentru anii 2009-2012 și avea la baza oferta de alternative la jocurile pe calculator. Din nefericire, autoritațile, dar și parinții nu au fost preocupați de acest flagel ce intre timp s-a extins, fiind recunoscut deja…

- Lee Broadway, o femeie in varsta de 42 de ani din Carolina de Nord, credea ca are o migrena severa. Insa, intr-o zi l-a anunțat pe soțul ei, Eric, ca a plecat de la serviciu pentru ca a simțit „cea mai ingrozitoare durere de cap din viața ei”. De mic copil a suferit de migrene, dar de data aceasta a…

- Anul 2018 se apropie cu pași repezi, iar toata lumea spera la un nou an cu cat mai multe impliniri. Insa, pe frontul sanatații, s-ar putea sa existe mari probleme pentru anumiți nativi ai zodiilor.

- Cele mai populare citrice mai ales in sezonul rece, portocalele, sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic si vitamine din complexul B, adica tot ce este necesar pentru a avea energie. Cu toate acestea, consumul de portocale nu este recomandat tuturor.

- Lorena Macnaughtan, directoarea zonei eHealth a celui mai mare eveniment de new-tech din Romania, ICEE Fest, face o foarte detaliata analiza a dezvoltarii domeniului sanatatii digitale si se arata in multe locuri foarte optimista, iar Ion Petrovai de la Cluj, fondatorul comunitatii eHealth FreshBlood,…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , va prezinta noi declaratii in exclusivitate despre crima care a socat Romania. Fratele ucigasei de la metrou dezvaluie ca femeia isi teroriza familia, in timp ce rudele fetei care si-a gasit sfarsitul pe sinele de tren din statia Dristor 1 isi plang pierderea.…

- Anca Serea se confrunta cu probleme de sanatate ce o fac sa ajunga saptamanal la spital. Prezentatoarea tv sufera de carente de fier (anemie) si, pentru ca nu poate ingera pastile, trebuie sa faca perfuzii la spital. Probabil din pricina suprasolicitarii, dar si a alimentatiei precare, Anca Serea a…

- De cand vitamina K a fost descoperita la inceputul anilor 1930, toata atenția a fost indreptata spre rolul sau in coagulare. Deși ambele forme K1 (phylloquinone) și K2 (menaquinone) ale vitaminei au fost identificate la acel moment, ele s-au considerat a fi variații structurale simple.

- Regele Mihai I a incetat din viata la 96 de ani la locuinta sa din Aubonne, Elvetia, dupa ce in urma cu aproape un an și jumatate a fost diagnosticat cu o boala incurabila. Tot atunci, s-a retras din viața publica, iar prerogativele sale au fost preluate de catre Pricipesa Margareta. In martie 2016,…

- Joi, 7 decembrie, ora 7,45 de minute. In fotografiile din galeria foto puteți vedea cat de gospodari sunt cei care a grija acum de Piața Centrala din Piatra Neamț și de sanatatea oamenilor. Daca mizeria din jur a mai crescut un pic de la deschiderea pieței, despre carcasa de oaie “uitata” pe un hol,…

- 1 Decembrie indoliat pentru romanii de pretitundeni! Regele Mihai a incetat din viata, la varsta de 96 de ani, dupa o indelungata lupta cu boala. Vestea a cazut ca un trasnet chiar in ziua de Ziua Nationala a Romaniei. Regele Mihai a depus armele in fata mortii intr-o zi istorica! Majestatea Sa a incetat…

- Denisa Raducu s-a stins din viata, la numai 28 de ani, dupa cateva luni de lupta cu o boala grava, care i-a afectat organele vitale. In urma cu un an, chiar pe 1 Decembrie, vedeta nu prezenta semne ca ar suferi de vreo boala sau ca ar fi la un pas de moarte.

- "Stadiul implementarii strategiei pe care am fixat-o acum trei luni-patru luni și atunci parea o utopie. Acum cam o treime din program deja e implementat, daca ne luam dupa fondurile atrase (...) Etapa urmatoare — (...) am ajuns la concluzia ca sunt insuficiente stațiile, punctele de plecare la salvare…

- Danielle Kettlewell, in varsta de 32 de ani, traiește intr-o continua agonie. Britanica sufera de o boala rara din cauza organele ei interne „se lipesc”, noteaza Daily Mirror. Ea a suferit 15 operații, inclusiv o histerectomie, insa starea ei nu s-a imbunatațit. Danielle a crezut ca sufera de apendicita,…

- Cea mai mica membra a clanului Bercea, fiica Izaurei, a fost internata de urgența, dupa ce medicii au ajuns descoperit ca aceasta sufera de o boala rara in Europa, dar des intalnita la copiii foarte saraci din Somalia, Congo sau Nigeria.

- Ionuț Cioinac a vazut doua cartonașe galbene in minutul 50, cand a protestat la decizia lui Sebastian Colțescu, cel care a dictat o lovitura de pedeapsa pentru Dinamo. (Detalii) "Nu i-am zis nimic domnului Colțescu. A venit la mine și mi-a spus ca l-am impins și l-am facut nesimțit. Eu m-am dus la el…

- Cel mai important factor prognostic este stadiul bolii in momentul diagnosticului, scrie csid.ro. Considerat drept unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer, cancerul ovarian are cea mai mica rata de supravietuire dintre toate tipurile de cancer feminin. Aproximativ 80% din pacientele operate…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a ediții a Programului „MOL pentru sanatatea copiilor”, prin care 22 de ONG-uri care vor desfașura in 2018 proiecte de terapie prin arta și terapie emoționala vor fi susținute cu suma totala…

- Cinci fotbaliști din prima liga au fost arestați pentru aranjarea unor partide: ”E timpul sa eradicam aceasta boala!”. Fotbalul sufera, in ultimii ani, de flagelul aranjarii meciurilor pentru pariuri. In toate colțurile lumii, autoritațile au deschis anchete pentru prinderea vinovaților. Blaturile…

- Tratamentul pentru diabetici, mai accesibil decat acum patru ani / Ce este diabetul zaharat, la cine apare cel mai des aceasta boala, care sunt factorii care provoaca apariția diabetului, câți oameni sufera de diabet zaharat în Moldova, dar și de ce unii diabetici folosesc insulina, iar…

- Situatie alarmanta in Arad! O femeie in varsta de 39 de ani a murit, dupa ce si-a facut operatie de micsorare a stomacului. Ramona Banu era fericita ca a reusit sa castige lupta cu o boala nemiloasa, dar era dezamagita de faptul ca in urma tratamentelor s-a ingrasat destul de mult.

- Guvernul aproba, in sedinta de miercuri, a doua rectificare bugetara din acest an, primind fonduri suplimentare MAI, Ministerul Muncii, al Educatiei, al Sanatatii, al Justitiei, al Transporturilor, majoritatea pentru plata unor drepturi salariale sau pensii.

- O tanara din Bumbești-Pițic s-a stins din viața la 34 de ani, dupa ce a fost rapusa de o boala necruțatoare. In urma Narcisei au ramas doua fete care sunt acum distruse de durere. Apropiații acesteia susțin ca ar fi avut probleme cu ficatul, dupa ce ar fi consumat ceaiuri comandate pe internet și…

- Odata cu racirea vremii creste numarul infectiilor care afecteaza plamanii. Netratate la timp acestea pot duce la pneumonie. In fiecare an aproximativ 23 de mii de moldoveni ajung la medic cu simptome ale acestei maladii.Boala ii sperie cel mai mult pe parintii care au copii mici.

- Unii spun ca aceasta este cea mai usoara boala hepatica. Dar de la steatoza hepatica pornesc grave maladii ale ficatului, ciroza, cancerul hepatic, hepatitele cronice. Ficatul gras se poate caracteriza ca o depunere de grasimi in celulele ficatului, mai ales trigliceride.

- Un obicei la care, din pacate, ajung tot mai multe persoane ne pune în pericol sanatatea la fel de mult ca fumatul excesiv, atrag atenția medicii. Somnul insuficient este o problema din ce în ce mai des întâlnita, spun medicii. Numeroase studii au demonstrat…

- Mousumi Dam s-a prezentat la medic pentru ca suferea teribil din cauza unor dureri abdominale acute. Dupa ce i-au facut mai multe analize, doctorii i-au pus diagnosticul de litiaza biliara. Boala se manifesta prin aparitia unor pietre la nivelul vezicii biliare.

- In urma cu 5 ani viața Selenei Gomez s-a dat cu totul peste cap dupa ce a fost diagnosticata cu lupus, o boala autoimuna. Boala a inceput sa-i atace rinichii și curand medicii i-au dat artistei cea mai dura veste: organele ei incepeau sa cedeze. ”Inițial nu mi-am dat seama cat de mult este afectat...

- Cazul osemintelor militarilor romani cazuti in luptele de la Stalingrad, care au fost ingropate in simple cutii de carton si care a starnit revolta publica, este doar un exemplu de cum intelege statul roman sa-si cinsteasca eroii. La Cotul Donului, acolo unde peste 150.000 de romani au murit in una…

- In curand trecem la ora de iarna. Aceste schimbari de ora se fac de doua ori pe an, dar sunt percepute din greu de organismul uman. De aceea apar tot mai mulți care susțin ca ar trebui sa se renunțe la aceste schimbari de ora.Dana Grecu, scandal in direct la TV cu Moise Guran: Nu ți-e jena?…

- Anchetatorii au gasit în camera lui Stephen Paddock de la etajul 33 al hotelului Mandalay Bay, de unde a deschis focul asupra mulțimii care participa la un festival de muzica, un laptop caruia îi lipsește hard disk-ul. Autoritațile cred ca Stephen Paddock, autorul atacului…

- www.canceruldesan.ro este primul site dedicat exclusiv informațiilor detaliate despre boala care in Romania omoara o femeie la fiecare trei ore. Noua platforma online se adreseaza atat pacientelor, cat și tuturor celor care doresc sa afle mai multe cu privire la prevenirea, diagnosticarea și tratamentul…

- Petrescu nu iși simte postul amenințat, dar recunoaște ca are alte oferte: ”Telefoanele suna” Dan Petrescu nu iși face griji in privința postului sau dupa ultimele doua rezultate. Antrenorul CFR-ului recunoaște, in schimb, ca e cautat și de alte echipe. Luna trecuta, Dan Petrescu era favorit sa…

- Guvernul pastreaza ca prioritați Sanatatea, Educația și Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marți, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii ''Sfanta Maria'' Iași. Contractul — reprezentând…