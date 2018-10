Stiri pe aceeasi tema

- Putinii oameni care se plimba sambata pe strazile din comuna Tiganesti, judetul Teleorman, par impovarati nu doar de griji, ci si de importanta procesului democratic la care se simt obligati sa participe, in virtutea instituirii unei ordini firesti a lumii.

- Am ajuns, cu campania Fara Penali a USR, in comuna Smardioasa, din Teleorman, intr-o zi de targ, duminica. Atmosfera de targ de tara, cu de toate, vegetale si animale la vanzare, vanjoleala, mici si bere, nervozitati ocazionale, mult praf si soare.

- „Presedintele PSD (si presedinte al Camerei Deputatilor) este din Teleorman. El numeste presedinte executiv al PSD si prim-ministru o doamna tot din Teleorman. Doamna prim-ministru din Teleorman numeste in functia de ministru de Interne o alta doamna - tot din Teleorman. Doamna ministru de Interne din…

- Colonelul Ionut Catalin Sindile a preluat sefia interimara a Jandarmeriei. Potrivit comunicatului oficial al Jandarmeriei, Sindile este originar din Teleorman, judetul controlat de liderul PSD Liviu Dragnea, de unde mai provin premierul Viorica Dancila si ministrul de Interne, Carmen Dan, cea care l-a…

- Premierul, potrivit declaratiei de avere reactualizata in data de 11 iunie 2018, detine in coproprietate cu sotul sau, Cristinel Dancila, doua terenuri intravilane la Predeal (judetul Brasov) si la Giurgita (judetul Dolj) si un alt teren, agricol, tot la Giurgita, conform agerpres. Totodata,…

- Dezbaterile din Parlament privitoare la Legea offshore i-a determinat pe investitorii care au concesionat platforme in Marea Neagra pentru exploatarea de petrol și gaze naturale sa anunțe ca se retrag din Romania. Oamenii de afaceri susțin ca modificarile aduse legii in Parlament nu respecta ințelegerile…

- Inundații in județul Teleorman, dupa ploile torențiale de luni seara. Zeci de gospodarii au fost invadate de apa, spre disperarea localnicilor care au vazut neputincioși dezastrul provocat de furia naturii. Viiturile au intrat iar in case, curți și gradini in județul Teleorman. De data aceasta sunt…