Trebuie sa SCHIMBI PERMISUL in 2018? Ce trebuie sa faci si ce documente trebuie sa depui

Stiri pe aceeasi tema

- Declarația 600 va fi eliminata, astfel ca persoanelor fizice care trebuie, conform legii actuale, sa depuna formularul la Fisc pana la 31 ianuarie le este transmis chiar de ministrul Finanțelor ca nu are rost sa mai depuna documentul. Aceasta deoarece Guvernul va amana termenul de depunere,…

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat, la Adevarul Live, ca PSD nu va renunta la modificarea legislatiei penale. Intrebat de ce vor fi numiti ministri cu probleme penale in Guvernul Dancila, Codrin Stefanescu a raspuns: „Pentru ca putem“. Tot azi, Comisia Europena a anuntat…

- In fiecare an, mii de romani pleaca din spitale mai bolnavi decat au intrat, din cauza infectiilor nosocomiale. Cele mai multe sunt provocate de germeni rezistenti la majoritatea tipurilor de antibiotice uzuale. Zi de zi hranim acesți supermicrobi greu de ucis prin consumul excesiv si abuziv de antibiotice.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, presedinte al organizatiei judetene PSD Constanta, a afirmat, sambata, ca "premierul are responsabilitatea actului de guvernare, dar trebuie sa aiba si decizia". "Ar fi bine ca la CExN-ul urmator sa purtam o discutie serioasa despre cum putem democratiza…

- Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda.

- Holly Butcher mai avea doar cateva zile de trait, așa ca a decis sa scrie o scrisoare emoționanta, care sa fie un mesaj pentru toți cei care o vor citi, potrivit themighty.com. A mancat un hamburger si dupa trei zile A MURIT. Ce era in MANCARE "Vreau doar ca oamenii sa inceteze sa-și…

- Balașa le-a pus gand rau celor de la Lazio! Ce le-a transmis italienilor. Ultimele detalii despre transferurile pe care le vor face adversarii celor de la FCSB. Mihai Balașa, fundașul central de la FCSB, ii cunoaște cel mai bine pe cei de la Lazio, fiindca a stat doi ani la tineretul celor de la AS…

- "Noi, de fapt, avem datoria sa cinstim Centenarul si sentimentele majoritatii, asa cum s-ar cuveni si fata de sarbatorile nationale maghiare, nicidecum nu putem neglija sentimentele nationale ale romanilor, dar putem impartasi, putem da cinstire acestor sentimente si acestui centenar numai in cazul…

- "Cand am devenit presedinte, am promis ca voi incerca sa introduc alt fel de a face politica, cu mai putine artificii, mai putin scandal si cu mai multe rezultate. Mi-am imaginat ca dupa un timp rezonabil de scurt anumite lucruri sunt evidente si nu mai trebuie spuse in fiecare an. (...) Imi face recunosc…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian ureaza poporului roman, la inceput de an, "sa aiba puterea de a iesi din captivitatea monitorizarilor de tot felul", iar "apele tulburi ale lui 2017 sa se limpezeasca, astfel incat, in sfarsit, sa putem vedea stelele cerului oglindite in adancuri"

- Premierul Mihai Tudose spune ca, mai presus de orice, Romania este despre ”noi” si despre romanii care nu inceteaza nicio clipa sa creada in aceasta tara si ca si-ar dori ca in 2018, anul Centenarului Marii Uniri, sa avem puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, transmite…

- In preajma Craciunului, Moș Craciun și spiridușii sai, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui, au oferit cadouri copiiilor și familiilor nevoiașe din mai multe comune. “Nu cred ca putem compara cu nimic bucuria de a darui celui care are nevoie o farama din inima ta, chiar daca asta inseamna foarte puțin…

- Jumatate din localnicii din satul Galda de Sus nu mai pot comunica prin telefonie. Semnal pentru mobil nu exista in zona, iar de ieri nici la telefonul fix nu mai pot vorbi din cauza unui cablu care s-a rupt de la sursa. Problema pare ca se va putea rezolva doar dupa sarbatori, ne spune un cetațean…

- Brazilianul Neymar, starul lui Paris Saint-Germain, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta in cadrul turneului din Qatar, ca echipa sa ar putea ''face istorie'' eliminand-o pe Real Madrid, dubla detinatoare a titlului, in optimile de finala ale Ligii Campionilor in februarie-martie…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Senat, ca este momentul sa traga un semnal de alarma pentru ca Arenele BNR sa revina in circuitul sportiv, deoarece sunt foarte importante pentru viitorul tenisului romanesc. „Eu am avut ocazia…

- Noul "Ion Oblemenco promite sa fie și diseara al 12-lea jucator al Craiovei. Tichetele la "șocul" cu CFR din aceasta seara se vand ca painea calda. "Tribuna a II-a, lojele și peluza nord sunt sold-out. Ce sa va mai spun? Noi nu putem vinde mai mult de 29.000 de bilete", a punctat președintele Marcel…

- ”Propunerile care se dezbat acum in Parlament vor avea un efect devastator, din doua puncte de vedere, atat din perspectiva anchetelor pentru ca va limita foarte mult posibilitațile investigatorilor de a face anchete eficiente și de a le duce la final. In al doilea rand, acest efect devastator se…

- 80 de milioane de euro, bani obtinuti de CJ Cluj pentru "Drumul Apuseni" si "Drumul Bistritei" Presedintele CJ Cluj, Alin Tise, a anuntat in premiera la emisiunea ZIUA Live ca forul judetean a castigat doua proiecte cu fonduri europene pentru doua drumuri ce vor traversa Clujul si vor face legatura…

- Teama de a vorbi in public (glosofobia) este prezenta in doze mai mari sau mai mici, in fiecare dintre noi. In timp ce unii reusesc sa-si infranga aceasta fobie dupa mai multe aparitii publice reusite, altii sunt mai retinuti si gasesc orice scuza pentru a evita acel moment ce le provoaca emotii puternice.

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat ca, la un moment dat, cu toții suntem singuri. Desi singuratatea are avantajele ei, trebuie sa fim extrem de atenți. Singuratatea nu inseamna izolare. Putem fi singuri, dar sa nu ne inchidem in propria bula. Teama de singuratate poate fi zdruncinata…

- Parcursul ireprosabil al HC Dobrogea Sud in competitiile interne de handbal masculin continua. Dupa victoria din Cupa Romaniei, pentru echipa din Constanta urmeaza un nou meci de campionat. Aflata pe locul cinci in ierarhia Ligii Nationale, HC Dobrogea Sud a invins la pas ultima clasata, Poli Iasi,…

- Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, susține ca schimbarea sistemului electoral nu s-a facut cinstit și democratic. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Moldova in direct” de la postul public de televiziune, transmite IPN. „Putem sa ne conformam noului sistem electoral pentru…

- Soluții pentru noua baza sportiva a lui ”U” Cluj: ”Investiția trebuie asumata de catre club” Președintele Universitații Cluj, Radu Constantea, a dezvaluit de unde vor fi obținute fondurile necesare pentru construirea noii baze sportive a clubului. În ultimele luni, s-au vehiculat mai multe…

- La data de 1 decembrie, in jurul orei 12:45, un barbat, de 31 de ani, din Iclod, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații Iclod, avand permisul de conducere reținut. De asemenea, in jurul orei 9:30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Cluj, Biroul Drumuri…

- De fiecare data cand s-au semnalat lucrurile care se petrec in Centrul Istoric al municipiului Botoșani, invariabil raspunsurile din partea instituțiilor de ordine publica sau a reprezentanților comunitații minoritare erau ca mass media exagereaza.

- Sarbatorile de Iarna sunt încarcate de magie, iar parinții cauta sa îi învețe pe copii bucuria de a darui și de a primi un cadou de la cei dragi. De multe ori, parinții nu pun atât de mare accent și pe utilitatea cadoului, ci doar vor sa bifeze acțiunea și sa îi satisfaca…

- Inca 90.000 de elevi din scolile de stat vor invata fizica la clasa intr-un mod aplicat, prin utilizarea unor metode si instrumente noi de predare si invatare, bazate pe investigatie, care stimuleaza gandirea, curiozitatea, implicarea si motivatia copiilor, fata de 100.000 de elevi care invata deja…

- CSM Politehnica Iasi a organizat ieri o conferinta de presa, principalul subiect abordat fiind meciul cu Dinamo Bucuresti, din etapa a XIX-a a Ligii I de fotbal. Antrenorul iesenilor, Flavius Stoican, s-a aratat optimist inaintea duelului cu dinamovistii: "Putem scoate un rezultat bun. La Dinamo este…

- Ficatul este organul fara de care un om nu poate trai. Acest organ indeplinește peste de 500 de funcții extrem de importante pentru organismul uman. Unele dintre acestea sunt foarte complexe, de aceea nu putem trai fara ficat. Putem doar sa incercam in fiecare clipa sa luptam pentru menținerea sanatații…

- Putem vorbi oare cu adevarat despre literatura in mai multe limbi intr-un oraș care se mandrește cu spiritul sau multicultural? Aceasta e intrebarea oe care o pun la Timișoara mai mulți scriitori talentați.

- UPDATE, ora 18.05. S-a incheiat primul tur al votarii. Competitia finala se va da intre trei orase, Milano, Copenhaga si Amsterdam. In consecinta, Bucurestiul a iesit din cursa pentru a fi gazda Agentiei Europene a Medicamentului. In primul tur, Milano a obtinut 25 de voturi, iar Copenhaga si Amsterdam…

- Fostul tenisman George Cosac a declarat, vineri seara, dupa ce a fost ales pentru un nou mandat in funcția de președinte al Federației Romane de Tenis, ca le-a promis membrilor afiliați prezenți la Adunarea Generala ca poate realiza absolut orice atata timp cat exista unitate. El a adaugat…

- "Eu nu am venit sa cer susținere, eu am venit sa dau susținere partidului pentru a continua ceea ce am inceput. (...) Putem discuta de un miting, dar nu de susținere. Discutam maine sau in zilele urmatoare. A fost o idee, nu este analizata sau dusa la capat", a spus Dragnea la Baile Herculane.…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat ca municipalitatea va oferi si in acest an fasole cu carnati oamenilor care vor participa la manifestarile de 1 Decembrie, precizand ca brosuri pot fi impartite in oricare din celelalte 364 de zile ale anului.Mihai Chirica a spus, miercuri,…

- Tanarul de 33 de ani a fost tras pe dreapta, in noaptea de marți spre miercuri, de un echipaj al Secției 3 Poliție Timișoara. Oamenii legii l-au oprit pentru un control de rutina și i-au cerut documentele la control. Au aflat imediat ca șoferul are permisul suspendat și nu ar avea voie sa…

- Social-democratilor care au mers luni dimineata, in fata DNA-ului, pentru a-i arata liderului PSD ca il sustin, printre ei Paul Stanescu si Marian Neacsu, li s-au alaturat, pe parcursul zilei, declaratiile mai multor pesedisti. Care au fost in aceeasi nota, una de sprijin pentru Liviu Dragnea, despre…

- Imagini emoționante cu prezentatorul Catalin Maruța și soția acestuia, Andra, au fost realizate in rezerva unui spital de copii. Cei doi s-au implicat intr-o campanie care vine in sprijinul parinților ce vegheaza zi și noapte la capataiul micuților bolnavi, internați in spital. „Putem ajuta cu toții…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, joi seara, ca este foarte multumit de atitudinea jucatorilor Romaniei la meciul amical cu Turcia, scor 2-0, dar a apreciat nu trebuie "sa se imbete cu apa rece". "Sunt foarte multumit, in primul rand de atitudine, mi-am dorit sa aiba agresivitate, sa ii tinem…

- Black Friday 2018. Horia Constantinescu a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca reprezentantii CJPC Constanta vor verifica promotiile din perioada de Black Friday. "Exista informatii si circula zvonul in piata ca parte din preturile aparent reduse nu fac parte din reduceri. Vom verifica…

- Sistemul cardurilor de sanatate nu a functionat, marti dimineata, iar probleme similare au fost si luni si vineri, potrivit presedintelui Societatii Nationale de Medicina de Familie, dr. Rodica Tanasescu. Oficial, CNAS a comunicat marti ca Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate era indisponibila…

- In general, molarii de minte erup intre 17 – 25 ani, desi uneori apar mult mai tarziu. Atunci cand stau o perioada indelungata sub gingie pot iesi la suprafata deja afectati. In urma unui consult la medicul dentist si a unei radiografii putem constata ca la varsta de 8-10 ani exista masele de minte.…

- In prima parte a lunii Pana pe 9 noiembrie ne bombardam cu intrebari. Ne intrebam ce ar trebui sa facem, de ce nu ne iese ceva, de ce o anumita persoana a reactionat intr-un anumit fel, ce gresim, ce ar trebui sa facem diferit dar mai ales: „ce caut eu in viata mea". Simtim cumva cum se desprind…

- NEPUTINTA…Guvernul Romaniei nu are bani pentru a construi un nou pod peste Prut, in zona Bogdanesti-Falciu, acolo unde exista deja un punct de trecere a frontierei facut inainte de ’89, acum dezafectat. In mai multe randuri, primarul comunei Falciu, Neculai Moraru, a solicitat ajutor de la Guvern pentru…