- Justitia franceza a emis un mandat de arestare impotriva surorii printului mostenitor saudit Mohammed Bin Salman, sub banuiala ca aceasta i-a ordonat unei garzi de corp sa loveasca un barbat chemat pentru lucrari de reamenajare a apartamentului sau din Paris, a indicat joi o sursa apropiata dosarului,…

- Studenții care au startup-uri sau proiecte de tehnologie ce pot fi prezentate convingator in 10 slide-uri de PowerPoint se pot inscrie la Morpheus Cup, o competiție destinata colegiilor și universitaților europene, ce va avea loc pe 12 aprilie 2018, la Paris. Proiectele selectate, vor participa la o…

- Romanii vor plati mai putin in acest an pentru calatoriile catre destinatiile lor preferate de Paste, platind pe zboruri cu 16% mai putin decat anul trecut si cu 20% mai putin decat in 2016, se arata intr-un studiu realizat de motorul de cautare momondo.ro. Potrivit studiului, Roma şi Londra rămân…

- Poliția a emis un mandat de arestare pe numele patronului lui PAOK Salonic, Ivan Savvidis, dupa ce a acesta a intrat cu pistolul pe teren, la sfarșitul meciului cu AEK Atena.Presa din Grecia noteaza ca arbitrul meciului PAOK Salonic - AEK Atena a scris in raportul de joc ca intalnirea a fost…

- Desi presedintele clubului PSG, Nasser Al-Khelaifi, a declarat ca este imposibil ca Neymar sa plece in vara, oferta de 400 de milioane de euro a madrilenilor ii va deschide portile atacantului catre campioana Europei.As noteaza ca in urma cu cateva saptamani, presedintele clubului Real,…

- Un cetatean marocan, informator al lui Abdelhamid Abaaoud, "creierul" presupus al atentatelor de la Paris din 2015, este inchis in Polonia si va fi acolo judecat pentru apartenenta la gruparea Stat Islamic, a anuntat miercuri parchetul national polonez, informeaza AFP. "In cursul anchetei, s-a stabilit…

- Schimbare de planuri la BMW: noul Z4 nu va mai fi lansat in martie la Geneva, ci in vara acestui an in cadrul unui eveniment dedicat, inainte de prezentarea de la Salonul Auto de la Paris. 0 0 0 0 0 0

- Un atentat terorist, in care au murit 30 de oameni și cateva zeci au fost raniti, a avut loc vineri in centrul orasului Ouagadougou, capitala statului Burkina Faso. Potrivit presei internaționale, cel puțin șase barbati inarmati au iesit dintr-un autovehicul si au inceput sa traga, la intamplare,…

- Orasul polonez Wroclaw a fost declarat cea mai buna destinatie turistica a anului 2018 in cadrul competitiei „Cea mai buna destinatie din Europa" care promoveaza cultura si turismul. Wroclaw a invins orase precum Atena, Amsterdam sau Paris in competitia care s-a desfasurat online, obtinand voturi din…

- O pictura Degas furata de la un muzeu din Marsilia in 2009 a fost gasita intr-un autobuz din apropiere de Paris. Autoritațile nu au putut stabili cui ii aparținea servieta in care era ascuns tabloul, scrie BBC News. Ministrul francez al culturii, Francoise Nyssen, a declarat ca autoritațile au descoperit…

- Un tribunal din orasul german Leipzig va decide joi daca marile orase pot interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoare de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Inconjurata de manifestanti ecologisti, biciclisti,…

- Lucia Hortenzia Otilia Victoria Bunaciu, Directorul Onorific al Muzeului Casa Mureșenilor, a trecut in neființa. Ultima descendenta a familiei Mureșianu care locuia la Brașov, Lucia Bunaciu a fost stranepoata academicianului Iacob Mureșianu (1812-1887) și nepoata compozitorului Iacob Mureșianu…

- In memoriile sale „Calator fara harta“, diplomatul Dimitrie D. Dimancescu relateaza jocurile facute la Conferinta de Pace de la Paris din 1946, unde cativa politicieni romani, grupati in jurul ministrului de externe Gheorghe Tatarescu, au sperat sa poata salva Basarabia, Transilvania, nordul Bucovinei…

- ULTIMA ORA… Reținut pentru 24 de ore dupa ce a fost acuzat de procurorii DIICOT de trafic de droguri și punerea la dispoziție a locuinței in vederea consumului de stupefiante, Alexandru Teletin, poreclit “Babuinul”, s-a ales și cu mandat de arestare pentru 30 de zile. In urma cu puțin timp, magistrații…

- „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate o justificare si avem si acum o justificare, care cred ca e valabila. Vrem sa tinem specialistii in IT in Romania. Nu vrem ca aceasta forta de munca foarte valoroasa sa emigreze,…

- Britney Spears a anuntat un nou concert la Londra in cadrul turneului ei "Piece of Me", precum si spectacole la Birmingham si Blackpool, relateaza vineri Press Association. Cantareata a anuntat, de asemenea, ca va sustine un concert si la Paris in urma cererii uriase de bilete, precizand ca Pitbull…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul…

- La randul lui, BET-FI inregistra un declin de 3,50%, iar BET-NG de 3,65%. Cea mai mare scadere a fost inregistrata de Transgaz, cu un minus de 2,04%, urmata de Transelectrica, cu minus 1,52% si BRD cu 1,51%. Pe plan extern, pietele europene au continuat declinul de luni, indicele Stoxx 600 marcand…

- Sensul giratoriu este unul din mai multe tipuri de intersecții circulare sau intersecții unde traficul este incetinit și intra intr-un ocol pe un singur sens in jurul unei insule centrale. Iata și povestea sensului giratoriu Il cunoastem sub denumirea de sens giratoriu. Este poate cel mai eficient mod…

- Lady Gaga și-a anulat zece concerte in Europa. Lady Gaga a anuntat, prin intermediul unui comunicat, postat pe pagina sa de Facebook, ca isi anuleaza zece concerte pe care urma sa le sustina in Europa, din cauza unor dureri insuportabile. Show-urile din Londra si Manchester sunt printre cele anulate.…

- Dupa cateva zile petrecute la Paris, in care a filmat cateva clipuri publicitare pentru Guerlain și s-a intalnit cu Prima Doamna a Franței, Brigitte Macron, acum Angelina Jolie a revenit la indatoririle sale de Inalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Angelina a aratat chic la Bruxelles.…

- Ieri, drapelul Republicii Moldova amplasat in interiorul Arcului de Triumf din Chișinau a fost incendiat și a ars pe jumatate. {{268846}}Acest act de vandalism s-a produs, deși Comisia Naționala de Heraldica de pe linga Președintele Republicii Moldova a atenționat de mai mult timp Primaria Municipiului…

- "Pe parcursul lunii ianuarie, reprezentanții mai multor localitați din Republica Moldova au intreprins acțiuni cu caracter antistatal, antipopular și anticonstituțional. Este vorba despre așa-numitele declarații semnate de aleșii locali ai acestor localitați,, care au la baza intenții de lichidare…

- Fapta de nedescris! Drapelul din zona Arcului de Triumf a fost incendiat astazi. Din unele fotografii aparute pe retelele de socializare se vede clar cum drapelul din fata Guvernului e pe jumatate ars. Internautii cer verificarea camerelor de luat vederi din preajma, pentru a depista faptasul. Deocamdata,…

- Un nou echilibru de putere se contureaza in Orientul Mijlociu. Acordul Sykes-Picot a fost la originea haosului actual din Orientul Mijlociu. O intelegere secreta, semnata la 16 mai 1916 intre Londra si Paris, prefigura frontierele aflate in vigoare timp de un secol in Orientul Mijlociu si semana germenii…

- Un numar de 50 de maimute, majoritatea babuini, au fugit vineri din custile lor, fiind acum in libertate prin gradina zoologica din Paris, fapt ce a determinat autoritatile sa inchida parcul pentru a evita eventuale incidente cu vizitatorii, au informat responsabilii stabilimentului citati de EFE.…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki este finala feminina de vis de la Australian Open 2018, intre primele doua favorite, care, in plus, se vor lupta si pentru bonusul de numarul unu mondial. Si ce greu a fost pentru Simona pasul spre finala: 3-6, 6-4, 9-7 cu Angelique Kerber! Sambata, de la…

- Considerata cea mai instarita consiliera a presedintelui Iohannis, pentru ca declaratia ei de avere este impresionanta, Sandra Pralong pare sa aiba noroc pe toate planurile. Recent, ea a castigat, printr-o sentinta definitiva, razboiul de durata cu statul roman, pentru un imobil confiscat de comunisti.…

- UEFA a dat verdictul: transferurile lui Mbappe și Neymar la PSG sunt in regula. Trecerile lui Neymar și Mbappe la vicecampioana Franței in vara lui 2017 au ridicat nenumarate semne de intrebare, in special din cauza sumelor uriașe de bani tranzacționate. „Nu e nimic in neregula cu transferurile lui…

- Cele 9 persoane, retinute de politisti in urma celor 18 descinderi care au avut loc ieri la membrii unei grupari care vindea tutun maruntit, au fost prezentate instantei din Oltenita, cu propunere de arestare preventiva.

- Casa Amaliei Enache poarta amprenta stiristei de la PRO Tv, iar acesta este, de altfel, si lucrul pe care vedeta il apreciaza cel mai mult la mansarda in care locuieste de 18 ani. Discreta cu viata ei personala, Amalia Enache si-a deschis usa mansardei din centrul Bucurestiului pentru un reportaj realizat…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Cele peste 350 de milioane de vizualizari pe YouTube ale melodiei „2U”, interpretata de David Guetta ft. Justin Bieber, au convins-o pe Yamira sa realizeze un cover inedit. Artista a utilizat pentru videoclipul coverului ei filmari personale din a doua luna de miere, petrecuta la Paris. „Sunt o romantica…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD "sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii". "Lasati tara sa traiasca, conducatori ai PSD-ului!…

- Temperatura globala, in conditiile actuale, va creste deja pana in 2040 cu 1,5° C, primul dintre pragurile stabilite de Acordul privind schimbarile climatice de la Paris, daca nu se iau masuri de urgenta, potrivit unui proiect de raport al Grupului interguvernamental de experti privind evolutia climei…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea în teorie sa revina în Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedând însa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga

- ICCJ a admis miercuri cererea DNA de emitere a unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, dupa ce acesta a incalcat termenii controlului judiciar si a plecat in Madagascar. Inspectoratul Judetean de Politie Constanta a dispus masurile necesare pentru punerea in executare a…

- Un copil de 10 ani este suspectat ca a ucis un caine intr-un mod oribil. Potrivit romaniatv.net, copilul de 10 ani ar fi ucis un caine si l-ar fi atarnat de firele de telefonie pe raza localitatii Puchenii Mosneni, acolo unde locuieste. A

- Muzeul Luvru a primit 8,1 milioane de vizitatori in 2017, o frecventa in crestere cu 10,1%, dupa ce in 2016 a scazut numarul de turisti straini in Paris, a anuntat luni directorul institutiei, citat de AGERPRES si AFP.Scaderea numarului de turisti in capitala franceza a fost cauzata de atentatele…

- Presedintele turc a atacat verbal vineri un jurnalist francez care l-a intrebat despre presupusa livrare de arme de catre Ankara gruparii Stat Islamic (SI) in 2014, in timpul unei conferinte de presa sustinute la finalul intrevederii sale, la Paris, cu omologul francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu…

- Nordul Frantei este afectat de o furtuna puternica, iar aproximativ 200.000 de locuinte au ramas, miercuri, fara electricitate, dupa ce vantul a atins viteze de 200 de kilometri pe ora, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Consiliul de Stat francez a validat joi decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este 'proportionala' cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP. 'Avand…

- Femeia, in varsta de 53 de ani, a fost vazuta ultima data in aeroportul din Orly, in 16 decembrie, iar de atunci nimeni din familie nu mai știe nimic de ea. Ea a plecat din Timișoara in 15 decembrie cu destinația finala Abidjan, Coasta de Fildeș. Femeia mergea la nunta fratelui ei, iar primul…

- Circulatia ingreunata miercuri la Bucuresti de un protest al taximetrelor Foto: Arhiva. Circulatia rutiera în Bucuresti va fi miercuri, 20 decembrie, afectata de un protest autorizat al transportatorilor, la care se asteapta participarea a mii de taximetre. Cea mai importanta restrictie…

- Sora Deliei va naște peste cateva zile. Oana Matache arata perfect in ultima luna de sarcina și asta pentru ca pe perioada sarcinii, aceasta nu a renunțat niciun moment la orele de sport. Oana Matache este insarcinata in noua luni și urmeaza sa devina mama pentru prima oara, in perioada Craciunului.…

- Dupa ce a cumparat cel mai scump tablou si unul dintre cele mai luxoase iahturi, printul mostenitor al Arabiei Saudite si-a mai trecut in palmares cel mai scump castel din lume. Este vorba de o constructie situata langa Paris, pe care Mohammad bin Salman a platit 275 de milioane de euro. Printul saudit…

- Un caine a fost schingiuit si apoi ucis cu o cruzime incredibila intr-o comuna din Arges. Animalul a fost gasit de localnici plin de sange atarnand de stalpul unui gard. Politia are deja un susperct.