Stiri pe aceeasi tema

- Nici in acest an nu vom avea zapada de Revelion. Totusi, potrivit meteorologilor, temperaturile vor scadea usor la noapte. Frigul se va face simtit cel mai bine in nordul tarii. Acolo mercurul din termometre va cobori pana la - 6 grade Celsius.

- Un obiect vestimentar rosu, bani in buzunar, vasc, masa imbelsugata, dar fara carne de pasare, mersul cu Plugusorul si Sorcova se numara intre superstitiile si obiceiurile romanilor la trecerea dintre ani. Superstitiile spun ca Anul Nou trebuie intampinat alaturi de familie si prieteni, iar pentru…

- Revelion 2019. Ajunul de Anul Nou, nopatea de Anul Nou, dar și ziua de 1 ianuarie 2019 abunda in tradiții și supertiții, aducatoare de noroc sau ghinion. Iata ce nu trebuie sa faceți in aceste zile, pentru ca Anul 2019 sa va mearga numai bine.

- Societate de Transport Bucuresti anunta ca mijloacele de tranport vor circula toata noaptea de Revelion, fiind vorba despre 3 linii de tramvai și mai multe autobuze de noapte."Societate de Transport Bucuresti STB SA va asigura transportul public pe intreg parcursul nopții de Anul Nou (31 decembrie…

- In noaptea de Revelion, in Timișoara, mijloacele de transport in comun de pe mai multe linii vor avea program prelungit. STPT (Societatea de Transport Public Timisoara) va prelungi programul mai multor linii de transport public local, tinand seama de programul de sarbatori organizat de Primaria Municipiului…

- Pentru prima oara in ultimii ani, ploieștenii nu vor mai asista la concerte in centrul orașului in noaptea dintre ani. Conducerea Primariei Ploiești a renunțat, din cauza lipsei banilor, la spectacolul de Revelion, insa a anunțat ca va fi un foc de artificii, scrie Mediafax.Primarul Ploieștiului,…

- Aproape ca nu exista noapte de Revelion in care sa nu auzim sunetul asurzitor al petardelor și pocnitorilor. Legislația in vigoare insa interzice folosirea anumitor articole pirotehnice. Acestea nu pot fi folosite decat de cei care au varsta peste 16 ani și doar in anumite condiții. Cei care incalca…