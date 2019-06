Stiri pe aceeasi tema

- Despre atitudinea lui Iohannis de la Sibiu, cei doi au evitat sa faca orice comentarii. In schimb, președintele PNL a promis ca PNL va duce Romania in Schengen și a refuzat „teoria conspirației”, cum ca Romania nu ar fi tratata corect de partenerii sai europeni. JURNAL BIHOREAN: Dupa…

- Antrenorul Astrei Giurgiu, Costel Enache, a declarat ca jucatorii sai nu mai au puterea mentala si spiritul de grup, din cauza problemelor financiare cu care se confrunta, clubul neachitandu-le salariile pe ultimele cinci luni, potrivit news.ro.Citește și: Acuze dure din interiorul PSD! Ce…

- Presedinte Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, ca si-a dorit o adunare a liderilor UE in Sibiu pentru ca a vrut sa arate liderilor ca Uniunea "nu inseamna doar Bruxelles", informeaza Agerpres.Citește și: VIDEO Jean-Claude Juncker recunoaște DEZASTRUL mandatului sau…

- Pe o vreme urata, cu vant si un cer foarte innorat, Klaus Iohannis a tinut sa mearga personal in Piata Mare din Sibiu, marti la pranz, pentru a vedea cum decurg pregatirile pentru Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din UE. Reuniunea va fi gazduita, dupa cum se stie, de orasul pe […]…

- Președintele Klaus Iohanni se se afla marți in inspecție in Sibiu inainte de Summit. „Lucrurile decurg foarte bine”, a declarat Iohannis, vizibil mulțumit de munca autoritaților.„Doamna primar s-a straduit foarte mult, rezultatul se vede”, a spus Iohannis, precizand ca astazi va vizita toate…

- UPDATE Declaratiile de presa ale presedintelui PNL, Ludovic Orban, ale prim-vicepresedintelui PNL, Raluca Turcan si ale candidatului la PE, Rares Bogdan, in conferinta de presa de la Sibiu - 21 martie 2019 Raluca Turcan Colegii mei, pot sa le spun asa, sunt alaturi de organizatia PNL Sibiu pentru a…

- In plina nemulțumire a societații civile romanești cu privire la lipsa autostrazilor, Sebastian Ghița reacționeaza. Acesta semnaleaza faptul ca licitația pentru construirea unui segment de autostrada Sibiu- Pitești a fost contestata deoarece prețul construcției a fost prea mic. El ii transmite lui Ștefan…

- Din datele consultate de Libertatea, in 2018 au fost aplicate peste 650.000 de sanctiuni contraventionale cu ajutorul aparatului radar pentru depasirea vitezei. Au fost cu 40.000 de amenzi mai putine decat in anul 2017. Cele mai multe amenzi cu radarul s-au dat in Bucuresti, Prahova, Dambovita si Brasov.…