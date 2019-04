Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi inconstienti au asezat intr-o curba in localitatea Schitu Duca din Iasi mai multe traverse de cale ferata. Masinile care au trecut prin zona au suferit pagube majore. Politia nu a reusit deocamdata sa-i identifice pe autorii faptei.

- Doi tineri din Botoșani au murit intr-un accident de circulație produs chiar in noaptea de Inviere. Tanarul s-a rasturnat cu mașina intr-o curte. Șoferul și fata aflata pe scaunul din dreapta nu au supraviețuit, in timp ce alți doi tineri aflați in spate au scapat cu viața. Fata de 16 ani si tanarul…

- O fetița de cinci ani din Arad a murit calcata cu mașina de unchiul ei. Accidentul s-a produs sambata, in comuna Groșeni, din cauza neatenției barbatului. Fetita se juca pe strada, iar unchiul ei a incercat sa efectueze o manevra de intoarcere a autoturismului, relateaza Antena3. Din nefericire, omul…

- Pompierii din Bistrița-Nasaud au avut o operațiune de salvare mai puțin obișnuita cand au trebuit sa intervina pentru a salva dintre flacari un iepure. In timpul unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Poienile Zagrei mai multe animale au fost surprinse de flacari și fum. Dupa stingerea focului,…

- Panica printre toți șoferii romani, mașinile diesel sunt INTERZISE OFICIAL:Vezi in ce orașe deja nu mai poți circula! Autoturismele pe motorina par sa aiba zilele numarate pe drumurile europene. Comisarul european pentru piata interna si industrie considera ca, in cativa ani, acestea vor disparea. „S-a…

- Șoferii primesc o noua veste proasta dupa ce in 2018 s-au facut multe schimbari in ceea ce privește reglementarea ITP, scrie huff.ro. Romanii care au mașini mai vechi de 12 ani, vor trebui sa faca verificari suplimentare fața de cele de pana acum. Inspecția periodica va suferi umatoarele modificari.…

- Deputatul USR Catalin Drula vrea sa initiaze un proiect de lege prin care si masinile parcate pe trotuar sa fie ridicate de Politie, pentru parcare ilegala. Este vorba despre masinile care sunt urcate in totalitate pe trotuare, deputatul USR precizand ca, in acest moment, exista un vid legislativ in…

- Odata cu topirea zapezilor, la suprafața au ieșit sute de gropi pe drumurile din țara. In aceasta perioada, tot mai mulți șoferi se pomenesc cu mașinile stricate, din cauza craterelor aparute pe strazile noastre.