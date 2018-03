Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 13 martie. “Faimosii” au toate motivele sa fie mandri. Au ieșit victorioși in edișia de marți, pentru a patra oara la rand. Fapt care i-a adus pe concurenții de la “Razboinicii” in pragul depresiei. Au fost extrem de triști, dar au avut puterea sa felicite echipa adversa. ”Imi pare rau ca am…

- "Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- O femeie de 50 de ani o fost lovita de un automobil pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica al capitalei. Incidentul s-a produs in aceasta seara in jurul orei 18:30. Aceasa traversa renegulamentar strada.

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Top 20 mesaje de 8 martie. Pentru unii 8 martie inseamna „Ziua Mamei”, iar pentru alții „Ziua Femeii”. Pe toți insa ii unește goana dupa cele mai frumoase și mai inspirate mesaje ca sa iși surprinda mama sau partenera. Dupa o cercetare minuțioasa, am gasit 20 de mesaje pe care le puteți trimite fie…

- Polițiștii doljeni sunt in cautarea unui barbat care a furat portofelul unei craiovence, duminica, in jurul pranzului, pe strada George Enescu din Craiova. Hoțul de buzunare a fost fotografiat de la balcon de o femeie care locuiește pe strada George ...

- Florin Salam și-a pierdut soția chiar de ziua lui, in Duminica Floriilor. Ștefania s-a stins pe un pat de spital, rapusa de o boala crunta, la numai 27 de ani. Chiar daca a trecut o perioada destul de lunga de la tragedie, artistul nu o poate uita pe femeia care i-a daruit primii doi copii. […] The…

- Facebook are mai multe informatii despre tine decat iti inchipui. Reteaua sociala are documente ciudate cu ce ai facut tu, indiferent daca ai sau nu cont. Facebook sustine ca foloseste aceste informatii ca sa-ti oferi reclame si continut pe placul tau, dar si din motive de securitate. Daca ai cont poti…

- Caz revoltator in Carolina de Nord! Un barbat a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook. Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma. Incidentul a avut loc chiar in apropierea campusului…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Adina Pintilie, regizoarea lungmetrajului „Nu ma atinge-ma / Touch me not”, a primit Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin. Dan Negru s-a aratat dezgustat atat de film, cat și de faptul ca pelicula a fost premiata de un juriu specializat. Codin Maticiuc a reacționat și el, pe…

- Simona Ionela Groza, din localitatea Carja, s-a spanzurat in curtea interioara a unui magazin din centrul orasului Murgeni. Potrivit vremeanoua.ro, femeia suferea de depresie. Ea nu a lasat niciun bilet. Aceasta s-ar fi sinucis din cauza unei decepții pe plan sentimental. La descrierea profilului de…

- O mamica cu trei copii si o americanca aflati, joi, intr-o vizita la Gradina Zoologica din Oradea au fost inchisi, din greseala, de angajatii care au plecat acasa inainte de terminarea orelor de program. Incidentul a fost relatat pe Facebook de tanara mamica, pe care o cheama Catalina. „Visul oricarui…

- Liderii USR Iasi au organizat ieri o sedinta de partid pe Pietonal, in fata Primariei. Ei s-au declarat nemultumiti ca asteapta de mai bine de un an ca municipalitatea sa le inchirieze un sediu, asa cum prevede legislatia in vigoare. Deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau a transmis in direct protestul…

- "Iubita Sandra, sunt alaturi de tine in greaua suferinta de a o pierde pe minunata doamna Ruxy, pe care nu pot sa o concep ca un lucru firesc atata vreme cat vara trecuta eram cei mai fericiti, distrandu-ne in vacanta la mare. Dar fii convinsa ca din ingerul de pe Pamant care te iubea neconditionat,…

- Un barbat de 28 de ani este audiat de polițiștii din localitatea timișeana Giroc, fiind acuzat ca in urma cu o luna a tarat un caine cu mașina și l-a lasat sa zaca in strada, plin de rani. Patrupedul, care este animalul de companie al altor localnici din comuna, a fost salvat de oameni cu suflet bun…

- O vanzatoare din Craiova a fost amenințata cu o sticla de un hoț. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, cand doi tineri au intrat in magazin, cu intenția de a fura. Camerele de supraveghere amplasate in incinta magazinului au surprins momentul in care unul dintre talhari a pus mana pe o sticla și…

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- O explozie fara flacara s-a produs, luni, la o benzinarie din municipiul Galati, o masina fiind avariata de un capac metalic care a cazut peste aceasta. Inspectia de prevenire din cadrul ISU Galati va face verficari. Potrivit unor martori la incident, explozia s-a produs la o benzinarie situata pe strada…

- Un barbat in virsta de 34 ani, locuitor al capitalei a fost reținut in flagrant delict de polițiști, furind un telefon, noteaza Noi.md. Incidentul a avut loc in timp ce se deplasa pe bd. Stefan cel Mare, in troleibusul nr. 22 , cind ar fi sustras de la o domnisoara un telefon de model ,,HTC’’ in valoare…

- Compania de Transport Public Iași a facut publice imaginile cu momentul injunghierii tanarului de 16 ani intr-un autobuz. Adolescentul, care scuipa cozi de semințe in mijlocul de transport in comun, a fost ranit cu un briceag de un barbat de 46 de ani. Radu Ciocan a fost arestat și este acuzat de lovire,…

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Trei persoane au ajuns la spital, joi seara, doua dintre ele fiind batute crunt de doi indivizi, iar o a treia lovita cu un cutit in zona fetei, in satul Izvoru din comuna Ganeasa, judetul Olt. Imaginile cu scandalul au ajuns pe Facebook.

- Autovehiculele parcate neregulamentar in Alba Iulia sunt ridicate, incepand de joi, iar soferii au de achitat pentru recuperarea lor o taxa in valoare de 380 de lei, plus TVA, dar si o sanctiune contraventionala, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii Primariei municipiului…

- Ciolos raspunde PDS-ALDE: Modificarile Guvernului tehnocrat nu au provocat iesirea in strada a sute de mii de romani Fostul premier Dacian Ciolos le-a raspuns, intr-o postare pe Facebook, liderilor coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, precizand ca modificarile la legile Justitiei…

- Pieton reținut de Poliția Locala, dupa o traversare neregulamentara. Un barbat care a traversat neregulamentar și apoi a refuzat sa se legitimeze, in fața unei patrule de polițiești locali din București, a fost reținut de aceștia in plina strada. Doar ca lucrurile nu au stat atat de ușor și calm, cum…

- Incidentul s-a petrecut in zona Unirii. Totul a inceput dupa ce o femeie a parcat neregulamentar in statia de autobuz si a fost amendata de politia locala. Femeia si-a sunat sotul, care a ajuns imediat la fata locului si a inceput sa-i agreseze pe politisti. Oamenii legii au incercat sa-l…

- Madalina Pușcalau a nascut. Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis a anunțat pe o rețea de socializare ca a devenit mamica. Madalina Puscalau Dobrovolschi, fosta jurnalista care a renunțat la pupitrul știrilor pentru tribuna prezidentiala, a devenit mamica. Purtatoarea de cuvant a președintelui…

- Aseara, un barbat de 34 de ani, din Horodnic de Sus, a ajuns la spital, dupa ce a fost accidentat de un autoturism, in timp ce traversa neregulamentar strada Ștefan cel Mare din Radauți. El a fost lovit de o mașina condusa de o localnica de 44 de ani. Șoferița nu era bauta. In schimb, […]

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Semnalul dat de primarul Toma vine intr-un moment important…

- O femeie a murit dupa ce a fost spulberata de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs aseara, pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucani.Din pricina ranilor grave, victima, in varsta de aproape 40 de ani, s-a stins pe loc.

- Dupa ce au petrecut cu totii intr- un club din Piatra Neamt, scandalagii au iesit afara din local si au inceput sa se imbranceasca. Ulterior cearta s-a intetit iar agresorii au inceput sa isi imparta pumni si picioare. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele.…

- Proprietarea unei pensiuni din Predeal a ajuns, miercuri, la sectia de Chirurgie Plastica si Reconstructiva a Spitalului Judetean de Urgenta, dupa ce mai multi tineri din Craiova, cazati in pensiune, i-au aruncat, in miez de noapte, cu o petrada in fata usii. Incercand sa indeparteze pericolul, femeii…

- O iubesti, ii asculti muzica, o apreciezi, insa stiai ca artista nu exista in realitate? Hatsune Miku, care are nu mai putin de 2,5 milioane de followeri pe Facebook, nu exista cu adevarat.

- ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei.…

- Incaierare in plina strada. Doi barbati s-au luat la bataie chiar in mijlocul carosabilului dupa un conflict izbucnit in trafic.Incidentul s-a produs astazi in jurul orei 14:30, pe strada Tudor Vladimirescu.

- Accident rutier produs de o soferita care a ignorat culoarea rosie a semaforului in Eveniment / Un accident rutier provocat de o soferita care a ignorat culoarea rosie a semaforului a avut loc in municipiul Alexandria miercuri, 27 decembrie, iar in urma acestuia o femeie ce traversa regulamentar…

- Accident mortal in raionul Ialoveni pe traseul Chișinau-Hancești. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce trecea strada neregulamentar. Impactul a avut loc astazi in jurul orei 17:30.

- Fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk, a fost reținut la cererea autoritatilor judiciare din Rusia. Incidentul a avut loc in seara zilei de 23 decembrie, in timpul controlului pașapoartelor la aeroportul din Geneva, a declarat pe Facebook purtatoarea sa de cuvant Olga Lappo. „Arseni Iațeniuk,…

- Un clujean a reușit sa faca ”parcarea” anului, blocând totodata și Mocanița.Șoferul a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât…

- Comportament suburban în plenul Senatului, unde un senator PSD a jignit-o pe una fintre colegele sale de la USR.Incidentul a avut loc dupa ce senatorii USR au început sa le împarta colegilor social-democrați și ALDE copiiale carții ”Ferma Animalelor”,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a postat pe contul sau de Facebook un mesaj la 28 de ani de la Revolutia din 1989. Acesta a precizat ca "In 1989, romanii au cerut in strada "Jos comunismul ". Astazi se aude din nou acest strigat". "La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre…

- Într-o postare pe Facebook, seful statului afirma ca „apararea idealurilor Revolutiei Române înseamna apararea institutiilor statului de drept, apararea valorilor libertatii si democratiei, precum si respectul pentru cetatean” „La 28 de ani de la Revolutia…

- Femeia ce apare in imagine este cautata de catre oamenii legii, pentru ca ar fi tamponat o batrina de 70 de ani pe strada Independentei din sectorul Botanica. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 21.30, cind femeia se deplasa cu un automobil si a tamponat o batrina care traversa strada regulamentar,…

- Pe pagina de Facebook ”Primaria Munikipiului Bucuresti” a fost distribuita o poza cu o mașina a Primariei Capitalei care incalca regulile de circulație, poza devenita virala pe Internet. In scurt trimp, PMB a luat masuri drastice.

- Barbatul african, de 23 de ani, care purta numai un sort, a fost filmat in timpul unuia dintre cele mai violente atacuri de strada. Incidentul s-a produs in orasul Nurnberg. Individul a vazut o batrana si s-a repezit la ea, a trantit-o la pamant si a inceput sa o loveasca violent cu picioarele, fara…