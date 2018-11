Stiri pe aceeasi tema

- La ultima conferinta de presa a PSD Dambovita, deputatul Claudia Gilia a vorbit despre subiectul strict legat de facilitatile de care pot beneficia agentii economici din domeniul turismului: „Dupa ce Guvernul PSD-ALDE a hotarat atestarea zonei Pestera-Padina drept statiune turistica de interes national,…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o intrevedere reprezentanții unei companii chineze, interesata de dezvoltarea proiectelor comune in domeniul de producere, pe teritoriul Aeroportului Liber Internațional Marculești, precum și de exportul de produse

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, reducerea TVA la 5% in domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restaurant si catering, dar si pentru utilizarea facilitatilor sportive, parcurilor de distractii si...

- Guvernul va aproba reducerea TVA la 5% in domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restaurant si catering, dar si pentru utilizarea facilitatilor sportive, parcurilor de distractii si recreative, a...

- Guvernul va aproba reducerea TVA la 5% in domeniul turismului, pentru cazare, servicii de restaurant si catering, dar si pentru utilizarea facilitatilor sportive, parcurilor de distractii si recreative, a declarat premierul Viorica Dancila. "Turismul romanesc este un domeniu dinamic si…

- Cooperarea moldo-canadiana, in special in cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), a fost discutata de Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, cu ministrul Turismului, Limbilor oficiale și Francofoniei din Canada, Melanie Joly.

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne Garda de Coasta, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii. Prin intermediul…

- Companie din Turda, cunoscut pe piata pentru produsele sale inovatoare, lider mondial in domeniul materialelor de constructii, angajeaza: EXCAVATORIST – Experienta pe excavator de minim 2 ani – Deschis spre