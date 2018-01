Stiri pe aceeasi tema

- "In timp ce vorbeam pe Facebook m-am indragostit de el si sentimentele au devenit tot mai puternice. La inceput am ascuns ceea ce simteam, dar acum stiu ca suntem facuti unul pentru celalalt", spune Selma, citata de Daily Star. Familia tinerei nu este insa de acord cu diferenta de varsta dintre ea si…

- Abandonați, probabil, de vreo calauza care i-a adus pentru cateva mii de euro pana in Romania, un cuplu de irakieni și cei patru copii ai lor, dintre care un nou-nascut ce are doar doua luni, a vrut sa treaca ilegal frontiera romano-ungara. Adulți sunt solicitanți de azil in Romania, iar procedurile…

- Aceasta declarație a Prințului a lovit in familia logodnicei sale. Ce reacții au avut rudele ei… In interviul acordat postului de radio BBC4 saptamana aceasta, Prințul Harry a povestit despre primul Craciun al lui Meghan Markle ca membra a familiei regale. Un interviu frumos, in care, insa, Prințul…

- Trupurile sotilor Maleon au fost depuse la capela Cimitirului Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Iasi. Ceremonia de inhumare incepe la ora 12.00. Zeci de oameni, din randul familiei, prietenilor si colegilor celor doi sunt deja prezenti la capela mortuara, pentru a-si lua ramas bun de la Anda si Bogdan…

- Actrita Meghan Markle a fost incurajata de logodnicul ei, printul Harry, dar si de fratele acestuia William si de sotia sa, ducesa Kate, la prima aparitie alaturi de regina Marii Britanii si de restul familiei regale, de Craciun.

- Primaria Slatina va da 1.000 de lei tinerilor care se casatoresc in 2018, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, vineri, de consilierii locali. Tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, care se vor casatori, incepand cu anul 2018, vor primi de la Primaria Slatina un sprijin financiar in…

- Veste trista pentru familia regala a Romaniei. Dupa moartea regelui Mihai, aceasta trebuie sa elibereze Palatul Elisabeta. Principesa Margareta, care este succesoarea Regelui Mihai , care a incetat din viața in data de 5 decembrie 2017, are la dispoziție 60 de zile pentru a elibera palatul Elisabeta.…

- Familia are o influenta asupra noastra mai mare decat ne-am inchipui. Daca la vremea lor au ramas nerezolvate, problemele stra-strabunicilor nostri s-au perpetuat de-a lungul timpului la generatiile care au urmat si vor continua s-o faca pana cand unul din membrii familiei va sparge tiparul dezadaptativ.…

- Clipe de groaza pentru o familie din Tulcea. Fata de 18 ani a plecat de acasa și nu s-a mai întors. Familia a facut apel pe Facebook în speranța ca tânara va fi gasita. "Claudia Ionescu, verisoara mea, a disparut aseara in jurul orei 20. Va rugam sa distribuiti aceasta postare…

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului 21st Century Fox, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Romania poate avea economia cu cel mai rapid ritm de crestere din Uniunea Europeana, dar de asemenea nu are rival la cel mai putin flatant indicator: deprivarea sociala, se arata intr-o analiza...

- Iulia Vantur (37 de ani) si-a aniversat parintii, pe 5 a fost ziua mamei, iar pe 7, cea a tatalui ei, iar zilele trecute a petrecut din nou, scrie click.ro. Citeste si Iulia Vantur a petrecut cu „mama soacra" in India Pe 9 decembrie a fost ziua lui Salma Khan (nascuta Sushila Charak),…

- Un tanar din China, cunoscut pe rețelele de socializare pentru fotografiile in ipostaze periculoase, a cazut de la etajul 62. El realiza un clip promoțional in momentul in care a alunat de pe un zgarie-nori.

- „Eu aici nu sunt ca pestele in apa. Eu stiu de Firea, Tariceanu, Dragnea. Cam aici se termine cunostintele mele”, a spus Oana Zavoranu. S-a discutat si despre schimbul de replici dintre Șerban Nicolae si Cosette Chichirau. „Cu toata sinceritatea, (...) nu stiu cine a avut dreptate,…

- Louise Williams, un baiețel in varsta de 9 ani din Kent, Marea Britanie i-a scris o scrisoare emoționanta lui Moș Craciun, in care tot ceea ce ii cere este ca el și familia lui sa aiba un acoperiș deasupra capului. „Draga Moș Craciun, Anul acesta, imi doresc sa primesc o casa unde sa pot locui permanent.…

- ALDE Covasna iși exprima indignarea și surprinderea fața de acțiunile PNL privitoare la organizarea manifestarilor de 1 Decembrie din acest an in municipiul Targu Secuiesc. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de Biroul de presa, prin președintele Organizației de…

- Intr-un mesaj publicat dupa moartea Regelui Mihai, istoricul Adrian Cioroianu, ambasadorul Romaniei la UNESCO, a afirmat ca fostul suveran ”a reușit, pana la un punct” sa le reziste ”celor mai mari calai ai Istoriei secolului XX, Hitler și Stalin”.

- Noi informatii despre starea agentului sef adjunct de politie care a fost taiat in cap cu o sabie. Dan Ciprian Sfichi a fost operat marti seara, iar medicii se tem pentru viata sa. Politistul este internat in spital, iar prietenii si familia au lansat un apel urgent pe Facebook.

- ”Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat de 43 de ani din Corabia, decedat in ambulanta, in drum spre spital. Rudele sale sustin ca ambulanta nu era dotata corespunzator cu defibrilatoare si nu avea medic. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34…

- "Au fost multe momente de cumpana, dar va pot spune doua in care, inainte de decizie, am dormit destul de greu sau n-am dormit. Unul a fost legat de 2010, cand, pentru a evita o alunecare intr-o degringolada financiara a trebuit sa reducem veniturile aparatului bugetar. Al doilea a fost o…

- La o luna dupa ce a primit cetațenia statului Arabia Saudita, Sophia a declarat ca familia este un lucru foarte important și ca iși dorește sa aiba un copil, potrivit BBC. Robotul nu este pre-programat cu raspunsuri, dar folosește funcții de invațare in schimb. Citeste si Premiera mondiala:…

- Actrita in varsta de 36 de ani, care a interpretat in serialul de televiziune "Suits" o avocata, era aproape necunoscuta in Marea Britanie cand numele i-a aparut pe prima pagina a ziarelor in octombrie anul trecut. Tabloidele se bazau cand scriau de relatia ei, pe cand locuia in Canada, cu Printul…

- Romanca sechestrata și abuzata in Italia a luat in sfarșit legatura cu familia din țara. Aseara a vorbit pentru prima oara cu mama ei dupa mai bine de opt ani. Cristina este internata in spital, iar copiii se afla intr-un centru de asistența sociala.

- Agentul sef principal Dumitru Giuhat, in varsta de 48 de ani, a disparut de acasa luni seara. Familia a anunțat ca barbatul a plecat de acasa cu masina VW Golf 4, cu numarul de inmatriculare MH 03 WMU și nu s-a mai intors....

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a declarat, sambata, ca demisioneaza din PSD, afirmand ca partidul arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de trecut. „(…) In loc de a ne valorifica sansa si libertatea, PSD arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara…

- Artista Lidia Nica ii invita pe argeșeni la vernisajul ce va avea loc marți, 21 noiembrie, la ora 13.00 in Sala Basarab a Muzeului Punicipal Curtea de Argeș, pentru o demonstrație de talent, sensibilitate, ...

- Cu design similar modelului standard Galaxy S9, dar echipat cu un ecran de 5”, Galaxy S9 Mini ar putea fi cel mai compact varf de gama din ultima perioada. Cu rata de aspect 18.5:9 si margini curbate, ecranul lui Galaxy S9 Mini va fi sesizabil mai ingust decat al unui smartphone obisnuit cu ecran de…

- In luna decembrie se vor implini patru ani de la teribilul accident pe care Michael Schumacher (48 de ani) l-a suferit la schi, in Franta. Desi septuplul campion mondial din Formula 1 s-a ales cu leziuni severe la nivelul creierului, familia acestuia nu si-a pierdut speranta.

- Cand dezvaluirile deranjeaza. Un magistrat ii cere 50.000 de euro unui jurnalist Jurnalistul Alin Golban a fost chemat in judecata de un magistrat care solicita daune de 50.000 de euro pentru incalcarea dreptului la viata privata si afectarea onoarei si reputatiei. Potrivit jurnalistului, procesul…

- Sorin Grindeanu, proaspat numit presedinte ANCOM, are o casa somptuoasa, într-o localitate de lânga Timisoara. Potrivit declaratiei de avere, casa are 205 mp, si o are în co-proprietate sotia sa înca din 2008.

- Autoritațile din Arabia Saudita au arestat un numar de inalți demnitari, o parte dintre ei fiind membri ai familiei regale, actuali și foști miniștri, aceștia fiind acuzați de fapte de corupției, a anunțat un post de televiziune din Arabia Saudita.

- Mihai Morar si gemenele sale, Mara si Cezara (opt ani), au castigat aseara cea de-a patra editie a celui mai sincer show al momentului, “Aici eu sunt vedeta”, prezentat la Antena 1 de Dan Bittman. Realizatorul de radio si televiziune si fiicele sale au demonstrat, astfel, pe parcursul savuroaselor probe…

- Andra a trait clipe de panica! Sotul ei, Catalin Maruta, a ajuns de urgenta la spital, dupa ce a cazut pe scari, avand-o in brate pe fiica lor. Din fericire, nu s-a intamplat nimic foarte grav. Catalin Maruta nu i-a dat drumul din brate micutei Eva, protejand-o asa cum a putut mai bine. Ajuns de urgenta…

- Frumoasa familie de la "Temptation Island – Insula Iubirii" se pregateste sa ureze bun-venit celui mai mic membru. Si asta pentru ca una dintre cele mai frumoase prezente feminine a marturisit public ca e insarcinata. Odata cu aceasta dezvaluire, ea a postat si prima poza cu burtica de gravida.

- Tanara de 19 ani este studenta la Facultatea de Medicina si Farmacie din Iasi. In urma cu doua saptamani se despartise de prietenul ei si de atunci era in depresie. Desi lua tratament, nu a reusit sa treaca peste acest moment si a decis sa recurga la un gest extrem. S-a aruncat de la mansarda blocului…

- ” Pumnii mei minte nu are!” SCANDALAGIU… Andrei Cernat, un tanar in varsta de 19 ani din municipiul Vaslui, se poate lauda cu titlul de mardeiasul lunii octombrie dupa ce saptamana trecuta si-a facut de cap in mai multe localuri din oras. A inceput de marti, cand insotit de patru prieteni, a batut doi…

- Miile de partizani care și-au pierdut viața in munți sau beciurile Securitații au lupat impotriva intereselor Romaniei. O spune senatorul PSD Șerban Nicolae, care a adaugat ca Stalin și Churchill au fost la fel de criminali. Aleșii PSD s-au opus ca ziua de 26 octombrie sa-i omagieze pe luptatorii anticomuniști…

- Chiar daca o lume intreaga i-a acceptat și chiar apreciat mariajul, se pare ca Emmanuel Macron inca se straduieste sa le demonstreze parintilor sai ca s-au inselat atunci cand au respins-o categoric pe aleasa inimii sale, profesoara de arta dramatica mai mare decat el cu doua decenii si jumatate.Dincolo…

- O familie din comuna damboviteana Ulmi a pus un pariu in 2015 pe o plantatie mai putin cunoscuta in Romania. Fructele goji, considerate „fructul longevitatii“, sunt un adevarat depozit de vitamine si energie, cu beneficii multiple pentru sanatate, insa investitia nu se amortizeaza atat de repede pentru…

- Un barbat de 42 de ani si o femeie de 39 de ani au fost surprinsi de oamenii legii cand incercau sa fure gardul metalic al unei ferme pomicole din vecinatatea comunei Sendreni, cel mai probabil ca sa il vanda la fier vechi.

- Gruia Andronic a parasit subit aceasta lume, cu doar doua luni inainte de a implini 40 de ani. Familia – sotia si cei doi copii, colegii si cunoscutii au primit cu groaza vestea ca barbatul a pierit, in urma unui accident produs seara trecuta. Jurnalistul de radio a fost lovit de o masina, pe strada…

- Procuroarea Luminita Sega a condus sectia penala din Parchetul General in perioada anilor 2000, dupa care s-a mutat la Directia Nationala Anticoruptie, iar in 2005 s-a pensionat. La scurt timp, aceasta a murit. Familia sustine ca Luminita Sega a fost otravita lent, cu aluminiu. Mai mult, medicii…

- Șase ingeri cu parul balai si cu ochii albasti lupta cu foamea si cu saracia lucie in care traiesc. Alte trei surori s-au maritat ca sa scape de chinul de acasa. Tatal lor munceste pe branci sa le puna un codru pe paine pe masa, insa uneori nu reuseste!

- Potrivit unui comunicat de presa al Institutului pentru Studiul si Tratamentul Traumei, din acest an, odata cu noua lege RCA (legea nr. 132/2017 privind asigurarea RCA), victimele accidentelor rutiere vor putea primi despagubiri si in functie de evaluarea psihologica a traumelor psihice suferite.

- Cu onoruri militare si 10 minute de aplauze, asa a cazut ultima oara cortina pentru Marea Doamna a scenei romanesti, Olga Tudorache! Iata imaginile emotionante. Lacrimi si aplauze . Familia, prietenii de o viata, Printul Radu, dar si cei care i-au admirat din sala de teatru cariera actoriceasca au condus-o…

- Cantaretul canadian Gord Downie, liderul trupei rock Tragically Hip, a decedat, potrivit unui comunicat al familiei, informeaza miercuri Reuters.Artistul, in varsta de 53 de ani, care fusese diagnosticat cu cancer cerebral in decembrie 2015, a murit marti noaptea, inconjurat de copiii sai…

- Socrul Ilincai Vandici s-a dat de gol. Tatal lui Andrei Neacșu este fericit ca fiul lui s-a casatorit cu vedeta de televiziune și a marturisit ca o iubește foarte mult. Parinții soțului Ilincai Vandici nu sunt persoane publice, insa cei doi au facut primele declarații, la nunta celor doi. Socrul Ilincai…

- Familia lui Denis Alibec a fost afectata de situația jucatorului. Dupa Gica Hagi și mama atacantului, Emilia Stroe, îi ia apararea fiului sau dupa ce acesta a fost exclus din lotul roș-albaștrilor și amendat cu 75.000 de euro. Conducerea și staff-ul tehnic al celor de la FCSB…

- Radu Ile a plans in direct la tv atunci cand a vorbit despre familia lui. Interpretul de muzica populara este casatorit de 12 ani și are doi copii. Atunci cand vorbește despre soția și copiii lui artistul se emoționaeaza. Radu Ile nu s-a mai putut abține și plans, in direct, in momentul in care a vazut…