- Un autocar cu turisti a ramas inzapezit, joi, pe drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova. Autocarul nu a mai putut inainta din cauza zapezii, fiind necesara tractarea acestuia cu utilaje de la hotel, unde acestia aveau…

- Diana Mihaela Ciur are 11 ani și este originara din Iași. Fetița se afla de peste jumatate de an in Italia in cautarea unui miracol la care ea, dar mai ales parinții spera sa se intample.

- Collins Fai, 26 de ani, colegul lui Razvan Marin de la Standard Liege, nu a uitat perioada petrecuta la Dinamo și oferit o declarație emoționanta despre clubul pe care il considera o „familie". „Imi lipseste Romania, pentru ca am o familie acolo. Dar asa este fotbalul, daca vrei sa muncesti, trebuie…

- Cele mai mari valori mari de trafic de pe DN 1 se inregistreaza, sambata, pe sensul catre Brasov, circulandu-se in coloana la Comarnic si Sinaia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sunt coloane de masini in miscare pe sensul catre Brasov la Comarnic, intre kilometrii…

- Traficul rutier este intens, miercuri, pe DN1, in Sinaia, Busteni si Azuga, catre Bucuresti. S-a format o coloana de masini in miscare in zona Comarnic spre Brasov, anunta Inspectoratul de Politie Judetean...

- Horia Brenciu a facut dezvaluiri emoționante despre perioada Craciunului și și-a amintit cu placere de perioada copilariei. De asemenea, artistul a vorbit despre un loc drag sufletului sau. „Odata ce ai copii, usor, usor, incepi sa iti revezi viata ta. Cred ca nu exista alta legatura cu viata ta, nu…

- Politistii cauta un individ care i-a smuls din mana telefonul unei fetite de 11 ani. Fapta s-a petrecut in cartierul Canta. Copila se intorcea de la scoala si avea un Samsung la vedere. Barbatul a mers in spatele ei, iar cand a crezut ca e momentul propice, i l-a smuls si s-a facut nevazut intr-o clipa,…

- Eli, fetita de 3 ani si 7 luni care are nevoie de un transplant de intestin, e in drum catre Marea Britanie, unde va fi operata. Vestea a fost postata pe Facebook de cei care au sustinut-o inca de la nastere.