Armata rusa a incercat miercuri sa asigure opinia publica internationala ca joaca 'transparent', intr-un gest de deschidere fara precedent, prezentand controversata sa racheta din cauza careia SUA o acuza ca nu respecta Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si intentioneaza sa abandoneze pactul. In acelasi timp, Moscova a calificat drept 'inacceptabila' cererea Washingtonului de a distruge noua sa racheta, conform AFP si TASS.



In fata numerosilor jurnalisti adunati in Parcul Patriot, la aproximativ 50 km de Moscova, inalti responsabili ai armatei ruse…