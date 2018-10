Tratatul INF: NATO încearcă să aplaneze tensiunile dintre Moscova şi Washington NATO a cerut miercuri Rusiei sa respecte tratatul incheiat in 1987 privind armele nucleare dupa amenintarea SUA de a-l denunta si a avertizat Moscova in cursul unei reuniuni de la Bruxelles in privinta ''determinarii de a-si asigura securitatea'', relateaza AFP. Reuniunea s-a derulat la nivelul ambasadorilor in cadrul Consiliului NATO-Rusia, la sediul Aliantei de la Bruxelles. Reuniunea a durat trei ore si jumatate, a precizat un diplomat. "Aliatii fac apel inca o data la Rusia sa respecte pe deplin si imediat Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF) incheiat in 1987",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

