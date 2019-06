Tratatul INF: NATO cere Rusiei să distrugă noua rachetă, avertizând că vor exista represalii Alianta Nord-Atlantica a cerut marti Rusiei sa distruga pana in august noua racheta pe care a dezvoltat-o incalcand prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), avertizand ca in caz contrar aceasta se va confrunta cu o reactie mult mai hotarata din partea Aliantei in regiune, potrivit Reuters. Ministrii apararii din tarile membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a examina eventualul raspuns ce ar urma dat Rusiei daca ea refuza sa se conformeze Tratatului INF semnat in 1987, din care SUA au amenintat sa se retraga in luna august, dupa un preaviz de sase luni.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

