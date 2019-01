Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron si-au reafirmat marti vointa pentru crearea unei 'armate europene', in pofida opozitiei frontale a presedintelui american Donald Trump fata de aceasta idee, informeaza AFP.



Noul tratat de cooperare franco-german semnat marti la Aachen (in Germania), care prevede o apropiere dintre cele doua tari in sectorul apararii, se vrea a fi o 'contributie la crearea unei armate europene', a afirmat cancelarul german.



Merkel a evocat in special dezvoltarea unei 'culturi militare si a unei industrii…