- Parlamentul britanic va vota marti acordul revizuit pentru Brexit, propus de Theresa May dupa ce varianta anterioara a fost respinsa cu un vot covarșitor. Un purtator de cuvant al Downing Street 10 a anunțat ca votul va fi „semnificativ”, iar moțiunea care va fi dezbatuta si votata in parlament va fi…

- O extindere majora a perioadei de negocieri devine o idee din ce in ce mai populara printre oficialii UE in situatia in care Camera Comunelor din parlamentul britanic va continua sa respinga acordul premierului Theresa May si va veni o astfel de cerere din partea britanicilor. Inlocuirea perioadei…

- Ministrul britanic pentru Brexit Stephen Barclays si avocatul general Geoffrey Cox, precum si liderul opozitiei britanice Jeremy Corbyn, se vor intalni joi, la Bruxelles, cu negociatorul sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza EFE. Aceste intrevederi au loc dupa intalnirea de miercuri…

- Premierul britanic Theresa May a salutat "progresele" realizate in discutiile sale cu UE, insa intalnirea cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker nu i-a permis sa indeparteze spectrul unui Brexit haotic in mai putin de sase saptamani. May a revenit la Bruxelles, miercuri,…

- Premierul britanic Theresa May merge azi la Bruxelles unde se intalneste cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu cel al Consiliului European, Donald Tusk, pentru a cere redeschiderea negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Potrivit ziarului, acesti ministri vor ca UE sa accepte o „perioada de gratie” de doua luni, dupa 29 martie, pentru a avea timp sa implementeze legislatia necesara, in cazul in care acordul premierului Theresa May este aprobat in Parlament. Pe de alta parte, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude…

- Ati fost vreodata în Irlanda de Nord? Ar trebui sa mergeti - e un loc fascinant. De fapt, daca ar fi fost mai putin fascinant - adica, mai putin complicat - atunci plecarea Regatului Unit din UE ar fi fost mai usoara. E ceva pentru care ar trebui sa ne multumiti sau sa ne înjurati, scrie…

- In pofida apelurilor care emana de la Parlament la ruperea acordului convenit de Theresa May, in Downing Street si la Bruxelles este larg acceptat faptul ca premierul nu va reusi sa renegocieze textul documentului de retragere. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ofera in schimb "clarificarea…