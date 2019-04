Tratamentul minune pentru fata pe care Vica Blochina il face in pauza de pranz “De cate ori este nevoie recurg la tratamente neinvazive sau minim-invazive, care nu schimba trasaturile fetei. Folosesc creme de cea mai buna calitate, imi aplic mereu masti hidratante, dar cel mai eficient pentru mine este un tratament fulger pe care mi-l face medicul meu estetician, Iancu Morad. Se numeste Dermapen. Dureaza doar 20 minute si il fac de multe ori chiar in pauza de pranz sau intre doua intalniri. Nu este invaziv, nu doare, dar imi lasa pielea foarte hidratata si vizibil mai tanara. Plus ca efectele…