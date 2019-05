Tratamentul gratuit cu ajutorul căruia fumătorii pot scăpa de viciu Peste 30 de mii de romani mor anual din cauza fumatului și tot mai mulți adolescenți depind acest obicei inainte de a implini 15 ani. Mulți raman fumatori pe termen lung, iar dependența este atat de mare incat invinge dorința de a renunța la acest viciu. In cadrul unui program național, fumatorii care vor sa se lase primesc acum ajutor de specialitate. Dar pentru a avea efect, medicamentele trebuie liate sub indrumarea doctorului și a psihologului. Un barbat care a fumat timp de 54 de ani a decis, in urma cu cateva luni, sa renunțe la acest viciu. Atunci a mers la pneumolog și a intrat in programul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

