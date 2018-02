Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie isi va alinia regulamentele la cele ale Uniunii Europene in anumite domenii, cum este industria auto, dupa ce tara va parasi blocul comunitar in 2019, a declarat vineri ministrul sanatatii britanic, Jeremy Hunt, citat de Reuters. Intr-un interviu pentru BBC, Hunt a spus…

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- In 2017, in Europa s-a inregistrat o crestere masiva a numarului de pacienti cu pojar, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii. 20.000 de persoane au fost afectate, din care 35 au murit, fata de 5.273 de cazuri, in 2016.

- Traditionalul covor rosu va fi inlocuit cu unul negru la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, care va avea loc duminica seara la Londra, unde specialistii se asteapta ca numeroase staruri din industria cinematografica sa poarte tinute vestimentare negre, pentru a-si exprima…

- Conform lui Tedros Adhanom, directorul Organizației Mondiale a Sanatații, care a vorbit la World Government Summit din Dubai, avem o mare problema. In orice moment, a pandemie globala devastatoare se poate declansa, ceea ce ar duce la moartea unei parti insemnate a populatiei. „Acesta nu este un scenariu…

- Ministrul de externe britanic Boris Jonhson a avertizat, intr-un discurs rostit miercuri la Londra, ca ar fi o "nebunie" ca tara sa sa accepte un acord asupra iesirii din Uniunea Europeana care sa nu-i permita sa se bucure de "libertatile economice" pe care le presupune acest pas, relateaza Press Association.…

- Copiii risca sa declanseze ample operatiuni de cautare daca accepta sa ia parte la o ''isterie'' initiata in mediul online prin care sunt provocati sa isi petreaca noaptea in magazine, a avertizat politia din Marea Britanie, citata de Press Association. Asa-numita ''Provocare…

- Haustarter este prima companie din Romania specializata in creșterea productivitații și imbunatațirea sanatații oamenilor care lucreaza in birouri și nu numai, prin intermediul design-ului biophilic și al principiilor emergente din aceasta noua știința. Astfel, rezultatele a peste 1.000 de cercetari…

- Fostul fotbalist David Beckham s-a lasat inconjurat de 10.000 de tintari in scop caritabil. Sportivul incearca astfel sa atraga atentia asupra pericolului reprezentat de raspindirea malariei. In timp ce insectele roiesc in jurul lui, fostul fotbalist face un apel pentru eradicarea malariei odata pentru…

- Peste un sfert dintre cele 56,4 milioane de decese inregistrate la nivel mondial in 2015 au fost cauzate de doua boli grave: bolile de inima si accidentul vascular cerebral, potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citate de...

- Regina Elisabeta a II-a marcheaza 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, intr-o ceremonie privata desfasurata pe domeniul sau de la Sandringham, relateaza marti Press Association. Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie…

- Nivelul de rezistenta la antibiotice in cazurile de infectii cu Escherichia coli (E. coli) la copii este ridicat si se manifesta contra multor medicamente prescrise in mod obisnuit, reactie ce poate determina ineficienta acestora, au avertizat oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati vineri de…

- Constructia unui tunel prevazut sa treaca prin zona monumentului Stonehenge ar putea provoca distrugerea unui sit ''unic'' ce adaposteste dovezi ale existentei oamenilor datate pana la ultima era glaciara, au avertizat expertii citati de Press Association. Dovezi ale unor…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Marea Britanie probabil va ramane blocata intr-o lunga perioada de tranzitie in care va contribui la bugetul Uniunii Europene si va trebui sa respecte legile europene, dar nu va avea un cuvant de spus referitor la problemele blocului comunitar, a estimat marti eurodeputatul belgian Philippe Lamberts,…

- Fosta prezentatoare de televiziune Magda vasiliu a lansat un nou atac la adresa sistemului de sanatate din Romania. De data aceasta, vedeta și-a varsat of-ul vizavi de neputința de a gasi medicamente necesare copiilor bolnavi de cancer, nici macar in farmacii. Magda Vasiliu a trecut prin momente dureroase…

- Un tanar din Slobozia, a carui soție a murit dupa ce a nascut un copil sanatos intr-un spital privat din Constanța, crede ca ar putea fi vorba de o eroare medicala și cere autoritaților sa ancheteze cauzele tragediei. Reprezentanții spitalului privat transmit insa, ca, dupa naștere, au aparut complicații,…

- Actrita Pamela Anderson spune ca Julian Assange este ''un geniu'' si ca acuzatia de viol impotriva sa este o ''inscenare'', informeaza Press Association. Actrita din Baywatch, in varsta de 50 de ani, l-a vizitat luni pe fondatorul WikiLeaks la Ambasada Ecuadorului…

- O eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Pe inregistrare se vede cum o eleva este lovita cu pumnii de un baiat, apoi trantita la podea, in…

- Decesul solistei trupei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este considerat un eveniment ''suspect'' de politia britanica, informeaza Press Association, citand un anunt facut marti de Scotland Yard. Dolores O'Riordan a decedat "pe neasteptate", luni dimineata,…

- Cruise, in varsta de 55 de ani, a infuntat vantul taios de ianuarie si a sprintat la inaltime deasupra Tamisei, filmat indeaproape dintr-un elicopter pilotat la joasa altitudine. Traficul pe podul Blackfriars Bridge a fost suspendat, la fel si cel de pe Tamisa din zona in care s-au desfasurat…

- Ministerul de Externe britanic a respins o solicitare a guvernului din Ecuador de a-i acorda statut diplomatic fondatorului WikiLeaks Julian Assange, relateaza joi agentia britanica Press Association. Assange, in varsta de 46 de ani, se afla de cinci ani si jumatate la ambasada Ecuadorului…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au prezentat ministrului Sanatatii mai multe propuneri cu scopul de a rezolva situatia medicilor de familie, astfel va fi redefinit medicul prescriptor, iar responsabilitatea retetei cu medicamente compensate va fi a medicului specialist.

- Doua treimi dintre persoanele care fumeaza o tigara in mod experimental devin fumatori zilnici, conform concluziilor unui nou studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Oamenii de stiinta au descoperit ca 69% dintre persoanele care au incercat o tigara au ajuns…

- Ideea conform careia consumul de zahar ar putea fi factorul declansator al epidemiei de obezitate si diabet ce are loc la nivel mondial a intrat din nou in atentia specialistilor din domeniul sanatatii publice. Sunt necesare eforturi suplimentare – altele decat descurajarea consumului de alimente ce…

- O boala oribila care ucide victimele in chinuri ingrozitoare a aparut. Trei persoane au murit deja din cauza acestei afecțiuni pentru care experții Organizației Mondiale a Sanatații nu au gasit inca niciun leac.

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Purtatorul de cuvant al Executivului comunitar, Margaritis Schinas, a raspuns astfel unei scrisori publicate de cotidianul Financial Times, pe care ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a trimis-o luna trecuta premierului Theresa May. In acest text, David Davis scria ca pregatirile Bruxellesului…

- Vanzarile de autoturisme noi in Marea Britanie au inregistrat anul trecut un recul de peste 5%, cea mai puternica scadere anuala inregistrata dupa criza din 2009, din cauza incertitudinilor cu privire la Brexit si la o noua taxa pe autoturismele cu motor diesel, a anuntat Asociatia Producatorilor si…

- Este oficial. Organizatia Mondiala a Sanatatii a adaugat dependenta de jocuri pe calculator pe lista afectiunilor psihice. Din ce in ce mai prinși in lumea virtuala a jocurilor, tot mai mulți tineri și adolescenți devin dependenți. Problema este una la nivel global, așa ca Organizația Mondiala a Sanatații…

- Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca…

- Fostul presedinte american Barack Obama a avertizat asupra riscului 'utilizarii iresponsabile a retelelor sociale', intr-o discutie in care a fost intervievat de printul Harry pentru un program special al BBC Radio 4, difuzat miercuri, transmite AFP. 'Unul din pericolele internetului…

- Polonezul Kazimierz Piechowski, un prizonier care a evadat în mod spectaculos din lagarul nazist de concentrare de la Auschwitz furând o masina a SS, a murit vineri la 98 de ani la Gdansk, a anuntat Institutul Memoriei Nationale - IPN din Polonia, potrivit AFP. Prizonier cu nr.…

- Prizonier cu nr. 918, Piechowski, cercetas, a fost deportat in lagar in 1940 cu primul transport de prizonieri politici polonezi. El a evadat la 20 iunie 1942 cu alti trei prizonieri, printre care Stanislaw Jaster, caruia Witold Pilecki, deportat voluntar la Auschwitz, i-a incredintat raportul sau…

- "Prin Hotararea nr.36/14 decembrie 2017, Consiliul de Administratie Romgaz revoca, in baza art.2030 alin.(1) si a art.231 din Codul Civil, mandatul de director general al lui Virgil-Marius Metea, incetand astfel si contractul de mandat incheiat intre Romgaz si Virgil-Marius Metea. Motivele revocarii…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi ca exista riscul de a intra "ca somnambulii" in razboi in legatura cu Coreea de Nord si a insistat pe importanta mentinerii contactelor diplomatice in vederea denuclearizarii Peninsulei Coreea, potrivit Agerpres.

- Cifra depașește estimarile anterioare potrivit carora intre 250.000 și 500.000 de persoane ar muri anual din cauza gripei sezoniere, se arata in studiul publicat in jurnalul ''The Lancet'', analiza facand abstracție de decesele survenite in timpul pandemiilor. ''Aceste descoperiri ne amintesc…

- Bruxellesul si Londra nu pot definitiva un acord comercial privind viitoarele relatii pana in momentul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, afirma negociatorul-sef european, Michel Barnier.

- Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a atras atenția asupra creșterii alarmante a cazurilor de obezitate in randul copiilor din Romania. Maricela Cobuz a transmis ca obezitatea a devenit una din problemele majore de sanatate publica ale secolului XXI. „In prezent, conform Organizației Mondiale…

- Elevii școlii Greenford din Londra ar fi înfometați, în ciuda faptului ca sunt înconjurați de restaurantelor și de fast-food-urilor. Parinții nu își permit sa le ofere copiilor micul dejun, iar micuții se duc înfometați la ore, scrie The Independent.…

- Statisticile indica faptul ca aproximativ jumatate din populație sufera de aceasta problema de sanatate, insa mulți dintre cei afectați confunda simptomele cu cele ale unei alergi la anumite alimente. Intoleranța alimentara este o problema cu care se confrunta la nivel mondial aproximativ 50% din…

- Diagnosticul gresit e o problema des intalnita in sistemul medical de la noi. Studii recente arata ca jumatate dintre pacientii din Capitala au trecut prin asta cel putin o data. Unii dintre ei au trait chiar si cosmarul de a crede ca sufera de cancer sau alte boli grave.