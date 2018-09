Stiri pe aceeasi tema

- Medicul dentist Adrian Mina explica pentru Unica.ro mitul legat de albirea dintilor cu bicarbonatul de sodiu si cat adevar exista in acest truc foarte popular. Multa lume crede ca bicarbonatul de sodiu contribuie la albirea danturii. Așa este? Bicarbonatul de sodiu indeparteaza petele pe care le avem…

- O femeie a scapat din greșeala punga de bicarbonat de sodiu pe covor și a decis sa foloseasca aspiratorul pentru a curața totul. La final nu mica i-a fost surpriza atunci cand a vazut ce s-a intamplat cu țesatura!

- Substantele active ale mentei, care confera plantei proprietati calmante, cicatrizante, dezinfectante, sunt prezente in toate partile aeriene ale plantei, dar cu preponderenta in frunze, folosite in obtinerea infuziilor, decocturilor si tincturilor, dar si a altor produse mai putin folosite, cu proprietati…

- Probabil stiti deja un truc sau doua pe care le puteti folosi in bucatarie pentru a va face sarcinile mult mai usoare. Cu toate acestea, suntem siguri ca nu ati auzit de urmatoarele trucuri. Ati observant deja ca unele oua se decojesc mai usor si altele mai greu, chiar daca se afla in acelasi pachet.…

- Bataturile sunt formatiuni cornoase ale epidermei de culoare brun-galbuie, care apar in punctele de presiune ale incaltamintei si care sunt foarte neatractive si dureroase pentru picioarele noastre. In general apar pe fata externa a degetului mic de la picioare, insa pot aparea si in talpa. Din fericire…

- iata ce mai ai nevoie pentru a o pregati imediat… Lista de ingrediente: Iaurt – 1 cana Zahar – 150-200 g Oua – 2 bucati Unt – 200 g Faina – 1,5-2 cani Bicarbonat de sodiu – jum. de lingurița Mere – 2-3 bucati 1 cana = 250 ml Cum se prepara? Mixați ouale cu zahar. Adaugati iaurtul si bicarbonatul de…

- Probabil cel mai folosit produs pentru infrumusetare si pentru ingrijire este crema de fata. Multe doamne cheltuiesc averi ca sa-si mentina tineretea, sa incetineasca procesul de imbatranire a pielii si sa pastreze un nivel optim al hidratarii tenului. In timp ce unele persoane apeleaza la chirurgia…

- Bautura din zeama de lamaie si bicarbonat de sodiu care merita consumata. Acest preparat este considerat un adevarat elixir pentru sanatate. Are puterea de a face miracole.Distruge celulele canceroase.