Tratamente şi soluţii pentru un ten cuperozic Tenul cuperozic poate avea un aspect extrem de inestetic și aceasta problema nu se rezolva de la sine, ci e nevoie de consult la un medic dermatalog. Soluțiile pe care le pot oferi ulterior tratamentele disponibile la salon sunt un pas inainte in rezolvarea acestei probleme. VEZI ȘI: Pori dilatați – cum tratezi aceasta problema la salon „Tenul cuperozic este de obicei un ten cu probleme“, explica Marina Aristotel, fondatorul unui institut de estetica din București. In primul rand, in cazul acestei probleme a tenului este recomandat sa consulți un medic dermatolog, pentru a ințelege cauza. Totuși,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Porii dilatați pot avea un aspect extrem de inestetic pe ten. In plus, fondul de ten sau pudra pe care le aplici pot inrautați aspectul lor. Unica.ro a stat de vorba cu un specialist in estetica și iți spune cum tratezi problema porilor dilatați la salon.

Unica.ro a stat de vorba cu Marina Aristotel, fondatorul unui institut de estetica și a aflat care sunt soluțiile disponibile in salon pentru a scapa de petele pigmentare de pe ten.

