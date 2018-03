Stiri pe aceeasi tema

- Batatura este o zona de piele ingroșata care a devenit relativ tare și uscata datorita efortului de presiune repetata, frecare sau alte iritații. Intrucat contactul repetat este esențial pentru...

- Cu mii de ani in urma, civilizatiile antice foloseau propolisul pentru proprietatile sale medicinale. Grecii il utilizau pentru tratarea abceselor, asirienii il puneau pe rani si tumori pentru a lupta cu infectiile si a ...

- Caracterizat printr-un exces de zahar in sange, diabetul poate aparea din cauza unor factori genetici sau in urma unui stil de viața nesanatos. Ceaiurile te pot ajuta sa ții sub control nivelul...

- O folosești des la deserturi și in anumite preparate culinare, insa poate nu știai ca gelatina are o mulțime de alte beneficii asupra sanatații. Obținut din proteine animale, acest ingredient...

- In perioada virozelor, nasul infundat este unul dintre dintre simptomele neplacute. Apar dificultați in a respira, in a dormi sau in a manca atunci cand avem nasul infundat. Anumite picaturi nazale pot irita nasul, așa ca putem apela la alte metode: leacurile babești.

- Tratamentele naturiste care te scapa de sinuzita. Efectele se simt imediat Sinuzita este infectia membranei mucoase care captuseste interiorul foselor nazale si sinusurile. Cand membrana mucoasa se inflameaza, blocheaza drenajul fluidului din sinus spre nas si gat, determinand durere si presiune in…

- Florin Salam spune ca nu mai poate accepta ca banii din cantari sa-i fie luati de interlopi. De-a lungul carierei sale muzicale, cantaretul a adunat in palmares mai multe scandaluri in care au fost implicati interlopi. Nu doar o data s-a plans de relele tratamente aplicate de baietii rai,…

- Extrem de ieftina și sanatoasa, aceasta planta este folosita inca din cele mai vechi timpuri pentru aromatizarea și decorarea preparatelor.Mulți o folosesc doar pentru decor, fara a ști ca este o bomba de sanatate, care ajuta la traterea a zeci de boli: inhiba cancerul, alunga durerile, ține anemia…

- Trendul din ce in ce mai dezvoltat privind promovarea suplimentelor nutritive, a vitaminelor si mineralelor de sinteza (chimice) precum si falsa impresie, alimentata constant de materiale, articole de presa si marketingul agresiv cum ca aceste suplimente ne prelungesc viata, ne fac mai vigurosi si mai…

- Specialistii sunt in alerta. La asta nu ne-am fi gandit niciodata si totusi se intampla. Tratamente cosmetice pe baza de cannabis. Inceputul anului a adus in California legalizarea consumului de marijuana. Dar, fara sa incalce legea, saloanele de frumusete foloseau deja tratamente pe baza de uleiuri…

- Acum un deceniu telefonul mobil inca era considerat un moft. Astazi e o necesitate. Datorita dezvoltarii tehnologiei, telefoanele mobile au tot evoluat, atat tehnic, cat și estetic. Odata cu softul lor insa au progresat și metodele prin care se poate interveni de la distanța asupra acestor…

- Iata cateva ponturi sa faci curatenie rapid si fara stres cand ai copii. 1. Tine ustensilele de sters la indemana In fiecare colt al casei ar trebui sa ai ceva la indemana cu care sa stergi (bureti, carpe, servetele). Tine intotdeauna la indemana o matura sau un aspirator. 2.…

- Herpes ( virusul herpes simplex) – eruptie cu vezicule, pe un fond de roseata localizat la nivelul gurii, nasului sau al organelor genitale externe. Acesta se clasifica in doua tipuri: herpes tip 1 (HSV-1 sau herpes oral) și herpes de tip 2 (HSV-2 sau herpes genital).

- Știm cu toții cum e sa fii zgribulit din cauza frigului: nas inghețat, maini și picioare sloi! Demult, bunicii noștri apelau la tot felul de remedii naturale, pentru a imbunatații circulația sangelui. Viața noastra de azi, care e una foarte moderna, s-ar putea sa ne faca sa nu mai ținem cont de sfaturile…

- Dupa cum știm cu toții, țigarile sunt teribile pentru plamani. Tutunul este unul dintre cele mai letale produse din intreaga lume, omorand zeci de mii de oameni in fiecare an! Dar exista pe...

- A gasi solutii eficiente si sigure de depozitare poate reprezenta o adevarata provocare pentru cei care desfasoara diverse activitati economice. Indiferent in ce domeniu economic se desfasoara activitatea unora...

- Procuratura Generala a evaluat situatia la capitolul investigatii privind tortura si alte rele tratamente in anul 2017, cand procurorii au examinat 639 de sesizari despre rele tratamente (anul 2016 - 622, 2015 - 633 si in 2014 - 663 de plangeri).

- Sezonul rece presupune și acordarea unei atenții deosebite ingrijirii pielii, care este confruntata acum cu mari provocari create de frig, umiditate scazuta a aerului, vant, diferențe de temperatura de la interior la exterior. Dr. Laurențiu Vladau, specialist dermatolog ne ofera cateva sfaturi utile…

- Balonarea este neplacuta pentru oricine. Te face sa te simți inconfortabil și de multe ori raspandește o durere in tot organismul. Prin urmare, nu strica sa știi cum poți scapa de ea in funcție de alimentul de la care te-ai balonat.

- Este clar ca in timp ce invatam sa diagnosticam si sa tratam cancerul, nu acordam destula atentie cauzelor lui fundamentale. Din fericire, abordarile tratarii cancerului devin tot mai sofisticat si orientate asupra integralitatii sistemului. In centrul tuturor protocoalelor de tratament holistic se…

- Tratamentele naturiste și leacurile babești sunt la mare cautare in zilele noastre. Tot mai multe mamici inlocuiesc clasicele tratamente cu produse farmaceutice cu leacurile din batrani și medicina naturista. Cu toții ne amintim cum bunica noastra gasea in casa oricand, la orice ora,…

- Durerile de genunchi reprezinta o adevarata problema de sanatate cu care tot mai mulți oameni se confrunta in ultima vreme (și pentru care aleg adeseori tratamente naturiste). Acesta este motivul pentru...

- Daca va confruntați cu durere și presiune la nivelul feței, insoțita de senzație de nas infundat sau plin cu secreții, atunci suferiți de sinuzita. Sinuzita este o infecție a membranei mucoase...

- Secrete de frumusete. Tratamente usor de facut acasa cu miere de albine Mierea este un antiseptic natural, astfel incat o poti incorpora intr-o lotiune homemade de curatare a tenului, ce iti va lasa pielea proaspata. 1. Masca din miere cruda si musetel. Se prepara o infuzie de flori de musetel,…

- Varza are un efect curativ incredibil și este folosita de batrâni pentru vindecarea durerilor de gât. Foile de varza trebuie aplicate în jurul gâtului și reduc durerile aparute în laringite. Specialiștii susțin ca varza sau orice derivat…

- Toate cele cinci centre balneare din județul Covasna practica astazi tarife de intrare reduse cu 50% pentru cupluri. Indiferent de varsta și indiferent daca pun sau nu prea mare preț pe Ziua Indragostiților, cuplurile care vor alege sa iși petreaca ziua de aizi la unul din cele cinci centre balneare…

- Guvernul Romaniei a hotarat ca, pentru 2018, sa asigure pensionarilor aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear in unitațile de tratament administrate de catre Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP).

- Pe langa tratamentele medicamentoase, inflamatiile pot fi tratate si cu ajutorul plantelor si alimentelor. Inflamatia este o reactie a organismului la o infectie, iritatie sau leziune. Poate afecta majoritatea organelor si tesuturilor.

- Obezitatea este una dintre cele mai frecvente boli metabolice, caracterizata prin exces de tesut adipos. Printre cauzele acestei boli se numara obiceiurile alimentare, stresul, lipsa educatiei, alimentatia de tip fast-food, consumul de alcool, sedentarismul sau tulburari hormonale.

- Ai probleme cu ficatul și cauți sa afli tratamente naturiste? De ce nu ai incepe cu alimentația? Societatea moderna produce multe alimente supra-procesate. Iar ficatul nostru se resimte negativ, daca nu...

- Ann Cameron, o femeie nascuta in Rice Lake, Wisconsin a descoperit in 2012 ca are cancer de colon, la numai șase luni dupoa ce trecuse prin cele mai grele momente din viața ei: decesul soțului ei pe acre l-a iubit enorm. Dupa luni de tratamente recomandate de cațiva medici la care a mers pentru a-i…

- * Situatia politica din tara ne face sa ne gandim tot mai mult la chestiile rele care vor urma (ca bune, in asemenea conditii, nu se prea anunta). Vremurile sunt grele, dar vremea s-a incalzit, iar asta inseamna ca virusii au inceput din nou sa-si faca de cap - mai ales ca gasesc loc curat de trait…

- De aproximativ jumatate de an, in Clinica de Cardiologie de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi se deruleaza Programul National de Tratament al Hipertensiunii Arteriale Pulmonare, o afectiune rara, insa foarte grava, care afecteaza in special persoanele tinere. Prin intermediul acestui program…

- Kelemen Hunor continua sa critice programul de guvernare PSD-ALDE, cu cateva ore inainte de votul de incredere care va fi dat in Parlament, liderul UDMR declarand ca la capitolul Transporturi sunt greseli mari, semn ca cel care a facut proiectul nu avea si o harta in preajma.

- Dieta cu cartofi este un regim hipocaloric, astfel ca nu e recomandat sa o tii mai mult de trei zile, fiind utila pentru ca te ajuta sa scazi rapid in greutate. Practic e suficient daca trei zile pe saptamana te ambiționezi sa o respecți, iar in celalalte eviți sucurile acidulate, dulciurile și painea.

- Cand racesti, vorbesti mai mult decat de obicei sau atunci cand canti, vocea ta poate deveni ragusita. Din momentul in care incepi sa simti ca-ti pierzi vocea, este bine sa incerci remediile naturale si sa vorbesti cat mai putin.

- Masca se aplica pe parul umed și se lasa sa acționeze timp de 15 minute, scrie antena3.ro. Ulterior, spalați parul cu șampon și clatiți-l bine. Citeste si Motivul INCREDIBIL pentru care Carla's Dreams poarta MASCA in public. Cine ar fi crezut? Dupa cateva luni de tratament parul va…

- Ai fumat o perioada destul de lunga? Te-ai lasat de fumat sau vrei doar sa te asiguri ca plamanii tai sunt sanatosi? Iata cele mai bune tratamente naturale pentru a mentine sanatatea plamanilor tai!

- Daca din punct de vedere alimentar organismul tau are nevoie de vitamine, minerale, proteine, atunci de ce sa nu beneficieze si parul tau de un asa festin. In felul acesta te vei lauda cu o podoaba capilara mai frumoasa si mai sanatoasa.

- Sirop de nuci. Se iau 10 nuci, se spala bine, se sparg și se pun cu totul (miez + coaja) la fiert intr-un litru de apa. Se adauga 10 linguri rase de zahar. Se lasa sa fiarba pana ramane un pahar de sirop. Sirop de lamaie. O lamaie cat pumnul se spala bine, se taie bucațele și se pune la fiert…

- Renunta la samponul anti-matreata si incearca aceste tratamente pentru matreata care vor elimina fulgii albi enervanti. Ce te ajuta sa scapi de matreata? Matreata ar putea sa fie rezultatul unui scalp uscat sau al unei conditii de piele numita dermatita seboreica. Ar putea fi cauzata de asemenea de…

- Tot mai multi oameni sunt sedusi de tratamente alternative, evitand sa se bazeze 100% pe medicina alopata. Unii apeleaza la homeopatie, altii incearca fitoterapia. Aromaterapia, de pilda, este cuprinsa in fitoterapie (tratamente cu preparate din plante medicinale).

- Aceștia considera ca asigurarea accesului tututror pacienților la tratamente inovatoare trebuie sa fie principala prioritate pentru anul care vine. Pe final de an, principala organizație reprezentativa a pacienților cu afecțiuni hepatice, impreuna cu secialiștii implicați in tratarea acestor afecțiuni…

- Aceștia considera ca asigurarea accesului tututror pacienților la tratamente inovatoare trebuie sa fie principala prioritate pentru anul care vine. Pe final de an, principala organizație reprezentativa a pacienților cu afecțiuni hepatice, impreuna cu secialiștii implicați in tratarea acestor afecțiuni…

- Vrei sa ai decorațiuni originale, fara sa investești prea mult in ele. Noi iți dam 7 idei de decorațiuni, cu ce ai prin bucatarie. Sunt ușor de facut și iți poți implica și copiii in alcatuirea lor. Iata 7 idei de decorațiuni de Craciun. Spor la treaba! Din batoane de scorțișoara. Ai nevoie de batoane…

- autor: Bernhard Gahm Din colectia „Camara bunicii” a Editurii Casa, face parte si cartea „Prepararea mezelurilor in gospodarie”, in care se arata ca realizarea acestor apetisante produse culinare presupune anumite cunostinte de baza, motiv pentru care o asemenea indeletnicire este practicata in special…

- De fiecare data cand cumparam o ceapa si avem nevoie de ea pentru gatit sau pentru salata, mai intai aruncam coaja si mancam doar ceapa. Nu mai este o alta cale, nu-i asa? In mod surprinzator, am reusit sa facem asta in mod gresit de fiecare data, pentru ca se pare ca straturile exterioare ale […]

- Preocuparea pentru secretele longevitatii este neincetata. Atunci cand avem norocul sa intalnim oameni care au peste 100 de ani, ii intrebam cum au reusit sa ajunga la o varsta atat de inaintata.