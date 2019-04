Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Turismului a transmis clarificari referitoare la faptul ca Pro TV a blocat difuzarea pe Youtube a noului clip de promovare turistica a Romaniei, pentru incalcarea drepturilor de autor. Institutia sustine ca detine toate drepturile si a oferit explicatii despre aceasta situatie.…

- "Autostrada Moldovei incepe azi!", a transmis Partidul Social Democrat, vineri, intr-o postare pe pagina de Facebook, in ziua in care are loc protestul, la nivel national, initiat de afaceristul sucevean Ștefan Mandachi, prin care romanii sunt incurajati sa opreasca lucrul timp de 15 minute, in data…

- Guvernul finlandez a demisionat pentru ca a ratat un plan de reforme sociale! Anuntul a fost facut chiar de premier! Însa, în loc sa le dea de gândit guvernanților noștri decizia finlandezilor, ministrul Comunicațiilor are chef de glume pe Facebook.

- "Este un raport al Parlamentului European din noiembrie care atrage atentia in zona asta cu cormoranul. Este problema Romaniei si a Europei. Sunt 300.000 de tone de peste mancat de cormorani si e hrana romanilor si a europenilor. Peste cateva zile o sa ma duc la Comisia Europeana pentru ca am stabilit…

- Spitalul Pelican Oradea a transmis ca și in acest an continua campania demarata anul trecut pentru sprijinirea pacienților care au nevoie de ingrijiri medicale la domiciliu și care nu necesita neaparat spitalizare. 21 de servicii gratuite Reprezentanții spitalului oradean informeaza astfel…

- Folosirea contra-cost a blocurilor operatorii din spitale sau asigurari private care sa permita pacienților accesul la o perioada mai lunga de recuperare medicala sunt cateva dintre serviciile medicale la cerere pe care spitalele de stat le-ar putea furniza in parteneriat cu firmele de asigurari, a…

- Gabriela Firea a avut probleme medicale. "Unele incercari care apar in calea vietii noastre sunt prea dificile pentru a putea fi depasite de unul singur. Dumnezeu ne ajuta sa fim inconjurati de oameni care sa ne ridice. Multumesc celor care mi-au fost alaturi in problema de sanatate pe care am avut-o,…