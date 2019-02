Tratament natural împotriva căderii părului. Iată ce trebuie să faci Tratamentul are la baza kiwi, un fruct bogat in vitaminele A, C, K, si E, precum si in potasiu, fosfor, fier, magneziu, si zinc. Acesta este motivul pentru care este excelent pentru o sanatate de ansamblu, dar mai ales pentru regenerarea firului de par. Ingrediente: – 1 kiwi – 1 lingura de votca de calitate Publicitate Mod de preparare: Curata de coaja kiwi, asaza-l apoi intr-un castron. Adauga peste acesta lingura de votca si cu ajutorul unui blender mixeaza bine pana cand vei obtine un amestec omogen. Aplica acest amestec la radacina parului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul școlar general de Timiș, Aura Danielescu, a transmis catre reprezentanții școlilor și gradinițelor din Timiș o serie de masuri pe care aceștia trebuie sa le ia de luni, atunci cand copiii se intorc la școala dupa patru zile libere. Masurile sunt pentru a preveni, pe cat posibil,…

- Usturoiul, pe numele sau stiintific allium sativum, are numeroase virtuti terapeutice, scrie agerpres.ro.El este, printre altele, o solutie excelenta pentru activarea cresterii parului si oprirea caderii acestuia. Fiind un concentrat de aminoacizi, vitamine, minerale si oligoelemente alicina actioneaza…

- Pentru a avea un par frumos și sanatos este nevoie de ingrijire speciala. In acest sens, pe langa șampon, balsam și masca de par, acesta trebuie sa beneficieze periodic de ajutorul unui tratament pentru par. Tratamentul trebuie sa fie ales cu mare atenție, atat in funcție de nevoile specifice ale podoabei…

- Sarmalele fac parte dintre preparatele tradiționale care nu lipsesc de pe masa romanilor de Craciun și nu numai. Pentru a-ți impresiona invitații la masa de sarbatori ai nevoie de cele mai bune rețete. Sarmalele sunt considerate o mancare naționala. Nu exista Craciun fara sarmale pe masa romanilor.…

- Pentru a functiona normal, organismul are nevoie de hrana si apa, pe langa aerul pe care-l respiram. Alimentele pe care le consumam contribuie nu doar la umplerea rezervoarelor de energie din corp, dar ne ajuta sa fim si mai frumosi.

- Postul Craciunului a inceput pe 14 noiembrie, iar timp de 40 de zile, pana in noaptea zilei de 24 decembrie, trebuie sa fim mai atenți la ceea ce mancam. Daca nu stii ce sa mai gatesti de post, reteta de mai jos este o varianta excelenta atat ca și gustare, cat și la cina. Iata cum pregatești gogoși…

- Subtierea firului de par si caderea abundenta sunt destul de frecvente in randul doamnelor și domnișoarelor, iar acest lucru se intampla dintr-o multitudine de motive, de la o anumita deficienta vitaminica, pana la o problema de sanatate mai grava, scrie secretele.com. Citeste si Angajari…

- Salata de boeuf Mod de preparare Salata de boeuf Se spala carnea si se pune la fiert, la foc potrivit, intr-o oala cu apa rece. Cand da in clocot se curata de spuma, se pune putina sare si se lasa sa fiarba in continuare, pe foc mic, fara sa mai clocoteasca. Carnea fiarta se taie in cubulete.…