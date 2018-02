Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii de cancer hepatic, fara indicatie de interventie chirurgicala, aflati in stadii inaintate ale bolii cu sanse mici de supravietuire, au la dispozitie o terapie inovatoare ce se aplica gratuit la Spitalul Clinic de Urgenta Galati. Bolnavii nu vor mai fi nevoiti sa mai bata drumul pana la Iasi…

- Proceduri moderne pentru tratamentul afectiunilor oncologice se fac, de luni, la Spitalul Judetean din Galati, care a devenit centru regional de cercetare si tratament pentru cancerul hepatic si de colon. Interventiile sunt suportate de Academia de Stiinte Medicale si de Ministerul Sanatatii.…

- Cancerul de col uterin este diagnosticat in fiecare an la aproximativ 500.000 de femei de pe toata planeta si ocupa locul al doilea in clasamentul tipurilor de cancer cel mai frecvent intalnite la femei. Este insa o afectiune care poate fi depistata si tratata inainte sa apuce sa faca ravagii.

- Alesii locali au aprobat acordarea titlului de ”Cetatean de Onoare al municipiului Galati” doctorului Gheorghe Bugeac. ”Domnul Gheorghe Bugeac merita toata atentia societatii galatene si rasplatirea tuturor eforturilor sale pentru propasirea spirituala si materiala a orasului nostru, implicandu-se,…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe este una din unitațile spitalicești din țara, in care se deruleaza programul național pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Pe pagina web a Ministerului Sanatații (www.ms.ro) se arata ca acesta, cu sprijinul Ministerului…

- Spitalul Județean de Urgența Slobozia a publicat o situație a bugetului de venituri și cheltuieli aferenta anului 2017. La secțiunea «Fondul Salariilor», instituția a specificat in Raportul dat publicitații și valoarea sumelor incasate de reprezentanții Comitetului Director, entitate care administreaza…

- Potrivit unei informari transmise de Directia de Sanatate Publica Vrancea, de la inceputul anului in acest judet au fost inregistrate 17 cazuri de gripa, dintre care 12 numai in ultima saptamana, motiv pentru care se impun restrictii in unitatile medicale cu paturi. Astfel, incepand de joi,…

- Termenul limita de depunere a dosarelor de inscriere este 26 februarie, ora 14.00, urmand ca lista candidatilor admisi si respinsi sa se afiseze la ora 16.00. Contestatiile pot fi depuse pana cel tarziu a doua zi, la ora 16.00. Sustinea proiectelor de management se va face in 5 martie, incepand…

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna. "Mi-as dori ca, in cel mai scurt timp, sa fie folosite toate dozele de vaccin disponibile in cabinetele medicilor…

- Intre angajatorii din județul Teleorman cu cel mai mare numar de personal, in primele randuri se afla și Spitalul Județean de Urgența Alexandria. Cu respectarea normelor de personal și a structurii organizatorice aprobate de Ministerul Sanatații, pentru Spitalul Județean de Urgența Alexandria s-a normat…

- O patrula de politie din cadrul Sectiei 3, a depistat, pe strada Bahluiului, in data de 26 ianuarie a.c.,o femeie de 34 ani, din municipiul Galati, care avea asupra ei cantitatea de 22 pachete tigari, fara timbru de acciza, provenind din Republica Moldova. Politistii au ridicat tigarile in vederea confiscarii…

- Tot mai multi bolnavi de hepatita C beneficiaza de tratament gratuit. In 2018, Ministerul Sanatații isi propune sa vindece inca cel putin 11 mii de oameni, la fel ca anul trecut. Maria Zaharia din Capitala este printre primii beneficiari de medicamentele oferite gratis de Ministerul Sanatatii. In aprilie…

- Peste 200 de școlari și preșcolari timișeni vor avea bucuria ca atunci cand caldura devine copleșitoare, sa faca ore la… ștrand. O localitate timișeana aflata in apropierea frontierei cu Serbia va avea un centru de natație modern ce va fi construit printr-un proiect transfrontalier. Lucrarile vor incepe…

- Aparatura noua in trei centre de radioterapie cu bani de la Banca Mondiala Foto: Arhiva. În curând, trei centre de radioterapie din tara vor fi dotate cu aparatura noua, anunta Ministerul Sanatatii. Saptamâna viitoare, ministrul de resort va semna contractele pentru…

- Spitalul Judetean din Craiova, Spitalul Municipal Oradea, dar si Institutul Oncologic prof. dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca, vor fi dotate cu echipamente de radioterapie. Ministerul Sanatatii va semna saptamana viitoare contractele pentru achizitia echipamentelor.

- Proiectul beneficiaza de finanțare europeana, prin Programul Operațional Competitivitate. Contractul de proiectare a fost adjudecat de catre firma Nox International SRL, subsidiara romaneasca a companiei franceze de construcții și inginerie Groupe Nox SA. Nox International SRL a mai lucrat cu SRI,…

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- Combinatul ArcelorMittal Galati furnizeaza otel pentru construirea, la Santierul Naval Damen din Galati, a unui vas de cercetare antarctic de aprovizionare care are capabilitati de spargator de gheata, nava fiind solicitata de Guvernul australian. Livrarea este programata in aprilie 2020, potrivit News.ro.

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov este unul dintre cei 24 de beneficiari ai unor aparate moderne de Rezonanta Magnetica (RMN), achiziționate dintr-un imprumut de 250 milioane euro de la Banca Mondiala, informeaza Ministerul Sanatatii. Semnarea contractelor pentru achizitia a 14 echipamente…

- In urma semnarii contractelor de achiziție, un aparat RMN și un sistem informatic utilizat pentru stocarea, recuperarea, prezentarea si partajarea datelor de imagistica medicala vor ajunge peste cateva saptamani la unitatea medicala. Spitalul Județean de Urgența Buzau se numara printre beneficiarii…

- Criza de nervi a unui medic de garda Scene incredibile la Spitalul din Baicoi. Un medic de garda a fost filmat in timp ce rupea fișa unei paciente trimise de Spitalul Județean din Ploiești, cu recomandare de internare in unitatea din Baicoi. Doctorita, care era de garda, refuza internarea ca „nu ii…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va rezilia contractul cu firma care detine aparatul de rezonanta magnetica nucleara (RMN). Asta pentru ca in dotarea spitalului va intra un aparat nou, achizitionat de Ministerul Sanatatii. Spit...

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu va fi doatat cu un nou aparat de rezonanța magnetica dar și de un tomograf. Achiziționarea noii aparaturi va fi posibila dupa ce Ministerul Sanatații a incheiat un contract in valoare de 250 de milioane de euro cu Banca Mondiala. Noile achiziții vor vor ajunge…

- Ministerul Sanatații cere control de urgența la spitalul din Baicoi, dupa ce un medic a refuzat internarea unei paciente de 82 de ani . „Ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Prahova sa efectueze, de urgența, o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Polițiștii de imigrari, cu sprijinul ONG-urilor și membrilor comunitaților locale, au organizat, premergator sarbatorilor de iarna, la nivelul celor șase Centre Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitantilor de Azil din administrarea Inspectoratului General pentru Imigrari, momente artistice…

- Guvernul discuta astazi in sedinta aprobarea unor noi indicatori tehnico-economici in cazul unui proiect proiect privind realizarea unui Centru regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara la Iasi - ROVETEMERG. Proiectul apartine Universitatii de Stiinte Agricole…

- Un sofer de TIR a fost prins de politisti, marti spre miercuri noaptea, circuland pe sens interzis, pe una din arterele principale din centrul municipiul Braila, potrivit IPJ Braila. Citeste si: Ministerul Sanatatii DA LOVITURA soferilor: Ce BOLI te pot lasa fara permis auto sau te pot impiedica…

- Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani dispune de aparatura de ultima generație in Blocul Operator. Intervențiile chirurgicale se vor putea desfașura de acum in condiții normale, iar medicii iși vor putea executa actul medical cu ajutorul unei tehnologii…

- Preesdintele Consiliului Judetean Arges, Dan Manu vine cu vesti excelente pentru persoanele ce dau o lupta grea cu o boala nemiloasa: cancerul. Astfel, acesta a anuntat ca exista psoiblitatea ca la Spitalul Judetean sa fie realizat un Centru de Radioterapie, un centru ce ar reprezenta un ajutor urias…

- Este un act benevol, de voluntariat. Punem și noi acolo un pic din sangele nostru pentru ajutorarea unor persoane in nevoie. Nu pot decat sa fiu bucuros și sa le mulțumesc colegilor pentru ca s-au inscris”, ne-a declarat Catalin Idriceanu, directorul Direcției Silvice Vaslui. In total, imparțiți in…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunarii (INCDDD) Tulcea organizeaza in data de 15 decembrie 2017 incepand cu ora 11.00 la sala Mihail Kogalniceanu a Consiliului Judetean Tulcea evenimentul 'Dialogurile partilor interesate privind strategiile de dezvoltare durabila: lectii, oportunitati…

- Expozitia Arta si Ceremonial la Mesele Regale, realizata in colaborare cu Muzeul National Peles, va putea fi vizitata gratuit, in zilele de doliu national, 14 – 16 decembrie, in semn de omagiu adus Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei, se arata intr-o informare de presa transmisa miercuri de Muzeul…

- Acestea vor fi demarate incepand de anul viitor, in cadrul unui proiect derulat timp de cinci ani, care va beneficia de finanțare europeana. Incepand cu anul 2018, Ministerul Sanatații va demara un proiect pilot de preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce pentru cancerul de san, proiect…

- In luna iunie 2017, Consiliul Judetean Arges a transmis o solicitare catre Ministerul Sanatatii care viza dotarea Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti cu aparatura de radioterapie. Ca urmare a acestei solicitari, la Sectia ...

- Un batran din Neamț s-a otravit cu soluție antipurici. Un batran din comuna Cracaoani, judetul Neamt, in varsta de 80 de ani, a incercat sa isi puna capat zilelor, consumand o substanta antipurici, foarte toxica, dupa un conflict in familie. Un echipaj al Ambulantei a ajuns la fata locului, duminica…

- Motto: „Fara scoala, sa nu aștepte nimeni, nici parinți buni, nici fii buni, si prin urmare, nici stat bine organizat si bine carmuit si pastorit”– I. Heliade Radulescu O noua zi, o noua ediție a programului "Ramaneți in Școala", derulat de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului.…

- Citeste si: Companiile de stat din judete - pe pierderi, cele din subordinea ministerelor - pe profit „Inventarul“ angajatilor de la stat, cel mai bine pazit secret al Romaniei. Restructurarea si eficientizarea sistemului public se izbesc de re­zistenta unor ministere si in­stitutii, care isi iau ca…

- nemilos cancerul. Cu atat mai mult și din nefericire pentru noi bihorenii, aceasta groaza este justificata, județul nostru fiind situat la nivel național pe un terifiant loc III in topul imbolnavirilor de cancer. In Bihor la fiecare 3 ore un om este diagnosticat și confirmat cu una din cele…

- Un medic pediatru imunolog a izbucnit in lacrimi cand a povestit despre situația critica in care se afla aproape 100 de copii din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul pediatru imunolog Alexis Cochino a inceput sa planga atunci…

- Cincisprezece mii de fetițe, nascute in anul 2007, vor fi vaccinate gratuit cu „Gardasil”, imunizarea fiind benevola. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a lansat astazi campania de vaccinare impotriva Papilomavirusului uman (HPV) care se vadesfașura la nivel național. Autoritațile susțin…

- 15.000 de fete cu varsta de 10 ani din Republica Moldova vor fi vaccinate opțional cu vaccinul cvadrivalent Gardasil. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a lansat campania de vaccinare impotriva Papilomavirusului uman (HPV) din cadrul programului GAVI pentru anii

- In timp ce Ministerul Sanatatii anunta livrarea celor 1 milion de doze de vaccin gripal in teritoriu, situatia privind imunizarea copiilor cu vaccinul ROR arata ingrozitor. Printre judetele cu cei mai putini copii vaccinati in luna octombrie se afla Constanta, Galati, Hunedoara, Ialomita, Mures si…

- O femeie a murit sambata la Spitalul Județean din Alba Iulia, din cauza lipsei de imunoglobulina. Este primul deces in randul romanilor care sufera de imunodeficiențe primare, pe care Ministerul Sanatații ii minte și ii ignora cu buna știința de aproape 5 luni.

- „La multi ani Romaniei si tuturor romanilor de Ziua Nationala, impreuna cu cele mai bune ganduri si urari. Fiind vorba de o emisiune de sanatate, prima dintre aceste urari pe care trebuie sa le fac este multa sanatate tuturor", a transmis Irinel Popescu. [citeste si] Amintim…

- Cancerul ramane una dintre principalele cauze de mortalitate, in ciuda progreselor realizate in ultimii ani. Boala este nemiloasa atunci cand este descoperita in stadiul IV, sansele de supravietuire fiind mai mici de cinci la suta. Ele cresc insa chiar pana la 50 la suta, atunci cand cancerul este tratat…

- Niculae Badalau, președinte executiv PSD si senator de Giurgiu, a declarat luni ca se va produce o schimbare la Ministerul Sanatații pana in luna februarie 2018. „Cred ca pana in februarie o sa o vedeți pe doamna Elena Dinu la Ministerul Sanatații. Pentru anul viitor, pe primul loc sa știți…