Traseul unui urs pe durata unui an. Silviu Chiriac, Wild Carpathia Adventure: E bine să le înţelegem comportamentul "Acum ca e toamna si ursii sunt mult mai vizibili in zonele agricole si in livezile pline de fructe cred ca e bine sa ințelegem comportamentul acestor „blanoși”, veșnic in cautarea hranei, si cred ca povestea ursului Negruțu poate fi relevanta in acest sens! Purtator al unui colar cu transmisie radio/GPS, ursul, botezat de noi „Negruțu” dupa culoarea blanii sau „808”, caci asta era frecventa colarului, nu a facut altceva decat ce stia el cel mai bine: sa traiasca netulburat in padurile din Munții Vrancei, dezvaluindu-ne zi de zi toate enigmele traiului de carnivor. Am ințeles astfel,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

