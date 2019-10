Traseul unui linii importante de troleibuz din Timișoara, deviat Anunț important pentru timișorenii care circula cu mijloacele de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca troleibuzele de pe linia 16 vor circula deviat, vineri și sambata, din cauza lucrarilor la infrastructura de pe strada 20 Decembrie, intre podul Mitropolit Andrei Șaguna și Bulevardul C.D. Loga. Concret, mijloacele de transport in comun […] Articolul Traseul unui linii importante de troleibuz din Timișoara, deviat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

