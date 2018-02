Stiri pe aceeasi tema

- Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietei Drumul Taberei (Piata Moghioros) pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pana in iulie anul viitor, pentru lucrari la Magistrala 5 de metrou, au declarat reprezentantii Metrorex, potrivit economica.net.Proiect de senzatie pentru Romania: Un…

- Locomotiva trenului Regio 2092, care circula pe relatia Targu-Jiu – Craiova, s-a defectat miercuri dimineata, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova, informeaza un comunicat remis de Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, in tren sunt…

- La 7 ani de la startul lucrarilor si 3,22 miliarde de lei, magistrala 5 de metrou Drumul Taberei este departe de a fi data in folosinta bucurestenilor. Un document obtinut de Profit.ro arata ca in 4 din cele 10 statii lucrarile de amenajare abia au inceput sau nu au inceput deloc.…

- Metrorex a recunoscut ca Magistrala 6 de metrou e abia in faza "pe hartie", iar termenul de finalizare e de 4 ani de la inceperea lucrarilor de executie. Demarat in 2013 de FRF, pe vremea lui Mircea Sandu, proiectul de participare a Romaniei la Euro 2020 a fost aprobat de pe vremea Guvernului Ponta.…

- Trenul inter regio 1746-1 si perechea 1745-2, care circula in prezent pe ruta București Nord – Baia Mare și retur, pe ruta Cluj-Napoca – Gherla – Dej, nu va mai circula pe traseul de la Brasov la Baia Mare. Modificarea in mersul trenului se aplica incepand cu data de 1 martie 2018. Trenul Baia Mare…

- O noua amanare pentru inaugurarea liniei de metrou din Drumul Taberei, de pe Magistrala 5. Directorul general Metrorex preconizeaza ca aceasta va avea loc in trimestrul I al anului viitor. Si acest termen depinde insa de semnarea contractului de siguranta si automatizare a traficului, care este acum…

- Termenul de finalizare a lucrarilor strict necesare punerii in functiune cu calatori a liniei de metrou din Drumul Taberei este trimestrul IV 2018, astfel incat la acest termen sa fie demarate probele tehnologice, spune Ion Constantinescu, directorul general al Metrorex. Citeste si OLAF, in…

- Societatea Transurb anunta ca, din cauza unor lucrari de reparatie care se vor efectua, incepand de astazi, 2 februarie 2018, ora 09:00, la linia de tramvai din zona intersectiei dintre strada Stefan cel Mare si strada Arcasilor, tramvaiele care deservesc traseul nr. 39 vor intoarce la COMAT. Prin urmare,…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Agenți ai OLAF au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor in legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei).Potrivit unor surse guvernamentale citate de HotNews, OLAF suspecteaza plați supraevaluate catre consorțiul…

- Finalizarea lucrarilor la metroul din cartierul bucurestean Drumul Taberei ”nu va mai dura mult”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-un interviu acordat RFI, sustinand ca nu exclude un transfer al Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei. În…

- Trenul metropolitan. Boc: „E o magistrala feroviara internationala pe care noi trebuie sa ne pliem" Primarul Clujului a vorbit din nou despre posibilitatea transportului cu trenul in zona metropolitana. Nu avem buget pentru un proiect extrem de important al Clujului, implementabil mult mai rapid…

- Mai multe familii care locuiesc in bordeiele si fostele cladiri ale CFR din zona garii Devei vor fi evacuate pentru constructia megistralei de cale ferata de mare viteza pe tronsonul Gurasada - Simeria. Localnicii spun ca vor ramane pe drumuri, dupa ce unii dintre ei au locuit de aproape 20 de ani in…

- Metroul va circula pe toata durata noptii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, dupa ora 01.00. De asemenea, in noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41.

- Magistrala 7 va face legatura intre zona centrala a Capitalei si cartierele Alexandriei-Rahova, in sud-vest, si Obor-Colentina, in nord-est. Noua linie va avea 25 de kilometri si 30 de statii. Potrivit economica.net, in partea de sud-vest acestea sunt: Bragadiru, Intermodal Centura Vest, Independentei…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) a anuntat programul mijloacelor de transport in comun de Revelion. Deci, fiti fara griji, veti avea de unde sa luati un autobuz sau un tramvai chiar la trecerea dintre ani!A

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminică, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicaţia rescrisă pentru magistrala…

- Obiectul cererii de finanțare "Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre București si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord București si Aeroportul International Henri…

- "Din stația de metrou Romancierilor, trenul de metrou are posibilitatea, prin manevrarea unui schimbator de cale, sa parcurga traseul spre stațiile Brancuși și Raul Doamnei sau spre Valea Ialomiței printr-o galerie de legatura (cale dubla), ce supratraverseaza unul dintre tuneluri", a declarat pentru ECONOMICA.NET Ion…

- In pragul Sfintei Sarbatori a Nasterii Domnului si a Anului Nou, Metrorex adreseaza partenerilor media precum si tuturor utilizatorilor metroului mulțumiri pentru buna colaborare, urari de sanatate, fericire, impliniri si transmite programul circulației trenurilor de metrou pentru urmatoarea perioada:…

- Metrorex si Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) vor avea program special de sarbatori, mijloacele de transport in comun urmand sa circule la intervale mai mari de timp. Pentru noaptea de Anul Nou, insa, metroul va avea program prelungit, iar RATB va asigura transportul calatorilor cu 16 linii…

- Ministerul Transporturilor va depune pe 27 decembrie aplicatia de finantare pentru magistrala de metrou M6 in valoare de 1,327 miliarde de euro fara TVA, a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul Felix Stroe. "În ultimele două luni de zile am rescris o aplicaţie,…

- Unii dintre acestia si-au exprimat si propriile suparari, uimiri sau pur si simplu au empatizat cu vitimele. Iata cateva dintre reactiile gacsite pe facebook: Mihai Burcea"Calatoresc cu IEMB/Metrorex de prin '86-'87. Niciodata n-am vazut atatea patrule de polițiști in subteran.…

- O tanara de 25 de ani a murit in aceasta seara intr un accident petrecut in statia de metrou, la statia Dristor 1. Informatia a fost confirmata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bucuresti Ilfov. Metroul circula pe un singur fir pe Magistrala 1.Sursa foto: Metrorex ...

- "Licitatia pentru trenuri este in pregatire si ar putea fi lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice in februarie", spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura care au vizitat vineri santierul Magistralei 5, tronsonul Eroilor – Raul Doamnei, potrivit economica.net. Potrivit…

- Magistrala 6 de metrou, 1 Mai – Otopeni, este cel mai avansat proiect al Metrorex, cu indicatorii tehnico-economici aprobati in Guvern anul trecut si exproprierile declansate anul acesta. Citeste si Contractul de consultanta pentru expropierea imobilelor de pe Magistrala 6 metrou a fost publicat…

- Metrorex a publicat in SEAP anuntul de participare pentru „Consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti de orice grad si a oricaror institutii in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii obiectivului de investitii: Legatura…

- Potrivit unui anunt de participare, postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), tipul procedurii va fi licitatie deschisa, iar criteriul de atribuire va fi cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste criteriile mentionate in anunt. Termenul limita pentru depunerea…

- Metrorex a lansat in licitatie contractul pentru consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti pentru efectuarea de exproprieri necesare realizarii legaturii retelei de metrou cu Aeroportul Otopeni (Magistrala 6, 1 Mai - Otopeni), in valoare de 2,079 milioane de lei,…

- Metroul va circula in perioada minivacantei de Ziua Nationala, 30 noiembrie - 3 decembrie, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, a anunțat Metrorex. Metrorex precizeaza ca va introduce trenuri suplimentare pentru bucureștenii care vor sa mearga la ceremoniile organizate de…

- – se va intrerupe circulatia tramvaielor si a autobuzelor pe str. Anastasie Panu si str. Palat; – tramvaiele de pe traseele 1 si 13 vor circula deviat prin Tudor Vladimirescu, cu parcursurile Copou – Tudor Vladimirescu – Tatarasi – Copou, pentru traseul 1 si Copou – Tatarasi – Tudor Vladimirescu – Copou,…