Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Public Timisoara monitorizeaza gradul de incarcare al mijloacelor de transport in comun și suplimenteaza vehiculele pe anumite linii, in funcție de aceste statistici. Ajutați-i, validand cardul, chiar daca beneficiați de gratuitați! „Facem apel la calatorii nostri sa valideze…

- Timișoreni, nu circulați cu mijloacele de transport in comun fara sa va cumparați bilete sau sa validați cardurile. Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca, in perioada urmatoare, vor fi intensificate controalele in ceea ce priveste informarea calatorilor cu privire la obligativitatea validarii…

- Anunț important facut de Societatea de Transport Public Timișoara. Reprezentanții instituției ii informeaza pe calatori ca linia de transport in comun Expres 2 va circula deviat in perioada urmatoare, care urmare a lucrarilor de inlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale pe str. Venus.…

- Primele automate de plata cu cardul au inceput sa fie montate inca de ieri pe mai multe mijloace de transport in comun din Timișoara. Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca astfel de POS-uri au fost instalate, ieri, pe autobuze care circula pe liniile E3, E4, E8 și 13. De asemenea, astazi…

- Pe langa cele aproape 400 de buticuri sau magazine care vand bilete pentru transportul in comun, veți putea cumpara tichete de calatorie și de la punctele de vanzare ale STPT care raman deschise la sfarșit de saptamana. Incepand din 16 martie, chioșcurile din Piața 700, de la Muzeul Corneliu…

- Cați dintre dumneavoastra nu ați urcat intr-un tramvai și ați fost neplacut surprinși de aspectul dezolant și mizer al acestuia? De vina, spun cei de la STPT, sunt calatorii certați cu regulile de bun simț și de conviețuire. Pe de alta parte, in unele mijloace de transport se lafaie fara…

- Campania celor de la Poliția Locala Timișoara și STPT a fost demarata inca de marți in mijloacele de transport in comun din oraș. Calatorii vor viziona, in timpul curselor, un slide-show informativ realizat de cei de la Poliția Locala. Acesta conține sfaturi despre cum pot evita sa le cada…

- Angajații STPT (Societatea de Transport Public Timișoara) nu au o misiune deloc ușoara. A fost facuta curațenie in tramvaie, autobuze și troleibuze, iar calatorii au aratat cat de „generoși” pot fi și ce pot lasa in urma lor. Zi de zi, mijloacele de transport in comun sunt curațate și igienizate, atat…