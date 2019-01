Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care va trece de turul al doilea, Halep ar putea juca in sferturi cu Karolina Pliskova din Cehia, locul 8 WTA, in semifinale cu americanca Sloane Stephens, locul 6 WTA, sau cu olandeza Kiki Bertens, locul 9 WTA, iar in finala cu germana Angelque Kerber, locul 2 WTA, sau cu japoneza Naomi…

- In partea sa superioara, clasamentul WTA nu va mai suferi modificari pana la finalul anului. Primele zece jucatoare sunt urmatoarele: 1. Simona Halep (Romania) 6.921 de puncte; 2. Angelique Kerber (Germania) 5.875; 3. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586; 4. Elina Svitolina (Ucraina) 5.350; 5. Naomi…

- Simona Halep, care va reveni in competitii la turneul de la Sydney (7-12 ianuarie), s-a apropiat astfel la 15 saptamani de Caroline Wozniacki, in topul jucatoarelor cu cele mai multe saptamani petrecute pe primul loc in clasamentul WTA. Simona Halep se distreaza la munte cu Darren Cahill.…

- S-au stabilit cele opt jucatoare care vor participa la Turneul Campioanelor 2018, de la Singapore. Germanca Angelique Kerber, daneza Caroline Wozniacki, japoneza Naomi Osaka, cehoaica Petra Kvitova, americanca Sloane Stephens, cehoaica Karolina Pliskova, ucraineanca Elina Svitolina și olandeza Kiki…

- Turneul Campionelor de la Singapore a inceput, astazi, cu o surpriza. Elina Svitolina a trecut lejer de Petra Kvitova, scor 6-3, 6-3, in Grupa Alba. In celalalalt meci din grupa, de la ora 14.30, daneza Caroline Wozniacki, a doua jucatoare a lumii, se va duela cu Karolina Pliskova. In Grupa Roșie, maine…