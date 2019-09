Stiri pe aceeasi tema

- „Gandește Romanește Implica-te Tinerește” este motto-ul sub care iși desfașoara activitatea Asociația „GRIT” din Covasna, proiect inițiat și coordonat de prof. Florentina Teaca – un dascal dedicat care cu multa rabdare, daruire și dragoste reușește sa atraga tinerii in diverse activitați culturale…

- Asociația „Așezamantul Social Sfantu Nicolae” a Catedralei Ortodoxe Sfantu Gheorghe desfașoara, și pe parcursul acestui an, diferite activitați culturale și educative la care participa copii, tineri și adulți. Preotul paroh Sebastian Parvu, in calitate de membru al Asociației „Așezamantul Social Sfantul…

- Bucurandu-se de un succes și interes constant, tabara „Natura, izvorul vieții” a fost organizata pentru a treia oara in perioada 12–15 august. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara — Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in judetul Covasna (ADI SIMD) și Asociația de Dezvoltare Intercomunitara…

- Fermierii ar putea beneficia de sprijin financiar, lunar, cu sume intre 500 și 1000 de lei, pentru angajarea tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura și industria alimentara, inscriindu-se in programul guvernamental lansat in acest sens. Este vorba despre programul pentru stimularea angajarii…

- In padurea din apropierea localitații Reci a avut loc miercuri, 24 iulie a.c., prima activitate a asociației OPEN MINDS din Sfantu Gheorghe, dedicata tinerilor din județul Covasna. Activitatea denumita Laser Tag Outdoor face parte dintr-un program pe care aceasta asociație l-a demarat in aceasta…

- Partia situata pe Dealul Taberei a fost amenajata de catre Asociația „Ciucaș” pe un teren de trei hectare pus la dispozitie de Primaria Intorsura Buzaului prin Hotararea Consiliului Local nr. 46 din anul 2010. Aceasta prevedea și intocmirea unui protocol de predare-primire a terenului, incheiat intre…

- Ieri seara, in jurul orei 21:30, dispeceratul comun ISU-SAJ a primit un apel prin 112, care anunța ca nu se mai știe nimic despre un parapantist, cetațean francez, care zbura dinspre Brașov spre zona Comandau. Ultima data a fost vazut, ieri in jurul orei 15:30, intre localitațile Papauți și Chiuruș.…

- A doua ediție a acțiunii de igiena și curațenie publica – Cleanup 2 Cariera Orko a avut loc sambata, 15 iunie a.c. Evenimentul de colectare selectiva a deșeurilor a fost organizat de catre Asociația GAL Sepsi in parteneriat cu TEGA S.A., Asociația CARITAS, Asociația de Ajutor Social Maltez Filiala…