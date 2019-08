Ca urmare a lucrarilor de asfaltare din zona Piața I.C.Bratianu (Punctele Cardinale) – Str. Martin Luther – Str. Hector, in perioada 21–26 august, mijloacele de transport in comun aferente liniilor 11, 17, M11, E2, 40, 46, M35, M41, M42, M44, E4, E4b vor circula deviat. Din 21.08 pana in 23.08, circulația rutiera pe Str. Martin […] The post Traseele mai multor autobuze, deviate din cauza lucrarilor din centrul orașului! appeared first on Gazeta din Vest .