Stiri pe aceeasi tema

- Traseul S6 Virgil Economu – C.D. Loga va fi prelungit pana in cartierul Plopi, fiind denumit S6: Plopi – V. Economu – C.D. Loga. Va pleca la ora 7.10 de la școala din Plopi și la orele 12.10, 13.10 și 14.10 de langa „Miu” și „Ungureanu”. S6 merge pe str. Tata Oancea, str. Albastrelelor,…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca, incepand cu data de 22 mai, doua trasee școlare se vor prelungi. Este vorba despre S6 V. Economu – C. D. Loga și S10 Balta Verde – C. D. Loga. Astfel, traseul S6 V. Economu – C.D.Loga va fi prelungit pana in cartierul Plopi și va fi denumit […] Articolul…

- Operatiune spectaculoasa a politistilor pentru prinderea unei grupari specializata in furtul de gaini! Cei patru infractori, care abia dadusera ... The post Operatiune spectaculoasa pentru prinderea unor hoți de gaini appeared first on Renasterea banateana .

- Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat luni favorabil propunerea ca incepand din anul 2021 sa se ... The post Anunț oficial cu privire la schimbarea orei de vara și de iarna in UE appeared first on Renasterea banateana .

- Daca nu s-au votat la ședința de indata de saptamana trecuta, din lipsa de aleși, o serie de proiecte de hotarare vizand patrimoniul Timișoarei ... The post Proiecte cu repetiție la ședința CLT appeared first on Renasterea banateana .

- Timisorenii au posibilitatea de a-și rezerva din timp si ieftin vacanțele din acest an, beneficiind de ofertele de rezervari timpurii. The post Vacante la oferta speciala, la targul de turism appeared first on Renasterea banateana .

- Actorul Luke Perry din serialul Beverly Hills, 90210, a fost spitalizat in urma unui atac cerebral. El este supravegheat din medicii din Los Angeles. The post Actorul Luke Perry din serialul Bevery Hills a suferit un atac cerebral appeared first on Renasterea banateana .

- Structura anului scolar 2019-2020 a fost schimbata din nou. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat intr-o conferinta de presa cum va arata ... The post Calendar școlar 2019-2020. Care este programul vacanțelor școlare appeared first on Renasterea banateana .