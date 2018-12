Stiri pe aceeasi tema

- Atenție! Risc de avalanșa! Recomandarile Salvamont Arges pentru cei care isi vor petrece sejurul in zona montana argeseana Sa nu incerce sa urce pe traseele inchise si sa ceara informatii salvatorilor montani din zona sau la Dispeceratul National Salvamont, formand 0SALVAMONT. Deasemenea, trebuie estimat…

- Meteorologii avertizeaza ca riscul de producere de avalanse este, de duminica pana marti, moderat la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic). Stratul de zapada masoara 65 de centimetri la Varful Omu si 65 de centimetri la Balea-Lac. Un barbat a murit duminica,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, insa porturile Midia si Mangalia sunt inchise momentan, din cauza vantului…

- O fetița de 1 an și jumatate a suferit arsuri de gradul doi pe talpile picioarelor, dupa ce a atins capacul de metal fierbinte al unui canal in timp ce se juca intr-un parc de distracții cu apa din Australia. Mama fetiței se afla la cațiva metri de ea.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri (DRP) Brasov. Drumarii deszapezesc cu clorura si sare pe Transfagarasan,…

- Dupa o vara plina de actiuni de salvare, toate urgente si extrem de dificile, salvamontistii argeseni au gasit energie sa realizeze si o multime de treburi administrative, sa refaca mai multe refugii, sa marcheze tresee si sa repuna pe pozitii sute de indicatoare. Marti, cu ajutorul pilotilor Inspectoratului…