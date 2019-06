Tranzacţiile PayPoint România au crescut cu 16,4% în anul financiar 2018-2019, la 112,2 milioane PayPoint Romania a inregistrat pe plan local, in anul financiar 2018-2019, un volum total de 112,2 milioane tranzactii, in crestere cu 16,4% comparativ cu anul precedent, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Evolutia are la baza atat integrarea Payzone, cat si cresteri semnificative pe toate segmentele din portofoliu, de la plati facturi (99,1 milioane tranzactii, in crestere cu 16,2%) sau incarcare electronica (11,9 milioane tranzactii, in crestere cu 14,4%), pana la alte servicii din mediul de retail, in crestere cu 71,4%", se mentioneaza in comunicat. In decursul anului financiar,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

