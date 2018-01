Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate in 2017 la Bursa de Valori Bucuresti a depasit 3 miliarde de euro, cu 24% peste nivelul din 2016 si cu 28% peste media ultimilor 10 ani, potrivit unui comunicat al institutiei. Patru oferte publice initiale (IPO) de peste un sfert de miliard de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut parte in 2017 de unul dintre cei mai dinamici ani din istorie. Patru companii private si-au listat actiunile la BVB si tot anul trecut s-a inregistrat cel mai mare IPO al unei companii private din istoria pietei locale de capital. DIGI Communications a dat startul…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate miercuri pe Bursa de la Bucuresti a urcat la 53,8 milioane de lei (11,58 milioane de euro), de la 38,46 milioane de lei (8,25 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- „Intr-un context in care costul banilor este asteptat sa creasca din cauza presiunilor inflationiste, 2018 este cel mai bun an pentru listarea la bursa. Din perspectiva venitului, consumul este la un nivel semnificativ pentru a incuraja investitiile si cresterile veniturilor pentru anul in curs.…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, ieri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Daca bursa ar fi un barometru…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- In conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor pe Bursa de Valori Bucuresti a crescut semnificativ, iar randamentele pentru investitori sunt de doua cifre, seful BVB sustine ca economia Romaniei a duduit, anul trecut, daca folosesti bursa drept indicator.

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. "Daca bursa ar fi un barometru pentru…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Societatea Oil Terminal a raportat catre Bursa de Valori Bucuresti doua tranzactii incheiate de societate. Astfel, Oil Terminal a incheiat un contract cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale ndash; Unitatea Teritoriala 15 Bucuresti pentru prestari servicii depozitare motorina.…

- Potrivit ultimelor statistici, Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in trimestrul trei al acestui an, raportat la aceeași perioada a anului trecut, cu circa 8,8% pe serie bruta. Tot statisticile spun ca in primele noua luni din acest an economia Romaniei a inregistrat o crestere de 7%. Iar laudele…

- Romania va avea o singura piata de capital, de anul viitor, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, recent, cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut un an bun din toate punctele de vedere, atat ca valoare a tranzactiilor si cresterilor semnificative pe unii indici, cat si din punct de vedere al listarilor.

- SN Nuclearelectrica SA SNN informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 20.12.2017, Consiliul de Administratie al SNN, a decis prin Decizia nr. 217 20.12.2017, numirea lui Cosmin Ghita in functia de Director General pe o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 03.01.2018,…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Bucuresti a vandut printr-un plasament privat obligatiuni in euro pe cinci ani cu o dobanda de 5,75% pe an, operatioune prin care a strans 12,525 mil. euro. Impact a vrut sa vanda obligatiuni, negarantate de 30 milioane de euro, dar a strans numai 41,75% din…

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- "Pot raporta ca am repus in functiune toate conductele de tranzit ieri, inainte de miezul noptii, si toate aceste conducte lucreaza la capacitate deplina", a afirmat miercuri Harald Stindl la postul de radio ORF.Compania anuntase anterior ca incendiul de la terminalul de gaze de la Baumgarten…

- Prin hotarare de consiliu local, aleșii Cugirului au dat unda verde la categoriile, numarul si cuantumul burselor scolare din invatamantul local pentru anul 2017-2018. Valoarea totala a burselor este de 19.610 lei. Astfel, bursa de merit are valoarea de 50 lei/luna, bursa de studiu 35 lei/luna, iar…

- Sectorul energetic și cel bancar vor fi anul viitor printre cele mai atractive pentru investitorii la bursa, la fel și achiziția de acțiuni la companiile naționale, unde statul va pastra, cel mai probabil, decizia de a acorda dividende in proporție de 90% din profit, potrivit analiștilor din sectorul…

- Adrian Tanase, fost Chief Investment Officer la NN si ING Pensii, ar fi noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, potrivit unor surse din piata. Bursa de Valori Bucuresti nu a anuntat inca nimic oficial, pana la ora transmiterii acestei stiri. 0 0 0 0 0 0

- * Bursa japoneza este inchisa joi cu prilejul unei sarbatori nationale, informeaza EFE. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat sedinta de joi in scadere cu 0,13%, indicele principal Kospi a ajuns la valoarea de 2.537,15 puncte, in scadere cu 3,36 puncte comparativ cu valoarea inregistrata…

- Companiile de la bursa valoreaza 35 de miliarde de euro Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a consemnat, in acest an, in 222 de ședințe de tranzacționare, 730.000 de tranzacții cu 8,15 miliarde de acțiuni, de 10,8 miliarde de lei. Valoarea de piața a celor 88 de companii listate pe piața principala este…

- Odata cu sarbatorirea a 20 de ani de la listarea pe Bursa de Valori București, Alro SA, cel mai mare producator de aluminiu din Europa Centrala și de Est, a reușit sa caștige marele premiu al categoriei, „Industria grea“.

- Romanii care au cumparat actiuni in ofertele publice initiale (IPO) desfasurate pe bursa in ultimii patru ani au inregistrat castiguri semnificative in primele zile dupa intrarea la tranzactionare. Pe termen mediu si lung insa, nu toate oferte s-au dovedit castigatoare, investitorii din IPO-ul Nuclearelectrica…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a inregistrat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 234 milioane lei, cu 3% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, iar profitul net s-a majorat cu 14%, la 20,24 milioane lei. Exporturile companiei au atins la finele…

- Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat pentru primele noua luni ale anului 2017 o valoare tranzactionata pe toate pietele de 10,88 mld. lei, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului anterior, trimestrul al treilea fiind cel mai bun trimestru din ultimii doi ani. Valoarea tranzactionata…

- Bursa de Valori Bucuresti a realizat un profit net de 7,38 milioane lei, in primele noua luni din acest an, in crestere cu 72% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un anunt publicat marti de BVB pe site-ul propriu.

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate in prima zi a saptamanii a fost de 24,63 milioane de lei (5,29 milioane de euro), din care schimburile cu actiuni s-au cifrat la 22,7 milioane de lei, respectiv 4,88 milioane de euro. Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni…

- Intr-un comunicat remis de Bursa de Valori București (BVB) se anunța ca investitorii au in plan negocieri cu privire la achiziția Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA din Romania. "Negocierile sunt aproape de finalizare, partile parcurgand ultimele etape in vederea…

- Indicii Bursei de Valori Bucuresti au incheiat primele zece luni cu un plus de doua cifre, cel mai semnificativ avans, de aproape 23 de procente, fiind inregistrat de BET-FI, indicele care reflecta evolutia societatilor de investitii financiare (SIF-uri) si a Fondului Proprietatea, in timp ce BET-TR,…

- Valoarea tranzacțiilor derulate vineri la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 329,31 milioane de lei (71,68 milioane de euro), pe fondul schimburilor cu acțiuni Sphera Franchise Group, in valoare de aproximativ 285 de milioane de lei, in urma lansarii ofertei publice inițiale, conform…

- Valoarea tranzacțiilor derulate vineri la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 329,31 milioane de lei (71,68 milioane de euro), pe fondul schimburilor cu acțiuni Sphera Franchise Group, in valoare de aproximativ 285 de milioane de lei, in urma lansarii ofertei publice inițiale. …

- Mai multi angajati Electrica (printre care si buzoieni)vor fi disponibilizati dupa ce a fost aprobat un program de concendieri colective, valabil pana la 31 decembrie 2019, care face parte din planul de reorganizare al societatii, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, catre Bursa de Valori…

- Turbomecanica (TBM) a inregistrat, in primele noua luni ale anului, un profit de 17,86 milioane de lei, in crestere cu circa 138,5%, fata de aceeasi perioada din 2016, cand acesta se situa la 7,48 milioane de lei. 0 0 0 0 0 0 De asemenea, compania a obtinut venituri de 73,53 milioane…

- Transilvania Broker (TBK) a intrat joi la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), actiunile brokerului de asigurari fiind evaluate la 14,4 lei in primele minute ale sedintei. 0 0 0 0 0 0 Pretul este cu 7,09% mai mic decat nivelul de 15,5 lei la care investitorii au subscris…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat miercuri ca Marius Alin Barbu, actualul director general adjunct, a fost numit director general interimar al institutiei, in urma demisiei lui Ludwik Sobolewski. Bursa de Valori Bucuresti spune ca, reunit in sedinta de miercuri, Consiliul Bursei a luat act…

- Bursa de Valori Bucuresti spune ca, reunit in sedinta de miercuri, Consiliul Bursei a luat act de demisia lui Ludwik Leszek Sobolewski din functia de director general al societatii si a hotarat numirea lui Marius Alin Barbu, director general adjunct, in functia de director general interimar.…

- Producatorii de energie regenerabila si cei care extrag gaze din Marea Neagra ar putea fi exceptati de la obligatia de a-si vinde produsele pe bursa, a declarat luni Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. El a spus ca interdictia impusa marilor companii de a incheia contracte pe termen…

- Ludwik Sobolewski a notificat Bursa de Valori Bucuresti (BVB) cu privire la demisia sa din calitatea de director general al societatii, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul operatorului pietei de...

- Ludwik Sobolewski a notificat Bursa de Valori București (BVB) cu privire la demisia sa din calitatea de director general al societații, se arata într-un anunț publicat pe site-ul operatorului pieței de capital.

- ♦Indicele de referinta BET era ieri tot pe rosu chiar daca se apropie datele raportarilor financiare aferente perioadei iulie-septembrie ♦ Indicele BET scade de cinci sedinte consecutive, iar ieri la ora 15:00 afisa un minus de 0,4%. BRD Soc Gen (simbol bursier BRD), a doua cea mai valoroasa…

- Oferta publica de listare a Transilvania Broker, al treilea cel mai mare broker de asigurari din Romania, incepe astazi, la Bursa de Valori Bucuresti. Am vorbit despre acest IPO si despre ce trebuie sa stie investitorii, la emisiunea Profesionistii in...

- Operatorul brandurilor KFC, Pizza Hut si Taco Bell, Sphera Franchise Group, vrea sa atraga incepand de maine banii investitorilor de pe Bursa de Valori Bucuresti, dar si din strainatate, in primul IPO al unei companii pe nisa fast-food din istoria...

- Compania Transilvania Broker, al treilea cel mai mare broker de asigurari din Romania, va demara saptamana viitoare o oferta publica initiala (IPO) in vederea listarii Bursa de Valori Bucuresti. Intervalul de pret anuntat este cuprins intre 12 si 15,5 lei/actiune, compania urmand sa fie evaluata…

- Consiliul Local Brașov va discuta la ședința ordinara de la sfarșitul acestei luni acordarea de burse elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul resedinta, pentru anul scolar 2017-2018 – in primul semestru. Alocarea burselor pentru elevi se va face pastrandu-se aceleși categorii…