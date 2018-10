Tranzacții dublate, probleme la ING. Anunțul băncii Operațiunile realizate in weekendul 6 - 7 octombrie au fost procesate de doua ori, prin urmare fiecare tranzacție a fost dublata, astfel, spre stupoarea clienților, celor afectați le-au lipsit mai mulți bani din cont decat au cheltuit. ING spune ca problema este una generala și ca lucreaza cu prioritate pentru rezolvarea ei. Cu toate acestea, clienții ING nu pot afla in acest moment, cand iși vor primi banii inapoi. Unii clienți ai ING au primit mesaje ca problema va fi rezolvata pana-n aceasta seara. Situația a fost creata de o eroare operaționala. ”O parte dintre clienți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

