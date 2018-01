Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat oferta publica de cumparare in legatura cu cel de-al noualea program de rascumparare al Fondului Proprietatea, potrivit unei informari a FP, publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). 'Franklin Templeton Investment…

- Valoarea totala a tranzactiilor realizate miercuri pe Bursa de la Bucuresti a urcat la 53,8 milioane de lei (11,58 milioane de euro), de la 38,46 milioane de lei (8,25 milioane de euro), in sedinta precedenta.

- Valoarea cumparaturilor online facute de romani a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro, potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC. Acest lucru ar insemna…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, ieri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres. „Daca bursa ar fi un barometru…

- „Intr-un scenariu optimist, sectorul tech romanesc va depasi ponderea de 10% din PIB si o productivitate de cel putin 80.000 euro per om (fata de de 45.000 euro in prezent).“ Exporturile de servicii ale Romaniei au cumulat 17 miliarde de euro in primele zece luni ale anului trecut, in…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. "Daca bursa ar fi un barometru pentru…

- Opt hoteluri de pe litoral, detinute de sase sociatati comerciale, au ramas fara certificate de clasificare dupa un control al Ministerului Turismului, arata rapoartele companiilor catre Bursa de Valori Bucuresti.

- "Daca bursa ar fi un barometru pentru economie, chiar putem spune ca economia romaneasca a duduit in 2017. 19% randament (indicele BET-TR n. r.) in 2017 nu este putin. Este peste media anuala din ultimii cinci ani. Recomandarea analistilor (pentru un investitor pe bursa - n. r.) este sa nu puna toate…

- Exporturile de marfuri romanesti au avansat in luna noiembrie a anului trecut cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica…

- In luna noiembrie a anului trecut, exporturile de marfuri romanesti au avansat cu 8,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 5,79 miliarde euro, ritm sub cel al importurilor, iar deficitul comercial a continuat sa creasca. Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis in crestere in cea de-a doua zi a saptamanii, la debutul sedintei de tranzactionare majoritatea indicilor inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de marti cu un avans de 0,20%, in timp ce BET-TR a crescut…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2017, exporturile FOB au insumat 58,146 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din primele 11 luni ale anului precedent, in timp ce importurile CIF au insumat 69,491 miliarde de euro, in crestere cu 12,3% fata de intervalul de referinta.Potrivit INS,…

- Importurile au avansat in noiembrie cu 11,8% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 6,9 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in noiembrie de 1,12 miliarde euro, in crestere cu 29,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului anterior,…

- Societatea Oil Terminal a raportat catre Bursa de Valori Bucuresti doua tranzactii incheiate de societate. Astfel, Oil Terminal a incheiat un contract cu Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale ndash; Unitatea Teritoriala 15 Bucuresti pentru prestari servicii depozitare motorina.…

- Bursa de Valori Bucuresti a avut cel mai bun inceput de an din ultimii 5 ani, dupa ce indicele principal al pietei, BET, a inchis prima sedinta de tranzactionare din 2018 cu un plus de 2%, la peste 7.900 de puncte, si a deschis sedinta de joi cu un avans de 0,07%, la 7.916 puncte. Actualul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Bucuresti a prezentat bilanțul accesarii fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, in județul Ilfov, in cursul anului 2017. Articol aparut in nr. 382 al Jurnalului de Ilfov, ediția print…

- Institutul National de Statistica (INS) a revizuit, miercuri, al doilea set de date provizorii publicate in aprilie privind valoarea produsului intern brut (PIB) din intregul an 2016, majorand valoarea PIB cu 870 milioane lei, la 762,34 miliarde lei (169,8 miliarde euro), chiar daca a mentinut rata…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de Hotarare…

- Bursa de Valori Bucuresti a deschis saptamana pe plus, toti indicii inregistrand cresteri usoare, sub 0,5%, cu exceptia BET-Fi, care se mentine pe minus, cu o scadere de 0,25%. Indicele principal al Bursei, BET, a inceput ziua de luni cu un avans de 0,39%, la fel ca si BET-TR, in timp ce…

- Administratorul Fondului Proprietatea a depus o solicitare la Autoritatea de Supraveghere Financiara pentru avizarea celui de-al noualea program de rascumparare de actiuni si a numit firma Wood&Company Financial Services in calitate de intermediar al ofertei publice. Prin aceasta oferta,…

- Importurile au avansat in octombrie cu 16,7% fata de aceeasi luna a anului trecut, la 7,08 miliarde euro. In urma acestei evolutii, deficitul comercial al Romaniei a fost in octombrie de 1,32 miliarde euro, in crestere cu 35,7% fata de nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, cand…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in crestere cu 1,39%, dupa publicarea unor date care arata o crestere peste asteptari a Produsului Intern Brut in perioada iulie-septembrie. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 22.811,08 puncte, in crestere cu 313,05 puncte, comparativ…

- Investitiile nete in economie au crescut in primele noua luni cu 3,6%, la un total de 50,09 miliarde lei (10,8 mld.euro), din care 23,6 miliarde lei au reprezentat fonduri alocate pentru constructii noi, cu 1,4% mai mult decat in perioada similara a anului trecut. In acelasi timp, investitiile…

- Astfel, pretul actiunilor Romgaz crestea la 31,5 lei (1,45%), al Bermas la 1,06 lei (1,44%) si al Transgaz la 390 de lei (1,3%). Pe de alta parte, cele mai mari scaderi erau consemnate la Dafora de 3,19% (la 1,82 bani), BVB de 1,72% (la 28,5 lei) si Romcarbon de 1,32% (la 11,2 bani). Indicele…

- Cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2018 sunt in suma de 314,5 miliarde lei, in creștere cu 32,7 miliarde lei fața de anul in curs, și urmeaza sa ajunga in anul 2021 la 372,8 miliarde lei, respectiv 33,1% din produsul intern brut, inregistrand o tendința de scadere ca pondere in PIB datorita…

- Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania afirma despre preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania ca tranzactia reprezinta o oportunitate de crestere a businessului si de consolidare a pozitiei bancii in piata. “Achizitionarea Bancpost este o oportunitate pentru…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 0,48%, dupa ce marti bursa de pe Wall Street a incheiat sedinta la un nivel record. Indicele principal Nikkei-225 ajuns la valoarea de 22.523,15 puncte, in crestere cu 106,67 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de marti in crestere cu 0,7%, indicele principal Nikkei-225 ajuns la valoarea de 22.416,48 puncte, in crestere cu 154,72 puncte, comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, transmite Kyodo. * Seul - Bursa sud-coreeana a incheiat…

- Companiile de la bursa valoreaza 35 de miliarde de euro Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a consemnat, in acest an, in 222 de ședințe de tranzacționare, 730.000 de tranzacții cu 8,15 miliarde de acțiuni, de 10,8 miliarde de lei. Valoarea de piața a celor 88 de companii listate pe piața principala este…

- 6,96 de milioane de romani aveau pensii private obligatorii (pilonul II de pensii) la sfarsitul lunii septembrie din acest an, in crestere anuala de 3,36%, iar valoarea activelor nete a ajuns la 8,3 miliarde de euro, in crestere anuala de 23,43%, potrivit datelor publicate joi de Autoritatea de Supraveghere…

- Rezultatele producatorului de medicamente Antibiotice Iasi (ATB) arata o valoare a veniturilor din vanzari de 234,2 milioane lei in primele 9 luni ale anului 2017, in crestere cu 4% fata de valoarea estimata in bugetul de venituri si cheltuieli si cu 3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016,…

- Fondul Proprietatea a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 906,4 milioane lei, in creștere cu circa 59% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise miercuri Bursei de Valori București. "Principalul factor care a contribuit…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a inregistrat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 234 milioane lei, cu 3% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, iar profitul net s-a majorat cu 14%, la 20,24 milioane lei. Exporturile companiei au atins la finele…

- Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat pentru primele noua luni ale anului 2017 o valoare tranzactionata pe toate pietele de 10,88 mld. lei, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului anterior, trimestrul al treilea fiind cel mai bun trimestru din ultimii doi ani. Valoarea tranzactionata…

- Romgaz a inregistrat un profit net de peste 1,18 miliarde lei, in primele noua luni din acest an, in crestere cu 65,9%, comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un raport publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Bursa de Valori Bucuresti a realizat un profit net de 7,38 milioane lei, in primele noua luni din acest an, in crestere cu 72% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un anunt publicat marti de BVB pe site-ul propriu.

- Profitul brut realizat de Transgaz in primele 9 luni este de 433,5 milioane de lei, in crestere cu 21% fata de cel realizat in perioada similara din 2016, arata un raport transmis luni de societate (simbol TGN) catre Bursa de Valori Bucuresti. Veniturile din activitatea de exploatare inainte…

- Indicii Bursei de Valori Bucuresti au incheiat primele zece luni cu un plus de doua cifre, cel mai semnificativ avans, de aproape 23 de procente, fiind inregistrat de BET-FI, indicele care reflecta evolutia societatilor de investitii financiare (SIF-uri) si a Fondului Proprietatea, in timp ce BET-TR,…

- Valoarea tranzacțiilor derulate vineri la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 329,31 milioane de lei (71,68 milioane de euro), pe fondul schimburilor cu acțiuni Sphera Franchise Group, in valoare de aproximativ 285 de milioane de lei, in urma lansarii ofertei publice inițiale, conform…

- Valoarea tranzacțiilor derulate vineri la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 329,31 milioane de lei (71,68 milioane de euro), pe fondul schimburilor cu acțiuni Sphera Franchise Group, in valoare de aproximativ 285 de milioane de lei, in urma lansarii ofertei publice inițiale. …

- Transilvania Broker (TBK) a intrat joi la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), actiunile brokerului de asigurari fiind evaluate la 14,4 lei in primele minute ale sedintei. 0 0 0 0 0 0 Pretul este cu 7,09% mai mic decat nivelul de 15,5 lei la care investitorii au subscris…

- Producatorul si furnizorul de gaze naturale din Romania Romgaz spune ca are inmagazinate 633,83 de milioane de metri cubi de gaze naturale, mai mult decat dublu fata de cat era obligat. Capacitatea totala de stoc de care dispune este de 1,93 miliarde metri cubi, depasind stocul minim obligatoriu…

- Șase asocieri și doua companii au depus oferte pentru proiectarea și construcția lotului 5 al autostrazii Sibiu - Pitești, cuprins intre Curtea de Argeș și Pitești, valoarea contractului fiind estimata la peste 1,834 miliarde de lei, fara TVA, informeaza, vineri, Ministerul Transporturilor (MT).…

- Ludwik Sobolewski a notificat Bursa de Valori București (BVB) cu privire la demisia sa din calitatea de director general al societații, se arata intr-un anunț publicat pe site-ul operatorului pieței de capital."Bursa de Valori București informeaza ca, in data de 27 octombrie 2017, Ludwik Sobolewski…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 0,81% din PIB, adica 6,8 miliarde lei, in primele noua luni ale anului, fața de deficitul de 3,7 miliarde de lei, respectiv 0,49% din PIB, consemnat in perioada similara a anului 2016. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 180,4 miliarde lei,…

- Piața romaneasca de capital iși intarește poziția pe podium in regiune, dupa ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a urcat cu peste 30 de procente in primele noua luni din acest an, totalizand 1,8 miliarde de euro, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). …