- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de tranzactionare de vineri, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, s-a apreciat cu 0,25%, ajungand la 7.985,82 puncte. Valoarea totala a schimburilor realizate s-a cifrat la 35,14 milioane de lei…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- O firma de constructii din Bucuresti va incasa 4.970.276,87 lei, suma la care se adauga TVA, pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului cu Program Sportiv Nicolae Rotaru din municipiul Constanta. Municipiul Constanta intentioneaza sa realizeze lucrarile de imbunatatire a infrastructurii scolare…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe plus, toti indicii inregistrand cresteri modeste, sub 0,2%, cu exceptia BET-NG care afiseaza un plus de 0,24%. Astfel, indicele principal al pietei, BET afiseaza o crestere de 0,12%, indicele BET-TR creste cu 0,13%, iar BET FI cu 0,10%.…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi cu cresteri usoare, ce se mentin sub 0,2% la toti indicii, in timp ce actiunile Banca Transilvania si BRD marcheaza scaderi. Indicele principal al pietei, BET, creste in jurul orei 10.00 cu 0,11%, acelasi procent fiind regasit si la BET-TR,…

- Mai multe acțiuni de control au avut loc sambata, in toata țara, polițiștii acordand amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei. Actiunile de control au avut loc ieri in toata tara și au fost destinate prevenirii faptelor antisociale si menținerii ordinii si sigurantei public. In urma…

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- Cel mai bine cotat jucator din lotul lui Lazio, Milinkovic-Savic (22 de ani, 30 de milioane de euro), a tinut prima pagina, vineri, in Corriere dello Sport. Italienii sustin ca PSG e gata sa ofere 170 de milioane pentru transferul mijlocasului sarb, care traverseaza un sezon impresionant. Juventus…

- Clasa politica din Romania incearca sa dea o lovitura impresionanta din punct de vedere economic, dar și al imaginii. Guvernul Tudose incearca sa mute sediul Bursei de la Londra, la București.

- Ministerul Mediului de Afaceri ii ironizeaza pe tinerii care participa la programul Start-up Nation in documente oficiale, care insa nu au fost facute publice.Profit.ro a descoperit, la sesizarea unor candidati din program, ca functionarii ministerului asociaza aplicantilor celebra replica…

- Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) Bucuresti a prezentat bilanțul accesarii fondurilor europene derulate prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020, in județul Ilfov, in cursul anului 2017. Articol aparut in nr. 382 al Jurnalului de Ilfov, ediția print…

- Clujul va pierde în 2018 o suma mare din bugetul de investiții, 28 de milioane de euro. ”În bugetul pe 2018 avem o gaura echivalenta cu o sala polivalenta. Nu știu daca acest mecanism va fi pastrat și în anii viitori, dar daca va fi pastrat…

- O tranzactie de aproximativ 86 de milioane de lei cu actiuni Fondul Proprietatea, echivalentul a 1,1% din capitalul social al fondului, a animat astazi dupamasa bursa de la Bucuresti care aparent intrase in perioada sarbatorilor de iarna. Tranzactia a fost realizata la pretul de 0,867 lei…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii. Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846…

- Din a doua jumatate a anului bursa de la Bucuresti a avut scaderi antrenate initial de tentatia marcarii de profituri, iar apoi accentuate de perceptia unor riscuri in crestere, spune un analist.

- ING va intra broker pe bursa de la Bucuresti in urma deciziei consiliului bursei din 11 decembrie 2017, se arata intr-un scurt anuntat publicat in aceasta seara la bursa romaneasca. Decizia ING vine la scurt timp dupa ce olandezii au anuntat ca de la 1 ianuarie 2018 vor inchide divizia de…

- Veaceslav Platon a fost condamnat la înca 12 ani de închisoare în cel de-al doilea dosar în care cercetat. Acesta a fost gasit vinovat de escrocherie în proportii deosebit de mari si corupere pasiva, 24h.md Potrivit procurorilor, în perioada anului 2016,…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a "pierdut" 1,03% din valoare si a ajuns la 7.614,51 de puncte.

- Bursa de la Bucuresti a scazut, ieri, accelerat, indicele BET pierzand 1,03%. Banca Transilvania a avut un minus de 1,87%, BRD a scazut cu 2,95%, Digi a pierdut 2%, iar Petrom 0,71%. Inceputul sedintei de luni nu arata o asemenea scadere accelerata, in conditiile in care bursele externe…

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- BRK Financial Group, ocupanta locului 10 in topul intermediarilor de la Bucuresti, va prelua portofoliul de clienti al societatii de brokeraj Confident Invest ca urmare a faptului ca activitatea autorizata in calitate de SSIF a Confident Invest va inceta. “Clienƫii Confident Invest vor fi…

- Unul dintre cele mai cunoscute topuri care clasifica cei mai bogați romani a suferit o serie de modificari. Top 300 Capital arata ca afacerile celor mai bogați 300 de romani au crescut cu peste șase procente fața de ediția precedenta , ajungand la mai mult de 23 de miliarde de euro. Totuși,…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica. Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat până la începutul anului 2019, potrivit…

- eMAG investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp, care va fi construit in judetul Giurgiu si va avea o capacitate de 3 milioane de produse, urmand sa fie finalizat pana in 2019, potrivit unui comunicat de presa emis miercuri de companie. Depozitul reprezinta prima…

- Posta Romana a anuntat miercuri ca numarul de colete livrate de Black Friday, clientilor eMAG s-a triplat fata de aceeasi perioada a anului trecut, depasind peste 120.000 de colete. Operatorul national de servicii postale spune ca numai in Bucuresti a livrat aproximativ 35.000 de produse si ca a atins…

- Peste 40 de polițiști din Prahova, alaturi de jandarmi ai Gruparii Mobile "Matei Basarab" și sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești efectueaza, marți dimineața, percheziții domiciliare, la adrese din București, Prahova, Sibiu și Ilfov. Descinderile vizeaza o…

- Politistii Sectiei 3 au identificat societatea comerciala careia ii apartin cartelele telefonice gasite pe raza sectorului 1, in urma cu doua zile."Din primele date, precum si din corespondenta cu administratorul firmei, in prezent aflat in afara Romaniei, a rezultat ca SIM-urile in cauza…

- Circa sapte milioane de angajati romani vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor in urma masurilor fiscale adoptate de Guvernul Tudose, scrie publicatia Financial Times. 0 0 0 0 0 0 Romania a decis sa diminueze contributiile la fondurile private de pensii pentru ca Executivul…

- Tranzactii cu obligatiuni municipale in valoare de peste 218 milioane de lei (47 milioane de euro) au fost derulate vineri la Bursa de la Bucuresti (BVB) ceea ce a determinat o crestere de aproape sase ori, la 266,5 milioane de lei (57,45 milioane de euro) a rulajului total, comparativ cu sedinta precedenta.

- SIF Oltenia a cumparat un pachet de actiuni reprezentand 7,5% din capitalul Turism Felix, pentru suma de 7,5 milioane lei, majorandu-si participatia la circa 24%. Tranzactia a inclus 37,5 milioane actiuni, cumparate la un pret mediu de 0,2000 lei/actiune. SIF Oltenia (SIF5) avea…

- BMC Trucks, fabrica de autobuze de langa Bucuresti a castigat un contract de aproape 2 milioane de euro pentru livrarea a 13 unitati la Chisinau, Republica Moldova. Este o mica consolare pentru pierderea licitatiei de 100 de milioane de euro de la Bucuresti, unde producatorul roman nici macar n-a putut…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a inregistrat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 234 milioane lei, cu 3% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, iar profitul net s-a majorat cu 14%, la 20,24 milioane lei. Exporturile companiei au atins la finele…

- Va reamintim ca Primaria Timișoara a primit o finanțare europeana nerambursabila pentru reamenajarea malurilor canalului Bega, in valoare de 6 milioane de euro. Parte din acest proiect, dar pe banii municipalitații, au fost achiziționate și șapte vaporașe, care ar fi trebuit folosite pentru…

- Banca Transilvania a anuntat luni seara pe bursa rezultatele financiare la 9 luni din 2017, care indica un profit net de 780 de milioane de lei, in crestere cu 18% fata de perioada similara a anului trecut. Banca, numarul doi in Romania, a ajuns la active de 54,9 miliarde de lei, cu o solvabilitate…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat mai multe ghiduri privind accesarea fondurilor europene in valoare totala de 550 de milioane de euro pentru firmele care vor sa angajeze șomeri și tineri, in special din mediul rural, a declarat, luni, secretarul…

- Armani isi continua expansiunea in retail cu deschiderea noului sau magazin, Armani Exchange, primul din Romania, la parterul centrului comercial Baneasa Shopping City din Bucuresti. 0 0 0 0 0 0 Magazinul de 190 metri patrati adopta un nou concept de design de retail, implementat pentru…

- ♦ Sphera Group a vandut majoritatea actiunilor catre investitorii institutionali la un pret de 29 lei ♦ Este a cincea listare in ultimul an la bursa din Bucuresti. Sphera Franchise Group, compania ce detine francizele de pe pietele din Romania si Moldova sau nord-estul Italiei…

- Valoarea tranzacțiilor derulate vineri la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 329,31 milioane de lei (71,68 milioane de euro), pe fondul schimburilor cu acțiuni Sphera Franchise Group, in valoare de aproximativ 285 de milioane de lei, in urma lansarii ofertei publice inițiale. …

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a coborat cu 0,18%, la 7.776,39 de puncte, valoarea totala a schimburilor realizate fiind de 25,979 de milioane de lei (5,65 milioane euro).

- Grupul Electrica (simbol bursier EL), cel mai mare jucator din sectorul distributiei si furnizarii de energie electrica, a adoptat un plan prin care urmeaza sa execute operatiuni de transfer de activitate intre fiecare dintre filialele de distributie a energiei electrice din cadrul grupului, respectiv…

- Alocațiile de stat pentru copii platite in septembrie 2017 au totalizat 344,59 milioane de lei, suma medie platita fiind de 97,904 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). În septembrie, au beneficiat de acest ajutor…

- Acționarii Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell, spera sa obțina pana la 324,4 milioane lei din listarea companiei pe piața romaneasca de capital, reiese din prospectul publicat pe site-ul Bursei de Valori București. Perioada…

- La data de 18.10.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza un numar de 7 perchezitii domiciliare pe raza municipiului…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor a coborat la 23,98 milioane de lei (5,23 milioane de euro), de la 32,546 de milioane de lei (7,09 milioane euro), luni.

- Moartea brutala a lui George Negru, patronul agenției de turism Omnia i-a șocat pe toți cei care au legatura cu piața turistica. Apropiați ai omului de afaceri gasit mort pe caldaram in fața blocului in care locuia in Capitala vorbesc despre faptul ca acesta ar fi dat, in urma cu cațiva ani, un mare…

- Alro SA (simbol bursier ALR), cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a anuntat luni ca a investit in total peste 680 de milioane de dolari in 20 de ani de listare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), din care 570 de milioane de dolari…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) a incheiat un contract cu Societatea Electrica Furnizare in valoare de aproape 35,4 milioane de lei pentru vanzarea de energie angro in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, potrivit unui comunicat transmis catre Bursa de Valori Bucuresti (BVB).…