Tranzactii cu terenuri in Bucuresti: peste 500.000 de metri patrati au fost tranzactionati in primele 6 luni din 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu anunta ca ALDE sustine initiativa primarului general al Capitalei de introducere a unei taxe de poluare pentru autoturismele care circula in Bucuresti fara sa fie inmatriculate in Capitala."Bravo, @GabrielaFirea! Primele masuri pt reducerea poluarii cauzate de masini!…

- Ofertele de spatii comerciale noi vor creste in a doua jumatate a anului, cand aproximativ 150.000 de metri patrati vor fi finalizati si disponibili in mai multe orase din tara, dintre care 35.000 de metri patrati vor fi pusi pe piata in Bucuresti, potrivit unui raport realizat de o compania de consultanta…

- Livrarile de spatii comerciale vor accelera in a doua jumatate a anului, cand aproximativ 150.000 metri patrati vor fi livrati in mai multe orase din tara, in Bucuresti noile livrari insumand 35.000 metri patrati, potrivit raportului H1 Romania Retail MarketBeat, realizat de compania de consultanta…

- Stocul total de retail modern din Romania, care include atat parcuri de retail, cat si centre comerciale, a ajuns la aproximativ 3,7 milioane de metri patrati in prima jumatate a anului 2019, iar pana la sfarsitul anului urmeaza sa fie livrati aproximativ 130.600 metri patrati, se mentioneaza in…

- Furnizorul de outsourcing Telus a anuntat ca si-a extins spatiul de birouri cu inca 1.200 de metri patrati, pe langa cei 8.800 de metri patrati pe care ii ocupa deja in AFI Park, pentru a sustine ritmul de angajari planificat pentru acest an in Bucuresti. Telus şi-a mutat birourile în AFI…

- Ministrul Apararii Pavel Voicu a obținut anul trecut un salariu de aproape 96 mii lei din funcția de consilier prezidențial și 30 de mii de lei din pensie. Voicu are în proprietate doua terenuri obținute în 2012 prin donație în valoare de 150 mii lei și o casa tot…

- Gata cu comercianții ambulanți, cu tonetele care funcționau ilegal și cu actele de infracționalitate de la Piața Sudului. De mai bine de o saptamana, Primaria Sectorului 4 a inceput demolarea chioșcurilor comercianților care iși desfașurau activitatea contra legii, pe domeniul public de la Piața…

- Valoarea de piata a locuintelor de lux din Bucuresti s-a apreciat semnificativ in ultimii trei ani, luand in considerare studiul The Wealth Report realizat de compania de consultanta imobiliara Knight Frank, care estimeaza "puterea" de...