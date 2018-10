Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi clientii ai ING Bank Romania, a sasea banca din sistemul bancar romanesc, s-au plans, luni, ca au avut probleme cu platile facute in weekend. Reprezentantii bancii sustin ca a fost o problema doar la procesarea unor tranzactiilor, iar sistemul de plati este complet functional.

- Mai multi clienti ai ING Bank se confrunta cu probleme cu conturile, reclamand ca banca le-a dublat tranzactiile efectuate si ca s-au trezit fara bani in cont sau chiar pe minus. Reprezentantii bancii confirma ca au probleme si spun ca operatiunile dublate vor fi reglate ulterior.

- Reprezentanții MAI precizeaza, in a doua zi a referendumului, ca toate secțiile din țara au fost deschise la ora 7:00 și, pana la aceasta ora, nu au fost semnalate probleme. Angajații MAI au pazit secțiile de votare in timpul nopții, pe care le-au predat președinților secțiilor cu sigiliile intacte.„Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi la inceputul ședinței de Guvern ca agricultorii din sectoarele vegetal si zootehnic vor primi un avans din sumele aferente platilor directe pe suprafata. „Adoptam astazi o hotarare de Guvern prin care, incepand cu 16 octombrie, agricultorii din sectoarele vegetal…

- Angajații Colterm incep probele la cald de miercuri, 26 septembrie, de la ora 9. Operațiunea se va intampla etapizat. In prima faza, caldura se va livra la parametri reduși, plecarea din punctele termice fiind reglata la 35 grade C, transmit reprezentanții societații. „Pentru a se…

- Reprezentantii asociatiilor de pensionari spun ca membrii li se plang de faptul ca nu reusesc sa obtina locuri in caminele in care sunt ingrijiti batranii, in conditiile in care in sistem privat astfel de servicii nu exista in judet. „In general am satisfacut aceste nevoi“, vine replica DGASPC.

- Dorit cu insistența la Barcelona, mijlocașul francez Adrien Rabiot este ademenit cu o oferta impresionata pentru a continuat la PSG. Rabiot, 23 de ani, are contract cu PSG pana in 2019 și vrea sa se transfere la Barcelona, dar francezii nu vor sa negocieze mutarea. Pentru a continua in Franța, conducerea…