Tranzactie pe piata vinului: Grupul Alexandrion a cumparat divizia de vinuri a Halewood

- Dan Muntean, executivul care a condus operatiunile Halewood timp de mai bine de doua decenii, afirma ca s-a semnat deja tranzactia care s-ar putea finaliza in trei luni, dupa aprobarea Consiliului Concurentei. Alexandrion Group, cel mai mare producator de bauturi spirtoase de pe plan local, a inceput…

- In 2017, volumul investitiilor pe piata imobiliara a fost de aproximativ 1 miliard de euro, iar majoritatea tranzactiilor (in jur de 400 milioane de euro) s-au inregistrat in Bucuresti, potrivit ultimului raport de piata realizat de Savills, legat de investitiile imobiliare in Europa.

- Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, prima firma prin care grupul Hagag iese de pe piata israeliana, a anuntat ca are in plan investitii de 50 mil. euro in achizitii si dezvoltare de noi proprietati in Romania in 2018, dupa ce a investit in ultimii doi ani peste 20 mil. euro pe piata imobiliara…

- Nicolae Badea, fostul patron al lui Dinamo, club pe care-l diriguiește acum Ionuț Negoița, se respecta! Iese la piața cu bodyguardul, care ii mai da și sfaturi, dar are grija și de ”bagajele” omului de afaceri! In urma cu doua zile, Badea și-a facut timp pentru cumparaturi, iar CANCAN.RO, site-ul nr.…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Compania de investitii imobiliare Globalworth, prezenta si pe piata din Romania, a achizitionat cladirea de birouri Warta Tower din Polonia, in urma unei tranzactii cu o valoare de 55 milioane de...

- MedLife intra pe piața serviciilor medicale de ambulatoriu din Argeș și a cumparat rețeaua de clinici Solomed. MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a anunțat achiziționarea pachetului majoritar, in proporție de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente…

- Tinmar este unul dintre cei mai mari furnizori privati de energie din Romania. Fondat in 2001 de Augustin Oancea, Tinmar este dedicat livrarii serviciilor integrate de utilitati – electricitate, petrol si gaze naturale – clientilor industriali si casnici.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, 12 martie, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. “Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea…

- Un tanar din județul Alba, care a lucrat mai mulți ani in Marea Britanie, inclusiv la cules de capșuni, a dezvoltat un business la Cluj, care incepe sa aiba succes, in condițiile in care in Alba, pe acest domeniu, se afla cei mai mari jucatori din Romania. Dacian Bugnar vrea ca peste ani, Via Dacia…

- Asta este intrebarea zilei: merita cumparat Samsung Galaxy S9 sau S9+ fața de la modelul anterior, Samsung Galaxy S8/S8+ ? Este foarte complicat. S9 versus S8 Noua generație, pe care eu am vazut-o la Barcelona, a ajuns deja in Romania, a fost lansarea oficiala. Știm deja oferta de preț și faptul ca…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor scadea, incepand cu data de 1 mai 2018, cu 12,5%, urmand sa ajunga la 0,84 eurocenti/minut, de la 0,96 eurocenti/minut, in prezent, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), intr-un comunicat…

- In urma cu sapte sau opt ani, un articol despre marțișoarele ce se vand la Aiud putea incepe cam așa: „Inainte cu mai bune de o saptamana de 1 Martie, zeci de comercianti de martisoare si-au amplasat tarabele pe trotuare și in piața agroindustriala din municipiu”. In aceste zile se poate spune ca inainte…

- Romania se afla pe locul al treilea, in regiune, in ceea ce priveste dificultatea in a gasi forta calificata de munca, motiv pentru care, in acest an scolar, au fost adoptate o serie de masuri care au venit in sprijinul procesului educational, fiind infiintate 106 clase de invatamant dual, conform unui…

- De ce vin investitorii imobiliari la Cluj. Doua orașe, cap la cap in topul randamentelor imobiliare Municipiile Cluj-Napoca și București sunt cele care ofera cele mai bune randamente pentru investițiile in imobiliare din Romania. La randul sau, țara noastra are oportunitați mai bune pentru investitorii…

- Piata titlurilor de stat din Romania a reactionat la climatul macro-financiar extern si se observa declinul ratelor de dobanda, evolutie convergenta cu cele din pietele internationale, care poate fi interpretata sub forma unei ajustari dupa dinamica din saptamanile anterioare, comenteaza Andrei…

- Sambata, 24 februarie, la Hotel Kronwell, va avea loc un eveniment la care vor participa producatori de vinuri din Romania, Italia, Grecia și Ungaria. Se va intocmi și „Top 100 Vinuri din Soiuri Romanești”. „Asociația Wine in Business Development” este primul centru acreditat „Wine and Spirits…

- Piața din Romania a devenit extrem de atractiva pentru companiile straine și asta mai ales pentru ca mana de lucru este mult mai ieftina decat in alte parți. Astfel se explica interesul jucatorilor de nivel mondial.Deși s-a tot vorbit despre venirea sa inca din 2017, pana acum, nu s-a facut…

- Energizer este un brand recunoscut, in principal, pentru bateriile si accesoriile electrice pe care le produce. Recent, compania a lansat si o gama de smartphone-uri, distribuita in Romania prin Avenir Telecom. Lineup-ul Energizer cuprinde terminale pentru toate buzunarele.

- Mio Technology, parte a companiei MiTAC International Corp., a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de 2,2 milioane de euro în România, în stagnare fața de 2016. Pe segmentul de camere video auto, Mio Technology a avut o cota de piața în creștere cu…

- Desi Codul Fiscal nu a fost modificat anul trecut pentru a intra in vigoare de la inceputul anului 2018, Guvernul nu a renuntat la aceasta intentie. Propunerea circula pe la autoritatile locale din Romania, spune Adrian Vascu. Evaluatorul avertizeaza ca nu este posibila estimarea valorii de…

- Modelul de dezvoltare pe piata de birouri din ultimii ani nu a avut la baza doar cerintele numelor mari intrate pe piata din Romania, ci a fost influentat de conditiile din Bucuresti. Astfel, lipsa infrastructurii a determinat dezvoltatorii sa construiasca proiecte mixte de birouri si rezidential,…

- Ciocolata in diversele ei forme este de nelipsit din cadourile romanilor, in aceasta perioada, fie ca vorbim de Ziua Indragostiților, Dragobete, 1 sau 8 martie. Pe fondul creșterii puterii de cumparare a romanilor, consumul de ciocolata a crescut semnificativ, astfel ca piața de profil va atinge in…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta…

- Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat…

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5, scrie go4it.ro.China este cea mai mare piata de smartphone-uri din lume. Informatia a fost confirmata pentru o…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat astazi ca descurajeaza orice fel de implicare a institutiilor de credit in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare a acestor monede.

- Oferta de spatii noi de birouri de clasa A livrate anul trecut in Bucuresti a fost absorbita aproape in totalitate de cerere, arata raportul companiei de consultanta imobiliara CBRE privind piata de birouri din 2017, potrivit caruia 90% din suprafata finalizata anul trecut este deja inchiriata.…

- Fotbalistul clujean Paul Papp, component al lotului național, trecut pe la Steaua, acuza Poliția Cluj ca i-a luat permisul fratelui sau. Alexandru Marin Papp își ducea mama acasa, dupa ce a externat-o din spital, dar a trecut pe roșu, fiind oprit de poliție.…

- Cefin Trucks, importatorul si distribuitorul Ford Trucks, vrea ca acest brand de camioane grele sa fie in top 3 pe piata din Romania pana in 2020. Pentru anul acesta, compania se asteapta la vanzari de 360 unitati, de doua ori mai multe decat in 2017. 0 0 0 0 0 0

- Omul de afaceri Viorel Catarama ii da replica lui Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, spunand ca evolutia cursului nu este determinata de piata, ci de interventia Bancii Nationale si ca fara o asemenea interventie, cursul ar fi de peste 5 lei pe euro. "Daca cursul de schimb ar fi determinat…

- Un român se afla printre cei 200 de cumparatori din întreaga lume ai celui mai rapid automobil BMW din istorie. Este vorba de modelul BMW M4 DTM Champion Edition, iar mașina a fost livrata anul trecut de Grupul Automobile Bavaria. Mașina ajunge de la 0 la 100km/h în doar 3.8 secunde…

- Unilever South Central Europe si Betty Ice au semnat, miercuri, un acord prin care Unilever South Central Europe va achizitiona, producatorul român de înghetata. Compania Betty Ice a fost înfiintata în anul 1994 de antreprenorul român Vasile Armenean cu viziunea…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Alma a disparut in pauza dintre scoala si programul after school. Monica, mama Almei, spune ca este vina profesoarei de engleza de la British School care nu s-a asigurat ca o preda celorlalti profesori. "Alma in universul ei de 6 ani jumatate si-a imaginat ca se duce intr-o excursie, s-a dus…

- Specialistii companiei de consultanta imobiliara Colliers International apreciaza ca Romania poate depasi performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE) si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

- Volumul tranzactiilor imobiliare cu proprietati comerciale (malluri, birouri, depozite, hoteluri) din Romania a ajuns anul trecut la aproape un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016, cand s-au vandut cladiri de 890 milioane euro, potrivit datelor companiei de…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit anul trecut 10 milioane de unitati, potrivit estimarii Avenir Telecom, unul dintre cei mai mari distribuitori de telefoane, accesorii pentru telefoane mobile si servicii de telecomunicatii din Romania. Estimarea ia in calcul numarul de smartphone-uri…

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, fost negociator sef al Parlamentului European privind bugetul UE pe 2018, anunta ca se intoarce in Romania special pentru a participa la protestul de sambata din Piata...

- Era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii. „Azi am pierdut un prieten drag mie si familiei mele… A plecat mult prea repede dintre noi. In urma cu 3 luni imi spunea „Aditule nu am trait degeaba am trait viata la…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- Omul de afaceri ceh Petr Kellner a cumparat un trader de gaze din Voluntari, cu afaceri de 32 de milioane de lei intr-o tranzactie de circa noua milioane de euro. Trei antreprenori locali devin milionari in euro in urma acestui acord, potrivit estimarilor ZF. Miliardarul ceh Petr Kellner…

- Romania va avea o singura piata de capital, de anul viitor, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, recent, cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex.

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- Guvernul da unda verde pentru aducerea a 7.000 de muncitori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari aprobate joi. Documentul prevede majorarea cu 1.500 de locuri a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi, fata de cel stabilit pentru anul 2017. Astfel,…