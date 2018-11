Radio Impuls, cel mai de succes radio local din Romania, va intra in portofoliul Dogan Media International, proprietarul Kanal D, in urma obținerii acordului CNA. Cel mai de succes radio local din Romania la ora actuala, Radio Impuls, trece in proprietatea Dogan Media International, deținatorul postului de televiziune Kanal D. Consiliul Național al Audiovizualului s-a intrunit pe 27 noiembrie și a dat aviz favorabil acestei mutari informeaza mediafax.

Citește și: Vești bune pentru Ecaterina Andronescu! A fost semnat azi