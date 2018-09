Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Comcast a invins, cu o oferta de aproape 40 de miliarde de dolari, 21st Century Fox, detinuta de magnatul Rupert Murdoch, in licitatia pentru preluarea Sky Plc, iar tranzactia urmeaza sa fie supusa aprobarii actionarilor grupului pay-TV britanic, potrivit Reuters.

- Marsh & McLennan Companies, companie americana de servicii de consultanta in risc, strategie si resurse umane, prezenta si pe piata din ROmania, a ajuns la un acord pentru preluarea Jardine Lloyd Thompson Group (JLP), furnizor de consultanta in asigurari, reasigurari, beneficii pentru angajati, brokeraj…

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global, dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a primit luni o noua finantare care o evalueaza la…

- ​Toyota a anunțat ca va investi 500 milioane de dolari in Uber pentru dezvoltarea programului de mașini care se pot conduce singure, iar din 2021 tehnologiile Uber vor fi testate in trafic pe MPV-uri Toyota Sienna. Companiile auto iși dau seama ca vanzarile lor vor depnde de segmentul ride-sharing și…

- Fondul Suveran de Investitii din Arabia Saudita (PIF) este in negocieri pentru a deveni un investitor important in Tesla, ca parte a planului sefului producatorului auto, Elon Musk, de a delista compania de la bursa, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. PIF, care…

- Apple a ajuns la o capitalizare de peste 950 miliarde dolari dupa anunțul rezultatelor financiare care au fost peste așteptari, in special fiindca prețul mediu al unui iPhone a atins un nou record, de 724 dolari, datorita modelului iPhoneX. Compania a avut trimestrul trecut venituri de peste 53 miliarde…

- Nokia va livra T-Mobile US echipamente de retea 5G in valoare de 3,5 miliarde de dolari, au anuntat cele doua companii. Este cel mai valoros acord in domeniul tehnologiei 5G la nivel mondial si o dovada concreta a noului ciclu de imbunatatire retelelor wireless, transmite agenția Reuters, preluata de …

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu peste 9%, dupa inchiderea tranzactiilor la bursa din New York, in urma publicarii unor rezultate trimestriale care au dezamagit investitorii, transmite MarketWatch, conform news.ro.Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12…