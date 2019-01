Tranzactie majora: 2 mld. de dolari pentru Luxoft

Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorul american de servicii si solutii de IT DXC Technology, cu venituri anuale de peste 24 de miliarde de dolari, va achizitiona dezvoltatorul de software Luxoft, cu o prezenta puternica si pe piata din Romania, pentru 2 mld. dolari, scrie presa internationala.

- Google risca o amenda in Rusia pentru refuzul de a cenzura cautarile pe teritoriul tarii. Compania a fost chemata in instanta de catre Roskomnadzor, institutia responsabila cu regularizarea transmisiilor mass-media pe teritoriul tarii, echivalentul CNA-ului din Romania. Aceasta nu este prima amenda…

- Romania a castigat la tribunalul arbitral international de la Washington procesul cu Alpiq AG Elvetia, fiind respinse astfel pretentiile financiare fata de statul roman de circa 450 de milioane de dolari pentru denuntarea contractelor de vanzare-cumparare de energie a traderilor cu SPEEH Hidroelectrica.…

- Ministerul Energiei a primit castig de cauza intr-un proces deschis de compania elvetiana Alpiq AG la Centrul International pentru solutionarea diferendelor din domeniul investitiilor din Grupul Bancii Mondiale (ICSID).

- Vanzari record de Black Friday chinezesc, cunoscut in China sub numele de Ziua Celibatarilor. In doar o ora, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vandut produse in valoare de aproape 10 miliarde de dolari. Cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume a debutat spectaculos.…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul nu i-a pus la dispoziție o serie de documente despre Roșia Montana și ca acest lucru ar putea sa ajute compania care ii cere Romaniei despagubiri de 4,4 miliarde de dolari, scrie Mediafax.„Guvernul Dancila…

- Dewayne Johnson, un fost gradinar de 49 de ani care a lucrat mai mulți ani la ingrijirea spatiului verde al unei scoli din zona golfului San Francisco, a dat judecata – in 2016 – compania Monsanto, o corporație internaționala care lucreaza in domeniul agrochimic și al ingineriei genetice. Barbatul,…

- im Hackett, CEO-ul Ford, lucreaza la o campaniei de reorganizare in valoare de 25,5 miliarde de dolari, in speranța ca va ramane competitiv pe piața, scrie Wall Street Journal. Insa vanzarile auto in SUA au scazut, unul din motive fiind taxele impuse de președintele american. Conform declarațiilor lui…