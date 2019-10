Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a desfacut nucleul acestui reactor nuclear pentru a lipi o parte din el cu ciment, dupa cum preconiza acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si grupul 5+1 (SUA, Franta, Marea Britanie, Rusia, China si Germania), citeaza Agerpres. Acest acord, din care SUA s-au retras unilateral…

- Glami Romania, primul motor de cautare e-fashion din Romania, a lansat un ghid al materialelor sustenabile, disponibil pe platforma online. Este prima initiativa de acest fel a unei platforme online pentru cresterea vizibilitatii modei sustenabile in Romania, dand utilizatorilor posibilitatea de…

- La aproape 30 de ani de la caderea zidului Berlinului, moment considerat definitoriu pentru caderea blocului comunist in Europa, Financial Times face o analiza a situației din principalele țari est-europene. Autorul analizei, Tony Barber, incearca sa faca o radiografie a situației actuale și sa arate…

- Scandalul din jurul monumentului mareșalului Ivan Konev din Praga a capatat amploare internaționala. Ministrul Culturii din Rusia, Vladimir Medinski, a spus despre primarul Praga 6 Ondzhej Kolar ca este un „Gauleiter” (lider regional al Partidului nazist), relateaza Actual.cz. Monumentul lui Ivan Konev…

- „Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, domnul Alexander Yakovenko, a renunțat la funcție și a plecat in Rusia”, se arata in comunicatul Ambasadei. Instituția anunța ca Ivan Volodin va ocupa funcția de insarcinat cu afaceri.…

- Ungaria se asteapta la o crestere de 10% a sectorului turismului in 2019, peste media UE, in urma majorarii numarului de turisti din Germania, Rusia si Austria, dar si a cresterii numarului vizitatorilor straini din Romania, China, Slovacia si Olanda, a anuntat Zoltan Guller told, seful Agentiei…

- Washingtonul se va opune oricarei asistente acordate Moscovei "din partea institutiilor financiare internationale" si va limita accesul bancilor americane la piata datoriei suverane a Rusiei, potrivit comunicatului semnat de purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat american Morgan Ortagus.…

- 'Ofcom a impus o amenda de 200.000 de lire sterline pentru ANO TV Novosti in legatura cu serviciul sau RT pentru nerespectarea regulilor noastre de difuzare'', a mentionat autoritatea britanica.Postul Russia Today a reactionat, sustinand ca decizia autoritatilor britanice este o eroare.''Este…