- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii atrage atentia utilizatorilor de telefonie si internet mobil, care au serviciul de roaming activat, ca pot ajunge in situatia de a utiliza involuntar acest serviciu in apropierea granitelor tarii. Roaming-ul involuntar apare atunci…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) lanseaza in consultare publica un proiect de decizie prin care propune revizuirea masurilor menite sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile de telefonie si acces la internet, adaptate nevoilor lor specifice…

- Sectorul telecom din Romania a generat, in 2018, venituri de 16,1 miliarde de lei, in crestere cu 1,3% fata de anul anterior, iar venitul mediu lunar generat in sectorul telecom s-a majorat cu 2%, pana la 69 lei, arata Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice, publicat joi…

- BUCUREȘTI, 15 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Scopul campaniei derulata de Asociația Pro Consumatori din România este aceea de a atrage atenția autoritaților statului român asupra pericolelor generate de aplicarea tehnologiei 5G peste Prut pentru mediu, oameni și orice alta forma…

- Tarifele pentru apeluri fixe si mobile efectuate catre orice tara din interiorul Spatiului Economic European (statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein) nu vor depasi 0,19 euro (fara TVA) pe minut, respectiv 0,06 euro pentru un SMS, incepand din 15 mai 2019, a anuntat la inceputul…

- Tarifele pentru apeluri fixe și mobile catre statele din cadrul Uniunii Europene plus Norvegia, Islanda și Lichtenstein vor fi plafonate din data de 15 mai la 0,19 euro pe minut, fara TVA, respectiv 6 cenți pe SMS, a anunțat Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).…

- Tarifele pentru apeluri fixe si mobile catre orice tara din interiorul Spațiului Economic European (SEE) nu vor depași 0,19 euro (fara TVA) pe minut și 0,06 euro pentru un SMS, incepand cu 15 mai 2019, a anunțat luni Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) organizeaza, in perioada 8 aprilie - 29 mai 2019, sesiuni de examinare in vederea obtinerii certificatelor de radioamator si certificatelor de operator radio in serviciul mobil terestru, conform unui comunicat remis,…